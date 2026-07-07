कन्नौज: नवाब-नीलू गैंग पर कसा शिकंजा, 5 करोड़ की 11 अवैध संपत्ति कुर्क
नवाब-नीलू गैंग की अब तक 17 करोड़ मूल्य की संपत्ति जब्त हो चुकी हैं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 7:37 PM IST
कन्नौज: जिले के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उसके भाई नीलू यादव गैंग के खिलाफ प्रशासन ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ मूल्य के 11 संपत्ति कुर्क की है. कार्रवाई एसडीएम नवनीता राय के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई.
सदर एसडीएम नवनीता राय के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों में 8 कृषि भूमि और 3 आवासीय संपत्तियां शामिल हैं. अधिकारियों का कहना है कि इससे पहले भी दोनों भाइयों की करोड़ों रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी हैं. ताजा कार्रवाई के बाद अब तक लगभग 17 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की जा चुकी हैं.
जांच के दौरान किशोरी की बुआ पूजा तोमर ने मीडिया के सामने नवाब सिंह को साजिश के तहत फंसाने का दावा किया, लेकिन बाद में वह फरार हो गई. पुलिस ने 21 अगस्त 2024 को उसे गिरफ्तार किया. वहीं, नवाब सिंह के भाई नीलू यादव पर साक्ष्य छिपाने और आरोपी की मदद करने के आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें भी जेल भेज दिया गया.
27 सितंबर 2024 को पुलिस ने नवाब सिंह, नीलू यादव और पूजा तोमर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया. नवाब सिंह यादव छात्र जमाने से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं. वह पीएसएम डिग्री कॉलेज छात्रसंघ के अध्यक्ष, समाजवादी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष तथा कन्नौज सदर के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं. उनके भाई नीलू यादव भी ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं. नवाब सिंह को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का करीबी माना जाता रहा है.
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