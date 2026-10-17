ETV Bharat / state

Special : नौकरी की आस में सीकर के इस मंदिर में बायोडाटा चढ़ाते हैं युवा, मां करणी देती हैं 'अमर रोटी' का वरदान

करणी माता मंदिर ( फोटो ईटीवी भारत सीकर )

सीकर : नवरात्रि के दिनों में देशभर में देवी मां की आराधना की जा रही है. श्रद्धालु अपनी-अपनी मनोकामनाओं के साथ माता के दरबार में पहुंच रहे हैं. कोई सुख-समृद्धि की कामना कर रहा है, तो कोई परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना कर रहा है. इसी बीच राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला कस्बे के खटूंदरा गांव का करणी माता मंदिर युवाओं के बीच खास चर्चा में है. यहां बड़ी संख्या में युवा सरकारी नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और रोजगार की कामना लेकर पहुंच रहे हैं. मंदिर में प्रचलित मान्यता के मुताबिक सच्चे मन से अरदास करने वाले भक्तों को माता रानी 'अमर रोटी' का वरदान देती हैं. यहां अमर रोटी का अर्थ भोजन नहीं, बल्कि नौकरी और रोजगार से जुड़ा आशीर्वाद माना जाता है.