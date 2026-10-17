Special : नौकरी की आस में सीकर के इस मंदिर में बायोडाटा चढ़ाते हैं युवा, मां करणी देती हैं 'अमर रोटी' का वरदान
खटूंदरा स्थित करणी माता मंदिर में युवा नौकरी के लिए बायोडाटा और नारियल चढ़ाते हैं. ईटीवी भारत के ब्यूरो चीफ अश्वनी पारीक की रिपोर्ट...
Published : October 17, 2026 at 11:25 AM IST
सीकर : नवरात्रि के दिनों में देशभर में देवी मां की आराधना की जा रही है. श्रद्धालु अपनी-अपनी मनोकामनाओं के साथ माता के दरबार में पहुंच रहे हैं. कोई सुख-समृद्धि की कामना कर रहा है, तो कोई परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना कर रहा है. इसी बीच राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला कस्बे के खटूंदरा गांव का करणी माता मंदिर युवाओं के बीच खास चर्चा में है. यहां बड़ी संख्या में युवा सरकारी नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और रोजगार की कामना लेकर पहुंच रहे हैं. मंदिर में प्रचलित मान्यता के मुताबिक सच्चे मन से अरदास करने वाले भक्तों को माता रानी 'अमर रोटी' का वरदान देती हैं. यहां अमर रोटी का अर्थ भोजन नहीं, बल्कि नौकरी और रोजगार से जुड़ा आशीर्वाद माना जाता है.
300 साल पुराना मंदिर : सीकर जिला मुख्यालय से करीब 44 किलोमीटर और रींगस से करीब 28 किलोमीटर दूर खटूंदरा गांव के इस मंदिर का इतिहास करीब 300 साल पुराना बताया जाता है. मंदिर के पुजारी वासुदेव सिंह पालावत के मुताबिक, यहां मां करणी और आवड़ माता के स्वरूप की पूजा की जाती है. स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक, देशनोक की करणी माता से जुड़ी आस्था के विस्तार के दौरान यहां भी देवी के प्रतीक और ज्योत स्थापित किए गए थे . पुजारी वासुदेव सिंह ने बताया कि , पुराने समय में खटूंदरा क्षेत्र में चारण समुदाय की बड़ी जागीर थी. उनके पूर्वज सांवलदास महाराज से जुड़ी एक कथा भी मंदिर के इतिहास में प्रचलित है. बताया जाता है कि वे अपने पिता की अस्थियां लेकर लोहार्गल जा रहे थे. रास्ते में खटूंदरा में रात के वक्त आराम के दौरान उन्हें किसी दैवीय शक्ति की अनुभूति हुई. ऐसी मान्यता है कि ध्यान करने पर उन्हें आवड़ माता के दर्शन हुए थे. इसी प्रसंग में माता की ओर से एक फरसा दिए जाने की कथा भी सुनाई जाती है, जिसकी मंदिर में आज भी पूजा होती है.
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इंद्र कंवर बाईसा ने की थी आवड़ माता के स्वरूप की स्थापना : मंदिर के पुजारी वासुदेव सिंह पालावत के अनुसार, करीब 80 से 85 साल पहले इंद्र कंवर बाईसा ने यहां आवड़ माता के स्वरूप की स्थापना की थी. स्थानीय परंपरा में उन्हें देवी की उपासक और विशेष धार्मिक प्रभाव वाली महिला के रूप में याद किया जाता है. मान्यता है कि उन्होंने ही यहां आने वाले भक्तों को 'अमर रोटी' का वरदान दिया था. पुजारी के मुताबिक, इस वरदान का आशय नौकरी और रोजगार से है. इसी विश्वास के कारण यहां नौकरी की तलाश कर रहे युवा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी पहुंचते हैं. वे माता के सामने अपनी इच्छा रखते हैं और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं. मंदिर से जुड़ी इन कथाओं और मान्यताओं का स्थानीय धार्मिक परंपरा में विशेष महत्व है.
