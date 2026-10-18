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दुर्गाबाड़ी में मां दुर्गा की आराधना, बंगाली संस्कृति और धुनुची नृत्य ने मोहा मन

जयपुर : ढाक की गूंजती थाप, कांशर की ध्वनि और धुनुची नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति, जयपुर के दुर्गाबाड़ी परिसर में महासप्तमी पर बंगाली संस्कृति के साथ भक्ति का गुबार उमड़ा. जयपुर दुर्गाबाड़ी एसोसिएशन की ओर से आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव में पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ. कोलाबोऊ और नवपत्रिका पूजा के साथ मां दुर्गा की आराधना की गई. वहीं, महिलाओं के धुनुची नृत्य ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया.

नवपत्रिका पूजा में प्रकृति और शक्ति की आराधना : जयपुर दुर्गाबाड़ी एसोसिएशन पिछले 70 वर्षों से शहर में दुर्गा पूजा का आयोजन कर रही है. इस बार भी महासप्तमी पर पारंपरिक विधि-विधान के साथ नवपत्रिका पूजा संपन्न हुई. एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. सुदीप्तो सेन ने बताया कि दुर्गा पूजा के माध्यम से बंगाली संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और सामुदायिक सहभागिता को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है. इस वर्ष भी महासप्तमी के आयोजन में श्रद्धा, उल्लास और सांस्कृतिक विरासत का सुंदरता देखने को मिली.

उन्होंने बताया कि बंगाली परंपरा में नवपत्रिका नौ विशेष पौधों का समूह है, जिसे प्रकृति की जीवनदायिनी शक्ति, हरियाली, कृषि और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. केले के पौधे की प्रमुखता के कारण इसे कोलाबोऊ यानी 'केले की वधू' भी कहा जाता है. परंपरा के अनुसार नवपत्रिका को पवित्र जल से स्नान कराकर लाल किनारी वाली साड़ी पहनाई जाती है और सिंदूर लगाकर पूजा-अर्चना की जाती है. दुर्गाबाड़ी में इस अनुष्ठान के जरिए बंगाल की प्राचीन धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली.

दुर्गाबाड़ी में महासप्तमी (सोर्स - दुर्गाबाड़ी एसोसिएशन)

बंगाली संस्कृति और धुनुची नृत्य ने मोहा मन (सोर्स - दुर्गाबाड़ी एसोसिएशन)

ढाक-कांशर की थाप पर धुनुची नृत्य बना आकर्षण : महासप्तमी के अवसर पर भोग आरती के बाद श्रद्धालुओं के बीच पारंपरिक बंगाली महाभोग वितरित किया गया. खिचुड़ी, मिश्रित सब्जी और खीर सहित प्रसाद ग्रहण करने के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह दिखाई दिया. मां दुर्गा के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए बड़ी संख्या में लोग दुर्गाबाड़ी पहुंचे. वहीं, संध्या आरती के दौरान दुर्गाबाड़ी परिसर भक्तिमय हो उठा. पारंपरिक बंगाली वेशभूषा में महिलाओं ने धुनुची नृत्य प्रस्तुत किया. ढाक और कांशर की थाप पर हुई इस प्रस्तुति ने बंगाल की दुर्गा पूजा की पारंपरिक छटा बिखेरी. इसके बाद कलाकारों ने गीत-संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियों के जरिए मां दुर्गा के प्रति आस्था और बंगाली संस्कृति को अभिव्यक्त किया.