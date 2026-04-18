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नवादा के मंदिर से निकलीं 18 दुर्लभ पांडुलिपियां, अब AI से होगा संरक्षण

नवादा के चंडीपुर मंदिर से 18 दुर्लभ पांडुलिपियां मिलीं. 'ज्ञान भारतम मिशन' के तहत डिजिटलीकरण शुरू. AI तकनीक से सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित होगी.

मंदिर से ऐतिहासिक दुर्लभ पांडुलिपियां निकलीं
मंदिर से ऐतिहासिक दुर्लभ पांडुलिपियां निकलीं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 18, 2026 at 8:22 PM IST

2 Min Read
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नवादा: वारिसलीगंज प्रखंड के चंडीपुर गांव से एक बड़ी और दिलचस्प खबर सामने आई है, जहां एक प्राचीन मंदिर से 18 दुर्लभ पांडुलिपियां मिलने के बाद पूरे इलाके में चर्चा तेज हो गई है. केंद्र सरकार के 'ज्ञान भारतम मिशन' के तहत इन अमूल्य धरोहरों को चिन्हित कर उनका डिजिटलीकरण शुरू कर दिया गया है.

इतिहास की अनमोल विरासत : चंडीपुर गांव स्थित श्री ठाकुर राधा रमण लाल जी मंदिर का निर्माण वर्ष 1883 ईस्वी में कराया गया था. उप विकास आयुक्त नीलिमा साहु ने शनिवार को मंदिर का निरीक्षण किया, जहां सर्वे के दौरान 18 हस्तलिखित और ब्लॉक प्रिंटेड पांडुलिपियां बरामद हुईं. ये पांडुलिपियां ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं.

मंदिर से ऐतिहासिक दुर्लभ पांडुलिपियां निकलीं
मंदिर से ऐतिहासिक दुर्लभ पांडुलिपियां निकलीं (ETV Bharat)

ऐप के जरिए हुआ पंजीकरण : मिली सभी पांडुलिपियों को 'ज्ञान भारतम' ऐप पर सफलतापूर्वक रजिस्टर कर लिया गया है. प्रशासन का कहना है कि यह कदम सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में बेहद अहम है और इससे भविष्य की पीढ़ियों को प्राचीन ज्ञान से जोड़ने में मदद मिलेगी.

क्या है 'ज्ञान भारतम मिशन' का मकसद : इस मिशन का उद्देश्य देशभर में बिखरी प्राचीन पांडुलिपियों को खोजकर उन्हें संरक्षित करना है. ताड़पत्र, भोजपत्र, कपड़े या पुराने कागजों पर लिखी ये पांडुलिपियां आयुर्वेद, साहित्य, खगोल विज्ञान और स्थानीय इतिहास जैसे विषयों का अनमोल खजाना समेटे हुए हैं.

AI तकनीक से सुरक्षित होगा ज्ञान का खजाना
AI तकनीक से सुरक्षित होगा ज्ञान का खजाना (ETV Bharat)

AI तकनीक से सुरक्षित होगा ज्ञान का खजाना : अभियान के तहत इन पांडुलिपियों को आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित किया जाएगा. इसके बाद इन्हें राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी में शामिल किया जाएगा, जिससे शोधकर्ताओं और आम लोगों को भी इन तक आसान पहुंच मिल सकेगी.

स्वामित्व रहेगा सुरक्षित : प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पांडुलिपियों का स्वामित्व संबंधित व्यक्ति या संस्था के पास ही रहेगा. जिला प्रशासन केवल वैज्ञानिक तरीके से डिजिटलीकरण करेगा. साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि वे अपने पास मौजूद या जानकारी में आने वाली ऐसी पांडुलिपियों की सूचना प्रशासन को दें.

श्री ठाकुर राधा रमण लाल जी मंदिर से निकलीं 18 दुर्लभ पांडुलिपियां
श्री ठाकुर राधा रमण लाल जी मंदिर से निकलीं 18 दुर्लभ पांडुलिपियां (ETV Bharat)

अनमोल खजाना : चंडीपुर से मिली ये 18 पांडुलिपियां सिर्फ कागज के पन्ने नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रमाण हैं. ‘ज्ञान भारतम मिशन’ के जरिए इन्हें संरक्षित करने की पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का अनमोल खजाना साबित हो सकती है.

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