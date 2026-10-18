ETV Bharat / state

अरब सागर में ड्रोन हमले से बाल-बाल बचे नेवी इंजीनियर नितिन शुक्ला, बेटी बोली पापा को शिप पर नहीं जाने दूंगी?

ड्रोन हमले से बाल-बाल बचे नेवी इंजीनियर नितिन शुक्ला ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: अरब सागर में शारजाह के पास एक लोडेड ऑयल टैंकर पर हुए भीषण ड्रोन हमलों के बीच मौत को मात देकर घर लौटे मर्चेंट नेवी इंजीनियर नितिन शुक्ला और उनके 22 क्रू मेंबर्स, इसके बाद से देश के कई परिवारों ने राहत की सांस ली है. इस भयावह हादसे के बाद नितिन जब घर पहुंचे, तो अपने बच्चों को देख कर भावुक हो गए.



ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में नितिन शुक्ला ने समुद्र के बीच आए उस खौफनाक संकट की एक-एक बात साझा की. वहीं, नन्हीं बेटी सान्विका ने पापा के लौटने पर अपनी खुशी और मासूमियत भरे जज्बातों को खुलकर बयां किया.



नितिन शुक्ला के अनुसार, वह एक लोडेड ऑयल टैंकर पर सवार थे और क्रू मेंबर्स डेक पर अपने काम में व्यस्त थे, तभी अचानक एक ड्रोन ऑयल टैंकर पर गिरा, हमले के तुरंत बाद सब बिना देर किए फायर कंट्रोल स्टेशन पहुंचे और अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पा लिया.

नेवी इंजीनियर नितिन शुक्ला से खास बातचीत (VIDEIO Credit; ETV Bharat) 9 तारीख के हमले के बाद उन्हें लगा कि हमने स्थिति संभाल ली है, क्योंकी आग बुझ चुकी है, लेकिन 10 तारीख को हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए. उस दिन बैक-टू-बैक कई ड्रोन हमले हुए. जिससे अकमोडेशन और प्रोपेलर की तरफ आग और धुआं बहुत तेजी से फैलने लगा. जब आग पर काबू पाना नामुमकिन हो गया और खतरा सिर के ऊपर मंडराने लगा, तब हमारे पास जहाज को छोड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था. हम पोर्टशिप और अपनी बुनियादी जरूरतों के सामान के साथ वहां से सुरक्षित निकले और यूएई कोस्ट गार्ड की मदद से अपने बेस पर पहुंचे. वहां लोकल एजेंसीज, ऑफिस और भारतीय अधिकारियों ने हमारी बहुत मदद की, जिसके चलते हम सही सलामत अपने वतन लौट सके. सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस बड़े हादसे में हमारे सभी 22 क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं.



नितिन शुक्ला ने बताया कि इस बार, घर लौटने पर परिवार के साथ मिलन का यह पल किसी सामान्य छुट्टी से बहुत अलग और अकल्पनीय था. अक्टूबर महीने से उस रूट पर जोखिम और तनाव काफी बढ़ गया है. हादसे के दौरान मेरे सारे दस्तावेज और पेपर्स भी प्रभावित हुए हैं. फिलहाल परिवार वाले काफी डरे हुए हैं और वे मुझे दोबारा मर्चेंट नेवी में जाने से साफ मना कर रहे हैं. अभी मैं अपने परिवार के साथ हूं, जब सारे नए दस्तावेज और कानूनी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, तभी आगे नौकरी या दोबारा जाने के बारे में कोई फैसला लूंगा.

