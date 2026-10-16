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पुष्कर का रहस्यमयी तपोस्थल: जहां आज भी अमर हैं ऋषि लोमस और पूजे जाते हैं रोजड़ी माता के चरण

खोरी के जंगलों में स्थित रोजड़ी माता मंदिर ( फोटो ईटीवी भारत अजमेर )

अजमेर : धर्मनगरी पुष्कर को जगतपिता ब्रह्मा की भूमि कहा जाता है. सतयुग के इस परम तीर्थ में कदम रखते ही एक अलग ही सुकून का एहसास होता है. धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, जब सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ करने का विचार किया, तब उन्होंने पुष्कर को ही चुना. उसी यज्ञ के साथ इस धरती पर तप और साधना की अविरल धारा बही, जिसने आगे चलकर अनगिनत तपस्वियों को अपनी ओर आकर्षित किया. पुष्कर से करीब 12 किलोमीटर दूर, खोरी ग्राम पंचायत के बीहड़ वन क्षेत्र में बसा 'रोजड़ी माता मंदिर' और 'ऋषि लोमस की तपोस्थली'. खेजड़ी के वन से होकर थोड़ी पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने के बाद सबसे पहले रोजड़ी माता मंदिर के दर्शन होते हैं. रोजड़ी माता का मंदिर बड़ा नहीं है, लेकिन इसके दर से बड़े बड़े काम जरूर लोगों के संवर जाते हैं. यहां माता की कोई मूर्ति नहीं है, केवल पद चिन्ह हैं.