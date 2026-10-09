शिला माता मंदिर में नवरात्रा: श्रद्धालुओं के लिए रहेगी विशेष व्यवस्था, आमेर महल में हाथी सवारी–नाइट टूरिज्म रहेगा बंद
नवरात्रों में पूर्व राज परिवार की ओर से माता रानी की पोशाक चढ़ाई जाती है और रोजाना आभूषणों का विशेष श्रृंगार किया जाता है.
Published : October 9, 2026 at 6:14 PM IST
जयपुर : मां शक्ति की आराधना के शारदीय नवरात्रा 11 अक्टूबर से शुरू होंगे. आमेर स्थित प्राचीन शिला माता मंदिर में सोमवार सुबह 11:55 बजे घट स्थापना की जाएगी. भक्तों के लिए पहले नवरात्र को दर्शन 1 बजे शुरू होंगे. प्रतिदिन 10 महाविद्याओं और 9 दुर्गाओं की पूजा होगी. शिला माता मंदिर में 9 दिन तक विशेष पूजा अर्चना, धार्मिक अनुष्ठान समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे. नवरात्रों के दौरान आमेर महल में हाथी सवारी और नाइट टूरिज्म बंद रहेगा.
ये रहेगा दर्शनों का समय : आमेर शिला माता मंदिर के पुजारी बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि शिला माता मंदिर में शारदीय नवरात्र 11 अक्टूबर से शुरू होंगे. घट स्थापना सुबह 11:55 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की जाएगी. दर्शनार्थियों के लिए दर्शन 1 बजे खोले जाएंगे. प्रतिदिन दर्शनों का समय सुबह 6 से दोपहर 12:30 बजे और शाम 4:00 से रात 8:30 बजे तक दर्शनों का समय रहेगा. नवरात्रों के दौरान दोपहर 12:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक दर्शन बंद रहेंगे. दर्शनार्थियों के लिए महिला-पुरुषों की अलग-अलग लाइन की व्यवस्थाएं की गई हैं. नवरात्रों में प्रतिदिन दुर्गा सप्तमी का पाठ और हवन किया जाएगा. नवरात्रों में पूर्व राज परिवार की ओर से माता रानी की पोशाक चढ़ाई जाती है और रोजाना आभूषणों का विशेष श्रृंगार किया जाता है.
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10 महाविद्याओं और 9 दुर्गाओं की पूजा : शिला माता मंदिर में नवरात्रों के दौरान 10 महाविद्याओं और 9 दुर्गाओं की प्रतिदिन पूजा–अर्चना की जाएगी. पहले नवरात्र को मां शैलपुत्री की पूजा होगी. दूसरे नवरात्र को ब्रह्मचारिणी माता, तीसरे नवरात्र को चंद्रघंटा माता, चौथे नवरात्र को कुषमांडा माता, पांचवे नवरात्रा को स्कंधमाता, छठे नवरात्र को कात्यायनी माता, सातवें नवरात्र को कालरात्रि माता, आठवें नवरात्र को महागौरी माता और नवें और आखिरी नवरात्र को सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाएगी. नवरात्रों के दौरान भक्त दूर-दूर से अपनी मनोकामनाएं लिए शिला माता मंदिर के दरबार में पहुंचते हैं. सुबह से ही भक्त लाइनों में खड़े रहकर दर्शनों के लिए इंतजार करते हुए नजर आते हैं.
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छठ का मेला 16 को : टूरिस्ट गाइड महेश कुमार शर्मा ने बताया कि शिला माता मंदिर में हर वर्ष की भांति इस बार भी मेला भरेगा. नवरात्र के दौरान आमेर महल आने वाले पर्यटकों और दर्शनार्थियों के लिए दर्शनों की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. 16 अक्टूबर को छठ का मेला भरेगा. निशा पूजन 18 अक्टूबर को रात्रि 10 बजे होगी. 19 अक्टूबर अष्टमी को शाम 4:30 बजे पूर्णाहुति होगी. 21 अक्टूबर को दशमी के दिन नवरात्रा उत्थापना सुबह 10:30 बजे किया जाएगा. नवरात्रों में रोजाना बाल भोग सुबह 8 बजे से 8:15 बजे तक और प्रातः आरती 10 बजे होगी. संध्या आरती शाम 6:30 बजे होगी. रात्रि भोग रात 7:45 बजे से 8 बजे तक होगा और शयन आरती रात्रि 8:30 बजे होगी.
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'हाथी सवारी और नाइट टूरिज्म रहेगा बंद': आमेर महल अधीक्षक राकेश छोलक के मुताबिक शिला माता मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं. आमेर महल में नवरात्र के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त होमगार्ड तैनात किए जाएंगे. सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी. नवरात्र के दौरान सुबह 8 से शाम 5:30 तक की महल में पर्यटकों का प्रवेश रहेगा. पर्यटकों के लिए टिकट बुकिंग की व्यवस्था सिंहपोल गेट पर रहेगी. 10 से 21 अक्टूबर तक रात्रि कालीन पर्यटन और हाथी सवारी बंद रहेगी. पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. इस दौरान पर्यटक हाथी गांव में हाथी सवारी कर सकेंगे.