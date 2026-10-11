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शिवराज देखते रह गए बड़ी अम्मा का रौद्र रूप, किया भोपाल की पंचमुखी महाकाली का स्वागत, प्रदेशभर में हजारों दुर्गा पंडाल

शिवराज देखते रह गए बड़ी अम्मा का रौद्र रूप ( Source- Shivraj Singh X account )

भोपाल/मैहर/देवास : सर्वोच्च आदि शक्ति के शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गए हैं. इसी के साथ मध्य प्रदेश समेत पूरे देश-दुनिया में माता की उपासना शुरू हो गई है. इसी के साथ राजधानी भोपाल में भी प्रसिद्ध देवी प्रतिमा 'बड़ी अम्मा' के दर्शन शुरू हो गए हैं. भोपाल के नेहरू नगर स्थित करुणाधाम आश्रम में 21 फीट उंची 'बड़ी अम्मा' पंचमुखी महाकाली की भव्य प्रतिमा की स्थापना की गई है, जिनके दर्शन करने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और मां के रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए.

करुणा धाम की बड़ी अम्मा का भव्य स्वागत (Source- Shivraj Singh X account) महाकाली का पंचमुखी रौद्ररूप देखते रह गए शिवराज

शनिवार रात शिवराज सिंह भोपाल के नेहरू नगर स्थित करुणाधाम आश्रम पहुंचे थे, जहां माता महाकाली का पंचमुखी रौद्ररूप दिखाया गया है. जैसी प्रतिमा के सामने से पर्दा हटाया गया, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मां चामुंडा का विशाल और रौद्र रूप देखते रह गए. उन्होंने इस अद्भुत पल की तस्वीरें भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कीं. करुणाधाम में पूजन करते शिवराज (Source- Shivraj Singh X account) मध्य प्रदेश के सभी शहरों में हजारों दुर्गा पंडाल राजधानी भोपाल के साथ, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन समेत सभी जिलों में नवरात्रि पर हजारों पंडाल लगाए गए हैं. इसके साथ ही प्रदेश में स्थित कई प्राचीन मंदिरों माता के भक्त हजारों की संख्या में दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं. देवास के विश्व प्रसिद्ध माता टेकरी पर विराजमान बड़ी माता तुलजा भवानी और छोटी माता चामुंडा के दर्शन के लिए 9 दिन तक भक्तों का सैलाब उमड़ेगा. मैहर में नवरात्रि के 9 दिन पहुंचेंगे लाखों श्रद्धालु (Etv Bharat) मैहर में मां शारदा का शैलपुत्री रूप में श्रृंगार