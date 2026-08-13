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पोती से छेड़छाड़ का विरोध किया तो मनचलों ने दादी को मार डाला, नवादा में खौफनाक वारदात

नवादा में दादी अपनी पोती के साथ बाजार गई थी, इस बीच मनचले छेड़खानी करने लगे. दादी ने रोका तो कुचकर मार डाला. रिपोर्ट-सोनू

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 13, 2026 at 11:06 PM IST

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नवादा: बिहार के नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई है. पोती के साथ कथित छेड़खानी का विरोध करना एक दादी को भारी पड़ गया. आरोप है कि मनचलों ने विरोध करने पर दादी को बोलेरो से कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी.

NH-82 पर दर्दनाक हादसा, महिला की मौत : गया-नवादा मुख्य मार्ग NH-82 पर सड़क हादसे में करीब 60 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर NH 82 जाम कर दिया और आरोपी वाहन व उसमें सवार लोगों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए.

छेड़खानी के विरोध में वाहन चढ़ाने का आरोप : परिजनों ने बताया, विद्या देवी अपनी पोती के साथ तुंगी बाजार गई थी. दोनों सड़क किनारे पैदल लौट रही थीं. इसी दौरान एक चार पहिया वाहन वहां पहुंचा. परिजनों का आरोप है कि वाहन में सवार कुछ लोगों ने विद्या देवी की पोती के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया. जिसका विरोध करने पर वाहन चालक ने कथित तौर पर विद्या देवी को वाहन से कुचल दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

गया-नवादा हाईवे जाम : पुलिस ने बताया कि, घटना के बाद परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए. ग्रामीणों ने मृतका के शव को सड़क पर रखकर NH-82 को जाम कर दिया. प्रदर्शन कर रहे लोग आरोपी वाहन और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे. जाम के कारण गया-नवादा मुख्य मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई.

हालांकि, पुलिस ने छेड़खानी और जानबूझकर वाहन चढ़ाने के आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि ''पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही घटना की जानकारी पता चलेगी. हालांकि कार सवार युवकों की पहचान की जा रही है. गाड़ी तुंगी चक निवासी सौरभ चौधरी के नाम पर है.''

कांवरियों के वाहन भी जाम में फंसे : इस बीच, NH-82 पर जाम लगने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई. बाबा धाम और बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवरियों के वाहन भी जाम में फंस गए. इससे सड़क पर आवागमन बाधित रहा और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

पुलिस ने संभाला मोर्चा : घटना की सूचना मिलते ही हिसुआ थाना और नारदीगंज थाना सहित पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों को समझाकर जाम हटाने का प्रयास किया.

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