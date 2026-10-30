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'कब्जा दिलाने के नाम पर किसी का मकान नहीं तोड़ सकता प्रशासन' बुलडोजर एक्शन पर पटना हाई कोर्ट सख्त

नवादा बूलडोजर कार्रवाई मामले में सुनवाई ( ETV Bharat )

क्या है मामला?