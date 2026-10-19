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मां सिद्धिदात्री की पूजा, हवन और कन्या पूजन के साथ संपन्न होगा शारदीय नवरात्र का अनुष्ठान..जानें शुभ मुहूर्त

नवरात्रि मां सिद्धिदात्री की पूजा ( ETV Bharat )

पटना: शारदीय नवरात्र का समापन आज सोमवार, 19 अक्टूबर को महानवमी के अवसर पर मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना के साथ होगा. नौ दिनों तक मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की आराधना करने वाले श्रद्धालु महानवमी पर विशेष पूजा, हवन और कन्या पूजन कर नवरात्र व्रत का समापन करेंगे.

मां को हलवा-पूरी और काले चने का भोग है प्रिय