अरब सागर में ड्रोन हमले से बाल-बाल बचे नेवी इंजीनियर नितिन शुक्ला, बेटी बोली पापा को शिप पर नहीं जाने दूंगी?
ऑयल टैंकर पर हुए भीषण ड्रोन हमलों के बीच मौत को मात देकर कानपुर लौटे नेवी इंजीनियर नितिन शुक्ला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 8:44 PM IST
कानपुर: अरब सागर में शारजाह के पास एक लोडेड ऑयल टैंकर पर हुए भीषण ड्रोन हमलों के बीच मौत को मात देकर घर लौटे मर्चेंट नेवी इंजीनियर नितिन शुक्ला और उनके 22 क्रू मेंबर्स, इसके बाद से देश के कई परिवारों ने राहत की सांस ली है. इस भयावह हादसे के बाद नितिन जब घर पहुंचे, तो अपने बच्चों को देख कर भावुक हो गए.
ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में नितिन शुक्ला ने समुद्र के बीच आए उस खौफनाक संकट की एक-एक बात साझा की. वहीं, नन्हीं बेटी सान्विका ने पापा के लौटने पर अपनी खुशी और मासूमियत भरे जज्बातों को खुलकर बयां किया.
नितिन शुक्ला के अनुसार, वह एक लोडेड ऑयल टैंकर पर सवार थे और क्रू मेंबर्स डेक पर अपने काम में व्यस्त थे, तभी अचानक एक ड्रोन ऑयल टैंकर पर गिरा, हमले के तुरंत बाद सब बिना देर किए फायर कंट्रोल स्टेशन पहुंचे और अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पा लिया.
हम पोर्टशिप और अपनी बुनियादी जरूरतों के सामान के साथ वहां से सुरक्षित निकले और यूएई कोस्ट गार्ड की मदद से अपने बेस पर पहुंचे. वहां लोकल एजेंसीज, ऑफिस और भारतीय अधिकारियों ने हमारी बहुत मदद की, जिसके चलते हम सही सलामत अपने वतन लौट सके. सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस बड़े हादसे में हमारे सभी 22 क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं.
नितिन शुक्ला ने बताया कि इस बार, घर लौटने पर परिवार के साथ मिलन का यह पल किसी सामान्य छुट्टी से बहुत अलग और अकल्पनीय था. अक्टूबर महीने से उस रूट पर जोखिम और तनाव काफी बढ़ गया है. हादसे के दौरान मेरे सारे दस्तावेज और पेपर्स भी प्रभावित हुए हैं. फिलहाल परिवार वाले काफी डरे हुए हैं और वे मुझे दोबारा मर्चेंट नेवी में जाने से साफ मना कर रहे हैं. अभी मैं अपने परिवार के साथ हूं, जब सारे नए दस्तावेज और कानूनी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, तभी आगे नौकरी या दोबारा जाने के बारे में कोई फैसला लूंगा.
नितिन शुक्ला ने बताया कि हादसे के बाद, लोकल एजेंट्स, ऑफिस और भारतीय दूतावास ने बेहद तेजी से काम किया. इमरजेंसी पेपर्स और जरूरी दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराए, जिसकी वजह से हम जल्द अपने वतन लौट सके. सबसे राहत की बात यह रही कि इतने बड़े हादसे के बावजूद हमारे सभी 22 क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं.
बेटी सान्विका बोली, "पापा को अब शिप पर नहीं भेजूंगी".
जब इस बारे में इंजीनियर नितिन शुक्ला की लाडली बेटी सान्विका से बातचीत की गई, तो उसने अपनी मासूमियत और पापा के प्रति प्यार को बड़े ही अनोखे अंदाज में बयां किया.
सान्विका ने कहा कि डैडी के शिप पर अटैक हुआ था, अब वे सुरक्षित घर आ गए हैं, जब मुझे पता चला कि डैडी आ रहे हैं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था. मैंने और मम्मा ने मिलकर डैडी के आने की पूरी तैयारी की थी. मैंने खुद अपने हाथों से बैलून्स सजाए और पूरे घर को डेकोरेट किया. कमरे की एक दीवार पर मैंने दो शिपिंग पोस्टर्स के बीच बड़े अक्षरों में लिखा है. "वेलकम होम पापा" इसके अलावा मम्मा ने एक बहुत बड़ा पोस्टर भी बनवाया है, जिस पर लिखा है. "ही इज नॉट जस्ट माय डैडी, ही इज माय हीरो, वेलकम होम डैडी" और साथ में 'माय हीरो माय ब्रेव डैडी' के भी कोट्स बैलून लगाए हैं.
सान्विका ने बताया कि जब शिप पर अटैक हुआ था, उसके बाद डैडी से फोन पर बात हुई थी. तब डैडी ने मुझसे कहा था कि बेटा, घबराओ मत, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आऊंगा और आज हम सब डैडी के साथ पनकी मंदिर घूमने जाने वाले हैं. जब डैडी घर पर होते हैं तो हमारी थोड़ी बहुत फाइट भी होती है, पर मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं.
अब मैं अपने डैडी को बिल्कुल भी शिप पर वापस नहीं भेजूंगी. क्योंकि वहां शिप पर अटैक हुआ था और मैं चाहती हूं कि डैडी हमेशा हमारे पास घर पर रहें.
नितिन शुक्ला के सकुशल घर लौटने से उनके कानपुर स्थित आवास पर पसरा सन्नाटा अब उत्सव और खुशी में बदल गया है. दीवारों पर सजे सान्विका के बनाए पोस्टर्स और घर की सजावट इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस परिवार के लिए यह वापसी किसी नए जीवन से कम नहीं है.
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