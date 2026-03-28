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नवादा में महिलाओं के लिए सुनहरा मौका: मुफ्त सिलाई प्रशिक्षण से आत्मनिर्भरता की राह

35 महिलाओं का चयन किया जाएगा : PNB आरसेटी नवादा के निदेशक सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 मार्च 2026 यानी आज से शुरू होगा और इसमें कुल 35 महिलाओं का चयन किया जाएगा. चयन प्रक्रिया “पहले आओ–पहले पाओ” के आधार पर होगी, जिससे इच्छुक महिलाओं को जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है.

आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मिलेगी मदद : यह पहल खास तौर पर उन महिलाओं और युवतियों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आई है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं. इस प्रशिक्षण के जरिए न सिर्फ उन्हें हुनर सिखाया जाएगा, बल्कि रोजगार के अवसरों से भी जोड़ा जाएगा.

नवादा: नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ बिहार के नवादा जिले की महिलाओं के लिए एक बड़ी और सकारात्मक पहल सामने आई है. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से PNB आरसेटी नवादा द्वारा 30 दिवसीय निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है.

प्रशिक्षण देनेअनुभवी और विशेषज्ञ ट्रेनर बुलाए गए हैं : यह प्रशिक्षण नवादा के मंगर बीघा स्थित PNB आरसेटी कैंपस में आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसमें प्रशिक्षण देने के लिए हजारीबाग से अनुभवी और विशेषज्ञ ट्रेनर बुलाए गए हैं, जो प्रतिभागियों को आधुनिक और बाजार-उन्मुख कौशल सिखाएंगे.

महिलाओं को विभिन्न परिधानों की सिलाई सिखाई जाएगी : प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को साड़ी, शर्ट, पैंट, कोट सहित पुरुष और महिला दोनों वर्गों के विभिन्न परिधानों की सिलाई सिखाई जाएगी. साथ ही उन्हें आधुनिक डिजाइनिंग तकनीक, फैशन ट्रेंड्स और बाजार की मांग के अनुरूप कपड़े तैयार करने की भी जानकारी दी जाएगी, ताकि वे खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें या किसी रोजगार से जुड़ सकें.

PNB आरसेटी नवादा की पहल (ETV Bharat)

नवादा जिले का स्थायी निवासी होना अनिवार्य : इस कोर्स के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास निर्धारित की गई है. इसके साथ ही आवेदिका का नवादा जिले का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है. खास बात यह है कि यह प्रशिक्षण बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार की महिलाओं के लिए पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं भी इस अवसर का लाभ उठा सकें.

प्रशिक्षण कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण की मिसाल : यह पहल न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करेगी. आने वाले समय में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिले में महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन सकता है और कई महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है.

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