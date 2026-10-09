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शिला माता मंदिर में नवरात्रा: श्रद्धालुओं के लिए रहेगी विशेष व्यवस्था, आमेर महल में हाथी सवारी–नाइट टूरिज्म रहेगा बंद

शिला माता मंदिर में नवरात्रा की तैयारी शुरू ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : मां शक्ति की आराधना के शारदीय नवरात्रा 11 अक्टूबर से शुरू होंगे. आमेर स्थित प्राचीन शिला माता मंदिर में सोमवार सुबह 11:55 बजे घट स्थापना की जाएगी. भक्तों के लिए पहले नवरात्र को दर्शन 1 बजे शुरू होंगे. प्रतिदिन 10 महाविद्याओं और 9 दुर्गाओं की पूजा होगी. शिला माता मंदिर में 9 दिन तक विशेष पूजा अर्चना, धार्मिक अनुष्ठान समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे. नवरात्रों के दौरान आमेर महल में हाथी सवारी और नाइट टूरिज्म बंद रहेगा.