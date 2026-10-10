नवरात्रि में गरबा-डांडिया की आड़ में छेड़छाड़ करने वालों की खैर नहीं, सादे कपड़ों में तैनात रहेंगी महिला पुलिसकर्मी
एडीजी लता मनोज कुमार ने बताया-महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑटो और टैक्सी चालकों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी.
Published : October 10, 2026 at 8:19 PM IST
जयपुर: नवरात्र के साथ गरबा-डांडिया की धूम शुरू होने वाली है. महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर राजस्थान पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. प्रदेशभर में 'शक्ति सुरक्षा अभियान' चलाया जाएगा. गरबा-डांडिया स्थलों पर कालिका पेट्रोलिंग टीमों की तैनाती रहेगी. सादी वर्दी में पुलिस की निगरानी और डिकॉय ऑपरेशन के जरिए मनचलों पर कार्रवाई की जाएगी. एडीजी (कम्युनिटी पुलिसिंग एवं जन-अभियोग) लता मनोज कुमार ने बताया-नवरात्रि के दौरान गरबा-डांडिया कार्यक्रमों में शामिल होने वाली महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा प्रदेशभर में 'शक्ति सुरक्षा अभियान' चलाया जाएगा. सभी जिला पुलिस अधीक्षकों सहित जयपुर और जोधपुर के डीसीपी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
कालिका पेट्रोलिंग टीमों की रहेगी तैनाती: एडीजी लता मनोज कुमार ने बताया कि अभियान के तहत गरबा-डांडिया कार्यक्रमों के दौरान ही नहीं, बल्कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके लिए प्रमुख आयोजन स्थलों को चिह्नित कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की कार्ययोजना तैयार की जाएगी. संवेदनशील और अधिक भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम स्थलों पर कालिका पेट्रोलिंग टीमों और महिला पुलिसकर्मियों की पर्याप्त तैनाती की जाएगी. आवश्यकता के अनुसार सादे वस्त्रों में भी महिला पुलिसकर्मियों को निगरानी के लिए लगाया जाएगा. महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार करने वालों के विरुद्ध डिकॉय ऑपरेशन चलाकर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रमुख गरबा-डांडिया स्थलों पर महिला हेल्प डेस्क स्थापित कर महिला पुलिसकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. आयोजन स्थलों पर महिला हेल्पलाइन, राजकॉप और अन्य आवश्यक पुलिस संपर्क माध्यमों की जानकारी वाले पोस्टर और क्यूआर कोड प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर महिलाएं तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त कर सकें.
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सीसीटीवी और प्रवेश व्यवस्था पर जोर: एडीजी लता मनोज कुमार ने बताया- बड़े आयोजनों से पहले आयोजकों के साथ बैठक कर महिला सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश दिए जाएंगे. आयोजकों को महिला सुरक्षा के लिए नियुक्त सिक्योरिटी वॉलंटियर्स की सूची संबंधित पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध करानी होगी. आयोजन स्थलों पर उपलब्ध सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा. प्रवेश द्वारों पर पहचान-पत्र और डिजिटल पास की सख्ती से जांच की जाएगी. कार्यक्रम स्थलों के प्रवेश और निकास द्वारों, पार्किंग क्षेत्रों और पार्किंग से आयोजन स्थल तक आने-जाने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी.
ऑटो-टैक्सी चालकों को भी अभियान से जोड़ेंगे: लता मनोज कुमार ने बताया- महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑटो और टैक्सी चालकों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी. उन्हें संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस सहायता प्राप्त करने के संबंध में जागरूक किया जाएगा. महिला सुरक्षा हेल्पलाइन संबंधी स्टीकर ऑटो, टैक्सी और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों पर प्रदर्शित करवाए जाएंगे.
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सीएलजी सदस्यों और सुरक्षा सखियों की भी लेंगे मदद:लता मनोज कुमार ने बताया- महिला सुरक्षा एवं जागरूकता को व्यापक बनाने के लिए युवा सामुदायिक समन्वय समूह (Y-CLG) के सदस्यों और सुरक्षा सखियों को भी अभियान से जोड़ा जाएगा. नवरात्रि शुरू होने से पहले जिला पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से महिला सुरक्षा, हेल्पलाइन और पुलिस सहायता संबंधी जानकारी का प्रचार-प्रसार किया जाएगा.
उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मिलेगा सम्मान: अभियान का जिला स्तर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी की ओर से पर्यवेक्षण किया जाएगा. अभियान के दौरान महिला सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कालिका पेट्रोलिंग टीमों और महिला पुलिसकर्मियों को पुलिस मुख्यालय स्तर पर सम्मानित करने के लिए चयनित किया जाएगा.
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