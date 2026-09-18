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राजस्थान की बेटी ने बढ़ाया मान, राष्ट्रपति की ADC बनीं सीकर की मेजर नव्या शेखावत

सीकर/खंडेला: शेखावाटी की बेटी मेजर नव्या शेखावत ने भारतीय सेना में एक नई मिसाल कायम की है. सीकर जिले के केरपुरा गांव की रहने वाली मेजर नव्या को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त किया गया है. वह राष्ट्रपति की ADC बनने वाली भारतीय थल सेना की पहली महिला अधिकारी हैं, जबकि ADC बनने वाली महिला अधिकारियों में दूसरी है. इससे पहले भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी 2025 में राष्ट्रपति ADC बनी थी. नव्या शेखावत की नियुक्ति जुलाई 2026 में हुई और अब वह राष्ट्रपति भवन में आधिकारिक कार्यक्रमों और समारोहों के दौरान राष्ट्रपति के साथ जिम्मेदारी निभा रही हैं.

सेना में तीसरी पीढ़ी की पहचान: मेजर नव्या का परिवार सेना से जुड़ा रहा है. उनके दादा भंवर सिंह शेखावत भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर से सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि उनके पिता ग्रुप कैप्टन करण सिंह शेखावत वायुसेना में सेवाएं दे रहे हैं. ऐसे परिवार से आने वाली नव्या ने भी सेना को अपना करियर चुना और अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंचकर परिवार के साथ-साथ अपने गांव और पूरे सीकर जिले का नाम रोशन किया है.

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CDS पास किया, OTA चेन्नई में ली ट्रेनिंग: मेजर नव्या ने UPSC की कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी CDS परीक्षा पास की. इसके बाद उनका चयन शॉर्ट सर्विस कमीशन वूमेन नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए हुआ. उन्होंने चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में सैन्य प्रशिक्षण हासिल किया. उनका नाम CDS-I 2020 की महिला मेरिट लिस्ट में भी शामिल था. प्रशिक्षण पूरा करने के बाद नव्या को वर्ष 2021 में भारतीय सेना के आर्मी सर्विस कॉर्पस में कमीशन मिला. आर्मी सर्विस कॉर्पस सेना की सप्लाई, परिवहन और दूसरी लॉजिस्टिक जरूरतों से जुड़ी महत्वपूर्ण शाखा है. करीब पांच साल के सैन्य करियर में वह मेजर के पद तक पहुंचीं और इसके बाद उन्हें राष्ट्रपति की ADC की जिम्मेदारी मिली.

राष्ट्रपति की ADC की जिम्मेदारी क्या होती है? ADC राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यक्रमों में सहायता करने वाला सैन्य अधिकारी होता है. वह राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यक्रमों, समारोहों, सैन्य और प्रोटोकॉल से जुड़े कामों के समन्वय में भी भूमिका निभाता है. राष्ट्रपति के सैन्य स्टाफ में परंपरागत रूप से पांच ADC होते हैं. इनमें तीन भारतीय थल सेना से, एक नौसेना से और एक वायुसेना से होते हैं. राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यक्रमों और महत्वपूर्ण समारोहों के दौरान ये अधिकारी प्रोटोकॉल और समन्वय से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाते हैं.