ETV Bharat / state

द लखनऊ म्यूजियम में नवाबी तहजीब और हिंदू संस्कृति के होंगे दर्शन, एक छत के नीचे होगा पूरा इतिहास

तैयार हो रहा द लखनऊ म्यूजियम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) हुसैनाबाद क्षेत्र में म्यूजियम तैयार करा रहा है. म्यूजियम का काम अंतिम चरण में है. 22 फरवरी से आम लोगों और पर्यटकों के लिए म्यूजियम को खोल दिया जाएगा. इसका नाम द लखनऊ म्यूजियम होगा. म्यूजियम में एक छत के नीचे लखनऊ का पूरा कलर देखने को मिलेगा. यहां की वेशभूषा, खानपान, यहां के बर्तन, नृत्य कला, नवाबी तहजीब के साथ लखनऊ से जुड़ी हिंदुत्व की संस्कृति के भी दर्शन होंगे. हुसैनाबाद लखनऊ का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है. यहां बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, सतखंडा, हुसैनाबाद क्लॉक टावर और हुसैनाबाद पिक्चर गैलरी जैसे प्रसिद्ध स्मारक हैं. यह इलाका नवाबों के दौर की याद दिलाता है. नवाबों ने यहां शानदार इमारतें बनवाईं, जो आज भी लखनऊ की पहचान हैं. हुसैनाबाद पिक्चर गैलरी में अवध के नवाबों के चित्र रखे गए हैं, जो 19वीं सदी के यूरोपीय और भारतीय कलाकारों ने बनाए थे. एक छत के नीचे होगा लखनऊ का पूरा इतिहास. (Video Credit; ETV Bharat) द लखनऊ म्यूजियम होगा नाम : यह चित्र इतने जीवंत हैं कि देखने वाले को लगता है जैसे नवाब खुद सामने खड़े हों. LDA ने हुसैनाबाद हेरिटेज जोन को संरक्षित करने और बेहतर बनाने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस म्यूजियम का नाम द लखनऊ म्यूजियम होगा. दो मंजिल के इस म्यूजियम में सबसे खास बात यह है कि इसका एक बड़ा हिस्सा कैंटीलेवर पर बना है.