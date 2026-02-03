नेवी चीफ बोले- पूरी दुनिया ZenG की बात कर रही, भारत में Zen-2047 तैयार हो रहा
नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि विकसित भारत 2047 में हर युवा का अहम योगदान होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 9:18 AM IST
कानपुर: '2047 में देश को विकसित भारत बनाने की कल्पना की गई है. इसमें देश के हर युवा का अहम योगदान होना चाहिए. हमारा मानना है कि यह होगा. देश का युवा उस विकसित भारत के निर्माण में बड़े एक्टर की भूमिका में होगा. डायरेक्टर की भूमिका में होगा और ऑडियंस की भूमिका में भी होगा.' यह बातें नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कानपुर में कहीं.
वह शहर के कमला नगर स्थित सर पदमपत सिंहानिया एजूकेशन सेंटर में स्कूल के 44वें स्थापना दिवस और जेके समूह के 142 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करने पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जब जेन जी, जेन एल्फा की बातें हो रही हैं, तो मैं कहूंगा भारत में जेन 2047 तैयार हो रहा है. हमारे देश के 65 प्रतिशत युवा ऐसे हैं, जिनके हाथों में देश के भविष्य की बागडोर है.
उन्होंने कार्यक्रम के दौरान अपनी जीवन यात्रा के संघर्षों को साझा किया. कहा कि उन्हें कभी नेशनल डिफेंस अकादमी तक भले कोई पदक न मिला हो, पर नेवी में उन्होंने केवल खुद के विश्वास के दम पर परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, नौसैना पदक समेत अन्य मेडल हासिल किए हैं.
छात्रों को अनुशासन, कैरेक्टर और जॉब हासिल करने के लिए उपयोगी टिप्स भी दिए. कहा कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और न ही निराश होना चाहिए. कार्यक्रम के दौरान मनोरमा गोविंद हरि सिंहानिया, अभिषेक सिंहानिया, वर्षा सिंहानिया, पार्थो, भावना गुप्ता आदि अन्य फैकल्टी सदस्य उपस्थित रहे.
यूपी की धरती ने वीरों को जन्म दिया: एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि बहुत सालों बाद कानपुर आया हूं. कानपुर ऐसा शहर है, जहां शिक्षा से जुड़े कई नामचीन संस्थान हैं. उनमें एक आईआईटी कानपुर भी है.
इसके साथ ही कानपुर जिस यूपी में आता है, उस यूपी की धरती ने देश के कई वीरों को जन्म दिया है. कानपुर की धरती का रिश्ता 1857 की क्रांति से भी रहा है. मौजूदा समय में जब सर पदमपत सिंहानिया एजूकेशन सेंटर के 42 साल पूरे हुए, तो यहां के पढ़े हुए पूर्व छात्र मौजूदा समय में आर्मी, नेवी व एयरफोर्स में कार्यरत हैं. यह बात जानकर बहुत खुशी महसूस हुई है.
उन्होंने कहा कि उप्र सरकार की ओर से लखनऊ में जिस नौसेना शौर्य वाटिका का निर्माण कराया जा रहा है, वह हमारे लिए गर्व की बात है. हालांकि, आप सबसे यही कहूंगा कि जो भारतीय नौसेना है, वह इस पूरे देश के सभी देशवासियों की ही सेना है.
