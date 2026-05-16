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नवादा में बालू माफियाओं का हमला, छापेमारी टीम पर फायरिंग, जब्त ट्रैक्टर छुड़ाकर फरार

नवादा में बालू माफियाओं ने खनन विभाग और पुलिस की छापामार दस्ते पर हमला कर दिया. माफिया सामने से ट्रैक्टर छुड़ाकर फरार हो गए-

हमला कर बालू माफिया ने छुड़ाया ट्रैक्टर
हमला कर बालू माफिया ने छुड़ाया ट्रैक्टर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 16, 2026 at 3:46 PM IST

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नवादा: बिहार के नवादा जिले में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची खनन विभाग और पुलिस टीम पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया. नवादा-गया सीमा पर हिसुआ थाना क्षेत्र के लटावर गांव स्थित ढाढर नदी घाट पर छापेमारी के दौरान माफियाओं ने फायरिंग कर दी. इस दौरान पकड़े गए ट्रैक्टर और चालक को छुड़ाकर आरोपी फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

अवैध बालू खनन की सूचना पर पहुंची थी टीम : खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम को ढाढर नदी घाट पर अवैध बालू खनन की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर टीम लटावर घाट पहुंची, जहां तीन ट्रैक्टरों पर अवैध रूप से बालू लोड किया जा रहा था. पुलिस को देखते ही चालक ट्रैक्टर लेकर भागने लगे. इसी दौरान एक ट्रैक्टर नदी में फंस गया, जिसे टीम ने जब्त कर लिया और चालक को भी पकड़ लिया.

स्थानीय लोगों की भीड़
स्थानीय लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

पिस्टल तानकर की फायरिंग : जब टीम जब्त ट्रैक्टर और चालक को लेकर आगे की कार्रवाई कर रही थी, तभी एक युवक वहां पहुंचा और पिस्टल तानकर फायरिंग शुरू कर दी. आरोपी ने पुलिस और खनन विभाग की टीम को गोली मारने की धमकी दी. अचानक हुई फायरिंग से अफरा-तफरी मच गई और टीम को पीछे हटना पड़ा. इसी दौरान आरोपी पकड़े गए चालक और ट्रैक्टर को छुड़ाकर फरार हो गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

दो और ट्रैक्टर जब्त, कई गांवों में छापेमारी : घटना के बाद पुलिस ने अतरी थाना पुलिस के सहयोग से बैकटपुर और दरियापुर गांवों में छापेमारी की. इस दौरान अवैध खनन में इस्तेमाल हो रहे दो और ट्रैक्टर जब्त किए गए. पुलिस ने फायरिंग करने वाले युवक की पहचान बैकटपुर निवासी राजगोपाल के रूप में की है. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

नवादा में बालू माफियाओं का हमला
नवादा में बालू माफियाओं का हमला, पुलिस तैनात (ETV Bharat)

आधा दर्जन आरोपियों पर केस दर्ज : खान निरीक्षक संतोष प्रकाश झा के बयान पर हिसुआ थाना में कांड संख्या 259/26 दर्ज किया गया है. इस मामले में आधा दर्जन आरोपियों को नामजद किया गया है. इनमें दरियापुर के विकास कुमार, वजीरगंज के दारोगी कुमार, लटावर के सुजित कुमार, प्रभात रंजन उर्फ धुन कुमार, गुड्डु कुमार और बैकटपुर निवासी राजगोपाल शामिल हैं. पुलिस सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

26 लाख से अधिक का जुर्माना : अवैध बालू खनन के मामले में प्रशासन ने कुल 26 लाख 78 हजार 125 रुपये का जुर्माना लगाया है. अलग-अलग ट्रैक्टर मालिकों, चालकों और अन्य आरोपियों पर भी लाखों रुपये का आर्थिक दंड निर्धारित किया गया है. प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा.

'जल्द होगी गिरफ्तारी' : हिसुआ थानाध्यक्ष मृत्युंजय ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि अवैध खनन और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा.

''मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.''- मृत्युंजय, थानाध्यक्ष, अतरी थाना

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