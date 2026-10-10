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नवरात्रि में गरबा-डांडिया की आड़ में छेड़छाड़ करने वालों की खैर नहीं, सादे कपड़ों में तैनात रहेंगी महिला पुलिसकर्मी

पुलिस मुख्यालय, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: नवरात्र के साथ गरबा-डांडिया की धूम शुरू होने वाली है. महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर राजस्थान पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. प्रदेशभर में 'शक्ति सुरक्षा अभियान' चलाया जाएगा. गरबा-डांडिया स्थलों पर कालिका पेट्रोलिंग टीमों की तैनाती रहेगी. सादी वर्दी में पुलिस की निगरानी और डिकॉय ऑपरेशन के जरिए मनचलों पर कार्रवाई की जाएगी. एडीजी (कम्युनिटी पुलिसिंग एवं जन-अभियोग) लता मनोज कुमार ने बताया-नवरात्रि के दौरान गरबा-डांडिया कार्यक्रमों में शामिल होने वाली महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा प्रदेशभर में 'शक्ति सुरक्षा अभियान' चलाया जाएगा. सभी जिला पुलिस अधीक्षकों सहित जयपुर और जोधपुर के डीसीपी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

कालिका पेट्रोलिंग टीमों की रहेगी तैनाती: एडीजी लता मनोज कुमार ने बताया कि अभियान के तहत गरबा-डांडिया कार्यक्रमों के दौरान ही नहीं, बल्कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके लिए प्रमुख आयोजन स्थलों को चिह्नित कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की कार्ययोजना तैयार की जाएगी. संवेदनशील और अधिक भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम स्थलों पर कालिका पेट्रोलिंग टीमों और महिला पुलिसकर्मियों की पर्याप्त तैनाती की जाएगी. आवश्यकता के अनुसार सादे वस्त्रों में भी महिला पुलिसकर्मियों को निगरानी के लिए लगाया जाएगा. महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार करने वालों के विरुद्ध डिकॉय ऑपरेशन चलाकर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रमुख गरबा-डांडिया स्थलों पर महिला हेल्प डेस्क स्थापित कर महिला पुलिसकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. आयोजन स्थलों पर महिला हेल्पलाइन, राजकॉप और अन्य आवश्यक पुलिस संपर्क माध्यमों की जानकारी वाले पोस्टर और क्यूआर कोड प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर महिलाएं तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त कर सकें.