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हिसार में अष्टमी पर देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, रामनवमी पर विशेष आयोजन की तैयारियां

हिसार में अष्टमी पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली.

Hisar Navratri Ashtami crowd
हिसार में अष्टमी पर देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 26, 2026 at 12:12 PM IST

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हिसार: हिसार में चैत्र नवरात्र की अष्टमी के अवसर पर देवी भवन मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिलीं. श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन के लिए दूर-दूर से पहुंचे और पूरे विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की. मंदिर परिसर “जय माता दी” के जयकारों से गूंजता रहा, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया.

पुजारियों ने बताया अष्टमी का महत्व: मंदिर के प्रमुख पुजारी सुरेश अमित शास्त्री ने कहा कि, "आज हजारों श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के दर्शन किए हैं. भक्त अपने व्रत खोलने के लिए पूरी-हलवे का प्रसाद वितरित कर रहे हैं और पूरे दिन श्रद्धालुओं का आना जारी है." साथ ही पुजारी श्याम सुंदर ने कहा कि, "अष्टमी के दिन यहां विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया जाता है, जिससे मंदिर की महत्ता और बढ़ जाती है."

Hisar Navratri Ashtami crowd
उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharat)

महागौरी की पूजा से मिलता है मनचाहा जीवनसाथी: नवरात्र के आठवें दिन मां दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार मां महागौरी की चार भुजाएं हैं, जिनमें त्रिशूल, डमरू और वरमुद्रा शामिल हैं. उनका वाहन वृषभ है. मान्यता है कि मां की उपासना से जीवन में सुख-शांति आती है और विवाह योग्य युवाओं को मनचाहा जीवनसाथी प्राप्त होता है. भक्त विशेष रूप से सफेद, गुलाबी, पीले और केसरिया वस्त्र धारण कर मां की आराधना करते हैं.

अष्टमी पर देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharat)

व्रती श्रद्धालु के लिए फलाहार वाले प्रसाद: अष्टमी के दिन व्रती श्रद्धालु साबूदाने से बनी सामग्री का सेवन करते हैं और मां को नारियल का भोग लगाते हैं. इसके साथ ही ब्राह्मणों को दान देने की भी परंपरा निभाई जाती है. मंदिर में आए भक्तों ने पूरे श्रद्धा भाव से प्रसाद वितरण किया और कन्या पूजन की तैयारियां भी कीं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां महागौरी की कृपा से संतान सुख और वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होती हैं.

अग्रोहा धाम में भी श्रद्धालुओं की भीड़: हिसार के अग्रोहा धाम स्थित मां लक्ष्मी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली. यहां अग्रवाल समाज के लोग विशेष रूप से पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे. भक्तों ने धन-समृद्धि और सुख-शांति की कामना करते हुए मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लिया.

रामनवमी तिथि को लेकर बना संशय: इस बार चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ने के कारण रामनवमी की तिथि को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी रही. मंदिर के पुजारी सुरेश ने कहा कि, "नवमी तिथि की शुरुआत 26 मार्च को सुबह 11 बजकर 50 मिनट से हो रही है और इसका समापन 27 मार्च को सुबह 10 बजकर 7 मिनट पर होगा. भगवान राम का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था, इसलिए मंदिर में पूजा 26 मार्च को ही की जाएगी."

27 मार्च को भी मनाई जाएगी रामनवमी: हालांकि उदया तिथि के अनुसार कई स्थानों पर रामनवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी. इस कारण हिसार के विभिन्न मंदिरों में दोनों दिन श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिल रहा है. भक्त भगवान राम के जन्मोत्सव को लेकर विशेष तैयारियां कर रहे हैं और मंदिरों में भजन-कीर्तन का आयोजन भी किया जा रहा है.

राम कथा में भरत चरित्र का महत्व: रामपुरा मोहल्ला स्थित गीता भवन में चल रही राम कथा के सातवें दिन आचार्य कविता कान्त वाजपेयी ने भरत चरित्र का वर्णन किया. उन्होंने कहा कि, "भरत का चरित्र सागर के समान गहरा है. उन्होंने अपनी मां कैकेयी द्वारा मांगे गए राज्य को ठुकरा दिया और राम के प्रति अपनी भक्ति और त्याग का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया. भरत ने राम की पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर 14 वर्षों तक राज्य का संचालन किया. उनका त्याग ही राम राज्य की स्थापना का आधार बना." कथा के दौरान भक्त भावविभोर हो उठे और भजनों की मधुर प्रस्तुतियों ने माहौल को और अधिक आध्यात्मिक बना दिया.

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