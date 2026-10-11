शिवराज देखते रह गए बड़ी अम्मा का रौद्र रूप, किया भोपाल की पंचमुखी महाकाली का स्वागत, प्रदेशभर में हजारों दुर्गा पंडाल
मध्य प्रदेश में मां शक्ति के महापर्व नवरात्रि की भव्य शुरुआत, भोपाल में दिखा बड़ी अम्मा महाकाली का विशाल रूप. देवास-मैहर में उमड़ा जनसैलाब.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 11:43 AM IST|
Updated : October 11, 2026 at 12:15 PM IST
भोपाल/मैहर/देवास : सर्वोच्च आदि शक्ति के शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गए हैं. इसी के साथ मध्य प्रदेश समेत पूरे देश-दुनिया में माता की उपासना शुरू हो गई है. इसी के साथ राजधानी भोपाल में भी प्रसिद्ध देवी प्रतिमा 'बड़ी अम्मा' के दर्शन शुरू हो गए हैं. भोपाल के नेहरू नगर स्थित करुणाधाम आश्रम में 21 फीट उंची 'बड़ी अम्मा' पंचमुखी महाकाली की भव्य प्रतिमा की स्थापना की गई है, जिनके दर्शन करने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और मां के रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए.
महाकाली का पंचमुखी रौद्ररूप देखते रह गए शिवराज
शनिवार रात शिवराज सिंह भोपाल के नेहरू नगर स्थित करुणाधाम आश्रम पहुंचे थे, जहां माता महाकाली का पंचमुखी रौद्ररूप दिखाया गया है. जैसी प्रतिमा के सामने से पर्दा हटाया गया, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मां चामुंडा का विशाल और रौद्र रूप देखते रह गए. उन्होंने इस अद्भुत पल की तस्वीरें भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कीं.
मध्य प्रदेश के सभी शहरों में हजारों दुर्गा पंडाल
राजधानी भोपाल के साथ, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन समेत सभी जिलों में नवरात्रि पर हजारों पंडाल लगाए गए हैं. इसके साथ ही प्रदेश में स्थित कई प्राचीन मंदिरों माता के भक्त हजारों की संख्या में दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं. देवास के विश्व प्रसिद्ध माता टेकरी पर विराजमान बड़ी माता तुलजा भवानी और छोटी माता चामुंडा के दर्शन के लिए 9 दिन तक भक्तों का सैलाब उमड़ेगा.
मैहर में मां शारदा का शैलपुत्री रूप में श्रृंगार
आज नवरात्रि के पहले दिन मां शारदा की शैलपुत्री की रूप में पूजा अर्चना की गई. नवरात्रि के पहले दिन भक्तों के लिए कपाट खोले गए हैं और सुबह से ही श्रद्धालु मां शारदा के दर्शन कर रहे हैं. मैहर का मां शारदा मंदिर 52 शक्ति पीठों में से एक है और देश-दुनिया में विख्यात है. यही वजह है कि नवरात्रि के पहले दिन मध्य रात्रि से ही भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए लाइन में लग गए थे. यहां नवरात्रि में लाखों लोग मां शारदा के दर्शन करेंगे.
मैहर मंदिर में 650 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती
मैहर मां शारदा सिद्ध पीठ में नवरात्रि के पावन पर्व पर भारी संख्या पर श्रद्धालु पहुंचते हैं. इसे पुलिस व प्रशासन ने पूरी तैयारी की है. मंदिर परिसर पर 650 से अधिक पुलिस कर्मियों का बल लगाया गया है, जिससे कि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो. इसके अलावा सुरक्षा के लिए चप्पे-चप्पे पर निगरानी की जा रही है.
यह भी पढ़ें-
- कलकत्ता वाली महाकाली जब आईं छतरपुर, भूत-प्रेत बाधा का हुआ अंत, नवरात्रि पर जानें छतरपुर के दो प्राचीन मंदिरों की कहानी
- इस नवरात्रि दर्शन देंगी AI वाली दुर्गा माता, बंगाल के मूर्तिकारों के लिए मध्य प्रदेश में बड़ा चैलेंज
ये हैं माता तुलजा भवानी और चामुंडा माता को लेकर मान्यता
पुजारी मुकेश नाथ के मुताबिक, '' विश्व प्रसिद्ध देवास स्थित टेकरी पर विराजमान माता तुलजा भवानी,चामुंडा माता का यह मंदिर रक्तपीठ और अर्धशक्तिपीठ माना जाता है. बड़ी माता तुलजा भवानी, चामुंडा माता के मंदिर में उज्जैन के राजा भर्तहरि ने कभी तपस्या की थी. शूरवीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सेनापति वरदाई ने अपने जीवन के आखिरी वर्ष यहीं व्यतीत किए थे.'' बताया जाता है कि दिन भर में छोटी माता चामुंडा यहां तीन रूप बदलती हैं. यहां भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस विभाग के 1 हजार से ज्यादा जवानों की तैनाती है. एसपी पुनीत गहलोद ने बताया, '' 100 से अधिक CCTV कैमरों की निगरानी में है पूरा माता टेकरी परिसर है. (खबर अपडेट हो रही है)