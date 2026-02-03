ETV Bharat / state

नेवी चीफ बोले- पूरी दुनिया ZenG की बात कर रही, भारत में Zen-2047 तैयार हो रहा

कानपुर पहुंचे नेवी चीफ. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: '2047 में देश को विकसित भारत बनाने की कल्पना की गई है. इसमें देश के हर युवा का अहम योगदान होना चाहिए. हमारा मानना है कि यह होगा. देश का युवा उस विकसित भारत के निर्माण में बड़े एक्टर की भूमिका में होगा. डायरेक्टर की भूमिका में होगा और ऑडियंस की भूमिका में भी होगा.' यह बातें नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कानपुर में कहीं. वह शहर के कमला नगर स्थित सर पदमपत सिंहानिया एजूकेशन सेंटर में स्कूल के 44वें स्थापना दिवस और जेके समूह के 142 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करने पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जब जेन जी, जेन एल्फा की बातें हो रही हैं, तो मैं कहूंगा भारत में जेन 2047 तैयार हो रहा है. हमारे देश के 65 प्रतिशत युवा ऐसे हैं, जिनके हाथों में देश के भविष्य की बागडोर है. नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी. (Video Credit: ETV Bharat) उन्होंने कार्यक्रम के दौरान अपनी जीवन यात्रा के संघर्षों को साझा किया. कहा कि उन्हें कभी नेशनल डिफेंस अकादमी तक भले कोई पदक न मिला हो, पर नेवी में उन्होंने केवल खुद के विश्वास के दम पर परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, नौसैना पदक समेत अन्य मेडल हासिल किए हैं.