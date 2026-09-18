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राजस्थान की बेटी ने बढ़ाया मान, राष्ट्रपति की ADC बनीं सीकर की मेजर नव्या शेखावत

मेजर नव्या राष्ट्रपति की एडीसी बनने वाली थल सेना की पहली महिला अधिकारी हैं. इससे पहले यह जिम्मेदारी नौसेना की महिला अधिकारी को मिली थी.

Major Navya Shekhawat President ADC
राष्ट्रपति की ADC मेजर नव्या (Photo Credit : President House and social media)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2026 at 10:03 AM IST

4 Min Read
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सीकर/खंडेला: शेखावाटी की बेटी मेजर नव्या शेखावत ने भारतीय सेना में एक नई मिसाल कायम की है. सीकर जिले के केरपुरा गांव की रहने वाली मेजर नव्या को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त किया गया है. वह राष्ट्रपति की ADC बनने वाली भारतीय थल सेना की पहली महिला अधिकारी हैं, जबकि ADC बनने वाली महिला अधिकारियों में दूसरी है. इससे पहले भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी 2025 में राष्ट्रपति ADC बनी थी. नव्या शेखावत की नियुक्ति जुलाई 2026 में हुई और अब वह राष्ट्रपति भवन में आधिकारिक कार्यक्रमों और समारोहों के दौरान राष्ट्रपति के साथ जिम्मेदारी निभा रही हैं.

सेना में तीसरी पीढ़ी की पहचान: मेजर नव्या का परिवार सेना से जुड़ा रहा है. उनके दादा भंवर सिंह शेखावत भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर से सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि उनके पिता ग्रुप कैप्टन करण सिंह शेखावत वायुसेना में सेवाएं दे रहे हैं. ऐसे परिवार से आने वाली नव्या ने भी सेना को अपना करियर चुना और अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंचकर परिवार के साथ-साथ अपने गांव और पूरे सीकर जिले का नाम रोशन किया है.

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CDS पास किया, OTA चेन्नई में ली ट्रेनिंग: मेजर नव्या ने UPSC की कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी CDS परीक्षा पास की. इसके बाद उनका चयन शॉर्ट सर्विस कमीशन वूमेन नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए हुआ. उन्होंने चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में सैन्य प्रशिक्षण हासिल किया. उनका नाम CDS-I 2020 की महिला मेरिट लिस्ट में भी शामिल था. प्रशिक्षण पूरा करने के बाद नव्या को वर्ष 2021 में भारतीय सेना के आर्मी सर्विस कॉर्पस में कमीशन मिला. आर्मी सर्विस कॉर्पस सेना की सप्लाई, परिवहन और दूसरी लॉजिस्टिक जरूरतों से जुड़ी महत्वपूर्ण शाखा है. करीब पांच साल के सैन्य करियर में वह मेजर के पद तक पहुंचीं और इसके बाद उन्हें राष्ट्रपति की ADC की जिम्मेदारी मिली.

राष्ट्रपति की ADC की जिम्मेदारी क्या होती है? ADC राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यक्रमों में सहायता करने वाला सैन्य अधिकारी होता है. वह राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यक्रमों, समारोहों, सैन्य और प्रोटोकॉल से जुड़े कामों के समन्वय में भी भूमिका निभाता है. राष्ट्रपति के सैन्य स्टाफ में परंपरागत रूप से पांच ADC होते हैं. इनमें तीन भारतीय थल सेना से, एक नौसेना से और एक वायुसेना से होते हैं. राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यक्रमों और महत्वपूर्ण समारोहों के दौरान ये अधिकारी प्रोटोकॉल और समन्वय से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाते हैं.

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2025 में पहली महिला बनी थीं यशस्वी सोलंकी: राष्ट्रपति की ADC के पद पर महिला अधिकारियों की शुरुआत वर्ष 2025 में हुई. भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी पहली महिला अधिकारी बनीं, जिन्होंने राष्ट्रपति की ADC की जिम्मेदारी संभाली. इसके बाद मेजर नव्या शेखावत भारतीय थल सेना की पहली महिला अधिकारी बनीं, जिन्हें यह जिम्मेदारी मिली.

केरपुरा से राष्ट्रपति भवन तक का सफर: सीकर जिले के छोटे से गांव केरपुरा से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने वाली मेजर नव्या शेखावत की कहानी सैन्य सेवा में उनके परिवार की पृष्ठभूमि, उनकी मेहनत और सेना में उनके करियर का सफर दिखाती है. वर्ष 2021 में आर्मी में कमीशन से शुरुआत की. पांच साल बाद मेजर पद पहुंची और अब राष्ट्रपति की ADC बनी. एडीसी बनना उनके सैन्य करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव है. नव्या के लिए यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि सीकर और शेखावाटी के लिए भी गर्व का विषय है.

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शेखावाटी की बेटी नव्या शेखावत ने बढ़ाया मान

  • सीकर के केरपुरा गांव की बेटी मेजर नव्या शेखावत
  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त
  • भारतीय सेना की पहली महिला प्रेसिडेंट ADC
  • 2021 में Army Service Corps में हुईं कमीशन
  • करीब 5 साल में मेजर पद और अब राष्ट्रपति भवन में नई जिम्मेदारी

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