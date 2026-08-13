ETV Bharat / state

पोती से छेड़छाड़ का विरोध किया तो मनचलों ने दादी को मार डाला, नवादा में खौफनाक वारदात

नवादा: बिहार के नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई है. पोती के साथ कथित छेड़खानी का विरोध करना एक दादी को भारी पड़ गया. आरोप है कि मनचलों ने विरोध करने पर दादी को बोलेरो से कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी.

NH-82 पर दर्दनाक हादसा, महिला की मौत : गया-नवादा मुख्य मार्ग NH-82 पर सड़क हादसे में करीब 60 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर NH 82 जाम कर दिया और आरोपी वाहन व उसमें सवार लोगों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए.

छेड़खानी के विरोध में वाहन चढ़ाने का आरोप : परिजनों ने बताया, विद्या देवी अपनी पोती के साथ तुंगी बाजार गई थी. दोनों सड़क किनारे पैदल लौट रही थीं. इसी दौरान एक चार पहिया वाहन वहां पहुंचा. परिजनों का आरोप है कि वाहन में सवार कुछ लोगों ने विद्या देवी की पोती के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया. जिसका विरोध करने पर वाहन चालक ने कथित तौर पर विद्या देवी को वाहन से कुचल दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

गया-नवादा हाईवे जाम : पुलिस ने बताया कि, घटना के बाद परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए. ग्रामीणों ने मृतका के शव को सड़क पर रखकर NH-82 को जाम कर दिया. प्रदर्शन कर रहे लोग आरोपी वाहन और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे. जाम के कारण गया-नवादा मुख्य मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई.