'कब्जा दिलाने के नाम पर किसी का मकान नहीं तोड़ सकता प्रशासन' बुलडोजर एक्शन पर पटना हाई कोर्ट सख्त
Patna High Court demolition case: पटना हाईकोर्ट ने बिना ठोस कानूनी आदेश के घर गिराने को असंवैधानिक बताया है. रिपोर्ट-आनंद वर्मा
Published : October 30, 2026 at 8:40 PM IST
पटना: पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि, बिना ठोस कानूनी आदेश के किसी नागरिक का आशियाना उजाड़ना संविधान प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है. जस्टिस राज कुमार की अदालत ने बिहार सरकार मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि, नवादा जिले के वीरेंद्र कुमार को तीन महीने के भीतर दो लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा दिलाना सुनिश्चित करें.
क्या है मामला?
मामले में नवादा जिले के राम नगर निवासी वीरेंद्र कुमार ने पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी. याचिका के अनुसार, 13 जनवरी 2016 को अंचल अधिकारी ने भारी पुलिस बल और नगर परिषद की जेसीबी के साथ मिलकर उनके एकमात्र आशियाने को जबरन ढहा दिया था.
बुलडोजर एक्शन पर पटना हाई कोर्ट सख्त
ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर पहले से ही सिविल कोर्ट में टाइटल सूट (टाइटल सूट नंबर 357/2014) लंबित था और डीसीएलआर के आदेश के खिलाफ अपील भी दायर की जा चुकी थी. इसके बावजूद प्रशासन ने बिना किसी विधिवत डिमोलिशन ऑर्डर के घर को जमींदोज कर दिया.
मकान पर बुलडोजर चलाना गलत
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ‘कब्जा दिलाने’ के आदेश का मतलब यह नहीं होता कि किसी के मकान पर बुलडोजर चला दिया जाए. डिमोलिशन के लिए अलग से स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया का पालन होना अनिवार्य है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि प्रशासन केवल ‘मूकदर्शक’ था.
2 लाख अंतरिम मुआवजा मिलेगा
जेसीबी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी यह साबित करती है कि कार्रवाई प्रशासनिक सहभागिता से हुई. हाईकोर्ट ने मुआवजे के आकलन और 2 लाख अंतरिम मुआवजे के भुगतान की जिम्मेदारी जिला प्रशासन के बजाय राज्य के मुख्य सचिव को सौंपी है, ताकि निष्पक्षता बनी रहे.
पटना हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा कि, मामले में मुख्य सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि नुकसान का तकनीकी मूल्यांकन कराकर तय समयसीमा के भीतर शेष मुआवजे की राशि भी पीड़ित को भुगतान की जाए.
ये भी पढ़ें: