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नवादा में बालू माफियाओं का हमला, छापेमारी टीम पर फायरिंग, जब्त ट्रैक्टर छुड़ाकर फरार

नवादा: बिहार के नवादा जिले में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची खनन विभाग और पुलिस टीम पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया. नवादा-गया सीमा पर हिसुआ थाना क्षेत्र के लटावर गांव स्थित ढाढर नदी घाट पर छापेमारी के दौरान माफियाओं ने फायरिंग कर दी. इस दौरान पकड़े गए ट्रैक्टर और चालक को छुड़ाकर आरोपी फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

अवैध बालू खनन की सूचना पर पहुंची थी टीम : खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम को ढाढर नदी घाट पर अवैध बालू खनन की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर टीम लटावर घाट पहुंची, जहां तीन ट्रैक्टरों पर अवैध रूप से बालू लोड किया जा रहा था. पुलिस को देखते ही चालक ट्रैक्टर लेकर भागने लगे. इसी दौरान एक ट्रैक्टर नदी में फंस गया, जिसे टीम ने जब्त कर लिया और चालक को भी पकड़ लिया.

स्थानीय लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

पिस्टल तानकर की फायरिंग : जब टीम जब्त ट्रैक्टर और चालक को लेकर आगे की कार्रवाई कर रही थी, तभी एक युवक वहां पहुंचा और पिस्टल तानकर फायरिंग शुरू कर दी. आरोपी ने पुलिस और खनन विभाग की टीम को गोली मारने की धमकी दी. अचानक हुई फायरिंग से अफरा-तफरी मच गई और टीम को पीछे हटना पड़ा. इसी दौरान आरोपी पकड़े गए चालक और ट्रैक्टर को छुड़ाकर फरार हो गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

दो और ट्रैक्टर जब्त, कई गांवों में छापेमारी : घटना के बाद पुलिस ने अतरी थाना पुलिस के सहयोग से बैकटपुर और दरियापुर गांवों में छापेमारी की. इस दौरान अवैध खनन में इस्तेमाल हो रहे दो और ट्रैक्टर जब्त किए गए. पुलिस ने फायरिंग करने वाले युवक की पहचान बैकटपुर निवासी राजगोपाल के रूप में की है. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.