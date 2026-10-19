मां सिद्धिदात्री की पूजा, हवन और कन्या पूजन के साथ संपन्न होगा शारदीय नवरात्र का अनुष्ठान..जानें शुभ मुहूर्त
महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा, हवन और कन्या पूजन के साथ बिहार सहित देशभर में शारदीय नवरात्र का समापन होगा.रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : October 19, 2026 at 6:28 AM IST
पटना: शारदीय नवरात्र का समापन आज सोमवार, 19 अक्टूबर को महानवमी के अवसर पर मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना के साथ होगा. नौ दिनों तक मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की आराधना करने वाले श्रद्धालु महानवमी पर विशेष पूजा, हवन और कन्या पूजन कर नवरात्र व्रत का समापन करेंगे.
मां को हलवा-पूरी और काले चने का भोग है प्रिय
इस दिन मां सिद्धिदात्री को हलवा-पूरी और काले चने का भोग लगाने की परंपरा है. ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धि, बुद्धि, सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं. नवरात्र के अंतिम दिन कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराकर आशीर्वाद लिया जाता है.
महानवमी पर विधि-विधान से मां की आराधना, हवन और कन्या पूजन करने का विशेष आध्यात्मिक महत्व है. ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि मां सिद्धिदात्री देवी दुर्गा का नौवां और अंतिम स्वरूप हैं. उनके नाम का अर्थ ही सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी है.
धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूजा से प्रसन्न होकर मां अपने भक्तों को ज्ञान, शक्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद देती हैं. मां सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी माना जाता है. वह कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं और उनका वाहन सिंह है. उनकी चार भुजाएं हैं, जिनमें वह चक्र, गदा, शंख और कमल का पुष्प धारण करती हैं.
"मां सिद्धिदात्री देवी दुर्गा का नौवां और अंतिम स्वरूप हैं. उनके नाम का अर्थ ही सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी है.इस दिन पूजा से प्रसन्न होकर मां अपने भक्तों को ज्ञान, शक्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद देती हैं. मां सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी माना जाता है."- ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय
मां का स्वरूप आध्यात्मिक उन्नति, पूर्णता का प्रतीक
मां का यह स्वरूप आध्यात्मिक उन्नति, विवेक और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है. नवरात्र के अंतिम दिन उनकी पूजा कर श्रद्धालु जीवन में सुख-शांति, सफलता और मंगल की कामना करते हैं. महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा में भोग का विशेष महत्व है. पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि मां को हलवा, पूरी और काले चने का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है.
इसके अलावा खीर और मालपुआ भी नैवेद्य के रूप में चढ़ाए जा सकते हैं. नवरात्र के अंतिम दिन अनेक घरों में कन्या पूजन के लिए हलवा-पूरी और चने तैयार किए जाते हैं. फूलों में मां सिद्धिदात्री को चंपा, गेंदा और लाल गुड़हल अर्पित करना शुभ माना जाता है.
वहीं, इस दिन पूजा के दौरान सफेद या बैंगनी रंग के वस्त्र धारण किया जाता है. सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है, जबकि बैंगनी रंग को आध्यात्मिकता और गरिमा से जोड़ा जाता है. श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार मां को भोग अर्पित कर सकते हैं.
नौ कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर होता है पूजन
महानवमी पर कन्या पूजन को नवरात्र की प्रमुख धार्मिक परंपराओं में गिना जाता है. मान्यता है कि छोटी कन्याओं में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों का वास होता है. इस दिन सामान्यतः दो से दस वर्ष तक की नौ कन्याओं को आमंत्रित कर उनका पूजन किया जाता है. सबसे पहले उनके पैर धोकर उन्हें आसन पर बैठाया जाता है.
इसके बाद कुमकुम का तिलक लगाकर और मौली बांधकर श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है. कन्याओं को हलवा, पूरी और काले चने का भोजन कराया जाता है. भोजन के बाद सामर्थ्य के अनुसार फल, उपहार या दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है.
कई परिवारों में एक बालक को भैरव स्वरूप मानकर भोजन कराने की परंपरा भी निभाई जाती है. ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि कन्या पूजन को नारी शक्ति के सम्मान, श्रद्धा और देवी के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है.
हवन के साथ संपन्न होगा पूजा का अनुष्ठान
नवरात्र के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ हवन करने की भी परंपरा है. श्रद्धालु मां की आराधना के बाद हवन सामग्री अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना करते हैं. कई परिवारों में इसी दिन नौ दिनों के व्रत का पारण और उद्यापन किया जाता है.
व्रत खोलने का समय और विधि परिवार की परंपरा तथा स्थानीय पंचांग के अनुसार अलग-अलग हो सकती है. पंडित राजन उपाध्याय के अनुसार, महानवमी पर मां की पूजा के दौरान 'ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है.
इसके साथ 'ॐ ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः' मंत्र का जाप भी किया जाता है. नवरात्र के सभी नौ दिनों में जपे जाने वाले नवार्ण मंत्र 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै' का हवन और साधना के दौरान विशेष महत्व होता है.
महानवमी पर जानिए शुभ और अशुभ मुहूर्त
ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि वाराणसी पंचांग के मुताबिक, सोमवार, 19 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:26 बजे से 5:17 बजे तक रहेगा. यह समय ध्यान, साधना और पूजा-पाठ के लिए अनुकूल माना जाता है.
वहीं, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:19 बजे से दोपहर 12:05 बजे तक रहेगा. इसे दिन के प्रमुख शुभ मुहूर्तों में गिना जाता है. अमृत काल सुबह 11:08 बजे से दोपहर 12:17 बजे तक बताया गया है. दूसरी ओर, राहुकाल सुबह 7:24 बजे से 8:51 बजे तक रहेगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, राहुकाल में नए और मांगलिक कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए.
उन्होंने बताया कि महानवमी पर हवन के लिए अभिजीत मुहूर्त को विशेष रूप से अनुकूल बताया गया है. इसके अतिरिक्त सुबह 8:50 बजे से 10:16 बजे तक और दोपहर 2:35 बजे से शाम 5:27 बजे तक के समय को भी पूजा संबंधी अनुष्ठानों के लिए शुभ बताया गया है.
श्रद्धालु हवन, कन्या पूजन और व्रत के उद्यापन का समय अपनी पारिवारिक परंपरा और स्थानीय पंचांग के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं. मां सिद्धिदात्री की आराधना के साथ नवरात्र का समापन करते हुए भक्त सुख, शांति, समृद्धि और जीवन में सफलता की कामना करें.
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