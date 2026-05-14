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नावां अस्पताल: जर्जर भवन में मरीजों की जान से खिलवाड़! 33 डॉक्टरों में सिर्फ 8 कार्यरत, बेड भी पूरे नहीं

अस्पताल की ओपीडी प्रतिदिन 500 तक पहुंच रही है. सीमित संसाधनों के कारण कार्यरत डॉक्टरों एवं नर्सिंग कर्मियों पर कार्यभार अत्यधिक बढ़ गया है.

Nawa Sub District Hospital
अस्पताल में भर्ती मरीज (Etv Bharat Kuchamancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 14, 2026 at 12:29 PM IST

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कुचामनसिटी (नावां): जर्जर घोषित राजकीय अस्पतालों का संचालन मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है. नावां उपखंड मुख्यालय स्थित उपजिला अस्पताल भवन को जर्जर घोषित करने के बावजूद मरीजों का उपचार यहीं चल रहा है. एक ओर जहां अस्पताल में मरीजों की कतारें लंबी होती जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों के रिक्त पदों और बुनियादी सुविधाओं के अभाव ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है. भीषण गर्मी के कारण अस्पताल में वायरल के मरीजों की संख्या में भारी उछाल आया है, लेकिन कुछ ही डॉक्टर कार्यरत हैं, शेष पद रिक्त हैं. स्वीकृत पदों के मुकाबले आधे से भी कम स्टाफ और जर्जर भवन के सहारे चल रहे इस अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज तो दूर, सामान्य परामर्श के लिए भी घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ रही है. हालात इतने बदतर हैं कि वार्डों में बेड कम पड़ गए हैं और एक ही बेड पर दो-दो मरीजों को लिटाकर उपचार किया जा रहा है.

संसाधनों का अभाव: संसाधनों की कमी के साथ-साथ अस्पताल के भवन की हालत भी अत्यंत खस्ता है. वर्तमान में चिकित्सा सेवाएं एक पुराने एवं जर्जर भवन में संचालित हो रही हैं. जगह के अभाव एवं पुरानी संरचना के कारण मरीजों को भर्ती करने तथा आधुनिक मशीनें लगाने में दिक्कतें आ रही हैं. पिछले एक सप्ताह से क्षेत्र में तापघात एवं वायरल के मरीजों की संख्या बढ़ी है. अस्पताल की ओपीडी प्रतिदिन 500 तक पहुंच रही है, जबकि आईपीडी 50 के आसपास है. सीमित संसाधनों के कारण कार्यरत डॉक्टरों एवं नर्सिंग कर्मियों पर कार्यभार अत्यधिक बढ़ गया है.

अस्पताल में एडमिट मरीज
अस्पताल में एडमिट मरीज (फोटो ईटीवी भारत कुचामनसिटी)

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33 डॉक्टर स्वीकृत, सिर्फ 8 कार्यरत: इस उपजिला अस्पताल में चिकित्सकों के कुल 33 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से वर्तमान में केवल 11 डॉक्टर सेवारत हैं. इनमें से भी 3 डॉक्टर अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर हैं. अर्थात 150 बेड वाले इस अस्पताल की पूरी जिम्मेदारी महज 8 डॉक्टरों के कंधों पर टिकी है. अस्पताल में कुल 144 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 73 कार्मिक ही ड्यूटी कर रहे हैं. वार्डों में एक ही बेड पर दो मरीजों को सुलाकर उन्हें ड्रिप चढ़ाई जा रही है. मरीज सिद्धनाथ ने बताया कि कहने को तो नावां का हॉस्पिटल उपजिला अस्पताल है, लेकिन सुविधाएं किसी गांव के अस्पताल जैसी हैं. गर्मी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन पर्याप्त बेड नहीं हैं. न पंखे-कूलर की व्यवस्था है, न ठंडे पानी का इंतजाम. डॉक्टर भी सीट पर नहीं मिलते. एक अन्य मरीज सोनू स्वामी ने कहा कि मैं अपने बड़े भाई को दिखाने आया, लेकिन अस्पताल की हालत देखकर लगता है, यह अस्पताल खुद ही बीमार है. छत से चूना गिर रहा है, न ठंडे पानी की व्यवस्था, न डॉक्टर मिलते हैं.

नए भवन में शिफ्ट होगा: उपजिला अस्पताल के पीएमओ राजवीर ने बताया कि भवन की कमी है, नए भवन में शिफ्टिंग के बाद हालात सुधर जाएंगे. अभी लू, तापघात एवं वायरल के मरीज आ रहे हैं. अभी मात्र 30 बेड की सुविधा है, जबकि नए भवन में 150 बेड होंगे.

सीएमएचओ का आश्वासन: मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी नरेंद्र चौधरी ने कहा कि नावां अस्पताल को लेकर काफी शिकायतें मिली थीं. आज निरीक्षण किया गया है. सभी डॉक्टरों को बायोमैट्रिक उपस्थिति के लिए पाबंद किया गया है. कुछ बेड और बढ़ाए जाएंगे. पीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि एक बेड पर एक ही मरीज रखा जाए. राजकीय चिकित्सालय को जर्जर घोषित कर दिया गया है. जल्द ही किराए का भवन देखा जा रहा है, जहां अस्पताल को शिफ्ट किया जाएगा, जब तक नया भवन तैयार न हो जाए.

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