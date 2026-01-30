द लखनऊ म्यूजियम में नवाबी तहजीब और हिंदू संस्कृति के होंगे दर्शन, एक छत के नीचे होगा पूरा इतिहास
22 फरवरी के आसपास सीए योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह म्यूजियम का लोकार्पण करेंगे. काम अंतिम चरण में है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 8:13 PM IST
लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) हुसैनाबाद क्षेत्र में म्यूजियम तैयार करा रहा है. म्यूजियम का काम अंतिम चरण में है. 22 फरवरी से आम लोगों और पर्यटकों के लिए म्यूजियम को खोल दिया जाएगा. इसका नाम द लखनऊ म्यूजियम होगा. म्यूजियम में एक छत के नीचे लखनऊ का पूरा कलर देखने को मिलेगा. यहां की वेशभूषा, खानपान, यहां के बर्तन, नृत्य कला, नवाबी तहजीब के साथ लखनऊ से जुड़ी हिंदुत्व की संस्कृति के भी दर्शन होंगे.
हुसैनाबाद लखनऊ का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है. यहां बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, सतखंडा, हुसैनाबाद क्लॉक टावर और हुसैनाबाद पिक्चर गैलरी जैसे प्रसिद्ध स्मारक हैं. यह इलाका नवाबों के दौर की याद दिलाता है. नवाबों ने यहां शानदार इमारतें बनवाईं, जो आज भी लखनऊ की पहचान हैं. हुसैनाबाद पिक्चर गैलरी में अवध के नवाबों के चित्र रखे गए हैं, जो 19वीं सदी के यूरोपीय और भारतीय कलाकारों ने बनाए थे.
द लखनऊ म्यूजियम होगा नाम : यह चित्र इतने जीवंत हैं कि देखने वाले को लगता है जैसे नवाब खुद सामने खड़े हों. LDA ने हुसैनाबाद हेरिटेज जोन को संरक्षित करने और बेहतर बनाने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस म्यूजियम का नाम द लखनऊ म्यूजियम होगा. दो मंजिल के इस म्यूजियम में सबसे खास बात यह है कि इसका एक बड़ा हिस्सा कैंटीलेवर पर बना है.
रूमी गेट और कुड़िया घाट दिखाई देगा : प्रथमेश कुमार ने बताया, कैंटीलेवर के नीचे कोई पिलर नहीं है और यहां से आगे बढ़ने पर एक ऐसा पॉइंट है जहां से रूमी गेट और कुड़िया घाट दिखाई देगा. इस म्यूजियम में लखनऊ का न केवल नवाबी काल दिखेगा, बल्कि पुरातन काल का लखनऊ कैसा था और कैसे बसा यह सारी बातें शामिल की जाएगी. लखनवी परिधानों के लिए अलग गैलरी होगी. एक गैलरी कला और संस्कृति पर आधारित होगी. एक दीर्घा में लखनवी बर्तनों का संग्रह किया जाएगा. यहां एक छोटा थिएटर होगा. इस थिएटर में लखनऊ पर आधारित लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी.
वर्चुअल बुक से जान सकेंगे इतिहास : यहां एक बेहतरीन फूड कोर्ट भी होगा. इसमें लखनऊ के व्यंजनों का आनंद लिया जा सकेगा. यहां लखनऊ के सबसे पुराने से लेकर आधुनिक मानचित्र उपलब्ध होंगे. एक वर्चुअल बुक होगी जिनके पन्ने हाथ के इशारे से पलटेंगे. लखनऊ के प्रागैतिहासिक से लेकर नवाबी संस्कृति और इतिहास की जानकारी इन्हीं माध्यमों से उपलब्ध कराई जाएगी.
इतना होगा किराया : उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस म्यूजियम में प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 80 से 100 रुपये के बीच होगा. संचालन अनुरक्षण एक निजी एजेंसी को दिया जाएगा. 22 फरवरी के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका लोकार्पण करेंगे.
