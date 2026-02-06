बिहार में जिला जज शिल्पी सोनी राज का निधन, 6 महीने पहले संभाला था चार्ज.. जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम
नवादा की जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिल्पी सोनी राज का बीती रात अचानक निधन हो गया. इलाज के दौरान मौत के बाद फॉरेंसिक जांच शुरू.
Published : February 6, 2026 at 12:25 PM IST
नवादा: बिहार के नवादा जिले में न्यायिक व्यवस्था को गहरा सदमा पहुंचाने वाली घटना सामने आई है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिल्पी सोनी राज का बीती रात अचानक निधन हो गया. उनके असामयिक निधन से न्यायिक समुदाय, अधिवक्ता और प्रशासन में शोक की लहर दौड़ गई है.
अचानक तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में मौत: प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात सरकारी आवास पर अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें नवादा के निजी धर्मशिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने बचाने के हरसंभव प्रयास किए, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
मौत का कारण संदिग्ध: मौत का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इसे संदिग्ध माना जा रहा है. जिला प्रशासन ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया है और जांच शुरू कर दी गई है. उनका पोस्टमार्टम पटना में विशेषज्ञों की निगरानी में कराया जाएगा, ताकि वास्तविक कारणों का पता लग सके. आवास को भी जांच के लिए सुरक्षित किया गया है.
प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों में शोक: घटना की सूचना मिलते ही नवादा के जिलाधिकारी रवि प्रकाश, पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान सहित वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे. न्यायालय के अन्य पदाधिकारी, बड़ी संख्या में अधिवक्ता और कर्मचारी भी मौके पर एकत्र हुए। सभी स्तब्ध और मर्माहत नजर आए.
न्यायिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति: शिल्पी सोनी राज ने मात्र छह महीने पहले नवादा में पदभार संभाला था. उनकी अचानक मौत को न्यायिक व्यवस्था के लिए बड़ी क्षति बताया जा रहा है. वे पटना हाई कोर्ट से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुकी थीं.
परिवार और बिहार न्यायपालिका में शोक: उनके परिवार में तीन बहनें और दो भाई हैं, जिनमें से कुछ पटना से नवादा पहुंच चुके हैं. पूरे बिहार में न्यायिक महकमे में शोक और संवेदना का माहौल है. अधिवक्ता संघ और न्यायिक अधिकारी शोक सभा आयोजित करने की तैयारी में जुटे हैं. प्रशासन ने मामले की गहन जांच का आश्वासन दिया है. मौत के कारणों की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई स्पष्ट होगी.
ये भी पढ़ें-
बिहार के 4 सिविल कोर्ट को RDX से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप
पटना सिविल कोर्ट को RDX से उड़ाने की धमकी, खाली कराया जा रहा कैंपस