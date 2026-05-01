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भारतीय नौसेना के बूटों की ठक-ठक से ठिठकेंगे दुश्मन, कानपुर ने बनाए रौबीले जूते

ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री को 4 प्रकार के जूते तैयार करने का मिला आर्डर, जीएम बोले इस साल के अंत से सप्लाई शुरू कर देंगे.

सौ. मीडिया सेल ओईएफ
OEF में बने डर्बी शूज और सैंडल्स पहनेंगे जवान (सौ. मीडिया सेल ओईएफ)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 1:49 PM IST

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कानपुर: कानपुर में फूलबाग स्थित जिस ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री में अभी तक भारतीय सैनिकों के लिए हाई एंकल बूट, मल्टी पर्पज बूट समेत अन्य प्रकार के जूते बनते थे. उसी ओईएफ में पहली बार अब नेवी के जवानों के लिए जूते तैयार किए जाएंगे. ऐसा पहली बार हुआ है, जब ओईएफ को नेवी से पांच अलग-अलग प्रकार के जूतों का ऑर्डर मिल गया है. ओईएफ के मुख्य महाप्रबंधक अनिल रंगा का कहना है कि इस साल के अंत तक हम सप्लाई भी शुरू कर देंगे.

OEF में बने डर्बी शूज और सैंडल्स पहनेंगे जवान (Video Credit; ETV Bharat)

नेवी की तरफ से ऑर्डर किए गए पांच प्रकार के जूतों में डर्बी शूज व सैंडल्स भी शामिल हैं. इस पूरे मामले को लेकर ओईएफ के मुख्य महाप्रबंधक अनिल रंगा ने बताया कि नेवी के जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके साथ हमारा करार हुआ है. करार के तहत हमसे पांच प्रकार के जूतों के सैंपल्स मांगे गए थे, जिन्हें भेजने के बाद उन्हें वहां से अप्रूव कर दिया गया. अब ओईएफ में ये बनने शुरू हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में इस समय कई आधुनिक मशीनें आ चुकी हैं. साथ ही हमारे यहां पहली बार आधुनिक सुविधाओं वाली लैब भी बन गई है, जिसमें जूतों की डिजाइंस से लेकर अन्य कार्य कराए जाएंगे.

डर्बी शूज, सैंडल्स समेत पांच प्रकार के जूते बनेंगे

ओईएफ के मुख्य महाप्रबंधक अनिल रंगा ने बताया कि फैक्ट्री में जो नेवी जवानों के लिए पांच प्रकार के जूते बनेंगे. उनमें डर्बी शूज, हाई एंकल बूट, एंटी स्किड शूज, सैंडल्स व अन्य प्रकार के शूज शामिल हैं. उन्होंने कहा कि पहली बार फैक्ट्री में हम जवानों के लिए आरामदायक सैंडल्स भी बनाने जा रहे हैं. वहीं, हाई एंकल बूट भी कई मायनों में खास है. यह पैरों को बहुत अधिक कंफर्ट देता है. इसी तरह नेवी के जवानों के लिए डर्बी शूज बहुत जरूरी होते हैं, वो भी उच्च गुणवत्ता के बनाए जाएंगे, जबकि एंटी स्किड शूज से उन्हें स्पोर्ट्स शूज जैसा आराम मिल सकेगा.

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