बायोडाटा, नौकरी की अर्जी और नारियल बांधने की परंपरा : मंदिर की सबसे खास परंपरा यहां नौकरी की मन्नत मांगने का तरीका है. स्थानीय निवासी हंसराज ने बताया किअपनी मनचाही नौकरी पाने की इच्छा लेकर आने वाले युवा माता के चरणों में बायोडाटा या नौकरी से संबंधित आवेदन रखते हैं. कई श्रद्धालु कागज पर अपनी मनोकामना लिखकर मंदिर परिसर में बांधते हैं. कुछ लोग अपने रिज्यूमे के साथ नारियल भी अर्पित करते हैं. श्रद्धालु लाल कपड़े में नारियल बांधकर उस पर कलावा लपेटते हैं और मंदिर परिसर में स्थित पीपल के पेड़ पर मन्नत के रूप में बांध देते हैं. पेड़ पर बंधे नारियल और धागे यहां आने वाले युवाओं की उम्मीदों को दर्शाते हैं. परिसर में नौकरी से संबंधित चिट्ठियां, कॉल लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर भी दिखाई देते हैं. ये दस्तावेज उन लोगों की आस्था और अनुभवों से जुड़े हैं, जो अपनी सफलता को माता के आशीर्वाद से जोड़कर देखते हैं . स्थानीय मान्यता के अनुसार, मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु पेड़ से अपना नारियल खोलते हैं और मंदिर के निर्माण व विकास में सहयोग भी करते हैं.
नौकरी मिलने पर 'अमर रोटी' कहलाता है माता का वरदान : मंदिर में 'अमर रोटी' को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो प्रसारित होते रहे हैं. कुछ वीडियो में इसे रोटी के प्रसाद के रूप में बताया जाता है, लेकिन मंदिर के पुजारी वासुदेव सिंह पालावत ने इस धारणा को स्पष्ट किया. उनके अनुसार, यहां अमर रोटी का अर्थ खाने वाली रोटी नहीं, बल्कि नौकरी मिलने और रोजगार का वरदान है. मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को चाय पिलाने की परंपरा जरूर है, लेकिन चाय माता को चढ़ाई नहीं जाती. स्थानीय निवासी हंसराज के मुताबिक, भक्तों को चाय प्रसाद के रूप में पिलाई जाती है. इस तरह मंदिर की परंपरा में चाय श्रद्धालुओं के सत्कार का हिस्सा है, जबकि अमर रोटी का संबंध नौकरी और रोजगार की मान्यता से है.
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दूसरे जिलों से भी आ रहे युवा : मंदिर में केवल सीकर और आसपास के क्षेत्रों के युवा ही नहीं, बल्कि प्रदेश के दूर-दराज के जिलों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. हनुमानगढ़ निवासी महेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें मंदिर की मान्यता के बारे में जानकारी मिली थी. इसके बाद वे लंबी दूरी तय कर मां करणी के दर्शन करने और नौकरी की कामना लेकर यहां पहुंचे. उनका विश्वास है कि माता के दरबार में सच्चे मन से अरदास करने पर मनोकामना पूरी होती है. सीकर निवासी जितेंद्र सिंह भास्कर ने भी बताया कि उन्होंने मंदिर के बारे में सुना था कि यहां नौकरी की मन्नत मांगने पर माता रानी का आशीर्वाद मिलता है. इसी विश्वास के साथ उन्होंने मंदिर पहुंचकर नौकरी के लिए प्रार्थना की.
झुंझुनूं निवासी कृष्ण कुमार भी नौकरी की कामना लेकर यहां पहुंचे. उन्होंने प्रचलित परंपरा के अनुसार नारियल अर्पित कर माता से रोजगार के लिए आशीर्वाद मांगा. वहीं, गोविंदगढ़ निवासी दयानंद कुमावत प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की कामना लेकर मंदिर पहुंचे. उन्होंने बताया कि उन्हें इस मंदिर के बारे में यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से जानकारी मिली थी. दयानंद के साथ आए अजय बुनकर बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं. वे भी अपनी परीक्षा और करियर में सफलता की कामना लेकर माता के दरबार में पहुंचे. इन श्रद्धालुओं के अनुभव बताते हैं कि मंदिर की मान्यता अब स्थानीय क्षेत्र से आगे बढ़कर सोशल मीडिया के माध्यम से भी युवाओं तक पहुंच रही है.
सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर पहुंच रहीं युवतियां : मंदिर में नौकरी की मन्नत मांगने वालों में युवतियां भी शामिल हैं. कोटा निवासी ममता हाड़ा ने बताया कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर मंदिर के बारे में देखा था. इसके बाद वे नौकरी की इच्छा लेकर यहां पहुंचीं. उन्होंने माता से अपनी एक व्यक्तिगत मनोकामना भी मांगी है. सीकर क्षेत्र की कंचन कंवर और मूमल शेखावत ने भी नौकरी की कामना के साथ मंदिर पहुंचकर अरदास लगाई. उन्होंने बताया कि उनके परिवार में पहले भी लोग नौकरी की मन्नत लेकर यहां आए थे. उनके अनुसार, करीब एक साल पहले उनकी बड़ी बहन मंदिर आई थीं और बाद में राजस्थान पुलिस के टेलीकॉम विभाग में उनकी नौकरी लग गई. परिवार में इस अनुभव के बाद वे भी माता के दरबार में प्रार्थना करने पहुंचीं . श्रद्धालुओं के इन अनुभवों के कारण युवाओं के बीच मंदिर की मान्यता लगातार चर्चा में है. सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और परिचितों के अनुभवों के माध्यम से भी लोग यहां आने के लिए प्रेरित हो रहे हैं.
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मंदिर में रखी छह फीट लंबी पुरानी तलवार भी आकर्षण : मंदिर परिसर में करीब छह फीट लंबी एक पुरानी तलवार भी रखी हुई है. पुजारी वासुदेव सिंह पालावत के अनुसार, आवड़ माता के स्वरूप की स्थापना से जुड़ी परंपरा में इस तलवार का विशेष स्थान है. स्थानीय मान्यता के मुताबिक, स्थापना के दौरान इसी तलवार से भैंसे की बलि दी गई थी. मंदिर से जुड़े लोग इसे पुराने समय की धरोहर मानते हैं. पुजारी के मुताबिक, मंदिर लंबे समय तक बंद भी रहा था. साल 2018 में ग्रामीणों ने इसके पुनर्निर्माण का काम शुरू किया. मंदिर के विकास और निर्माण में उन श्रद्धालुओं के सहयोग की परंपरा भी बताई जाती है, जिन्हें नौकरी मिलने के बाद माता के आशीर्वाद के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी होती है.
आस्था के साथ रोजगार की उम्मीदों का केंद्र : खटूंदरा का करणी माता मंदिर आज युवाओं के लिए आस्था और उम्मीद का एक विशेष केंद्र बनता दिखाई दे रहा है. यहां बंधे नारियल, मन्नत के धागे, नौकरी के आवेदन और नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज रोजगार की तलाश में जुटे युवाओं की आकांक्षाओं को सामने लाते हैं. कोई प्रतियोगी परीक्षा में सफलता चाहता है, तो कोई सरकारी नौकरी पाने की इच्छा लेकर पहुंचता है. किसी को परिवार के अनुभव यहां तक खींच लाते हैं, तो कोई सोशल मीडिया पर मंदिर की मान्यता देखकर दर्शन करने पहुंचता है. हालांकि, नौकरी मिलने को लेकर यहां प्रचलित बातें धार्मिक आस्था और श्रद्धालुओं के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित हैं, लेकिन मंदिर की बढ़ती लोकप्रियता यह जरूर दिखाती है कि रोजगार की तलाश के बीच युवा अपनी उम्मीदों को आस्था से भी जोड़ रहे हैं.
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