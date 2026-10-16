पुष्कर का रहस्यमयी तपोस्थल: जहां आज भी अमर हैं ऋषि लोमस और पूजे जाते हैं रोजड़ी माता के चरण
पुष्कर में स्थित रोजड़ी माता मंदिर और ऋषि लोमस की तपोस्थली अनूठी लोककथाओं का जीवंत केंद्र है. पढ़िए प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट...
Published : October 16, 2026 at 7:29 AM IST
अजमेर : धर्मनगरी पुष्कर को जगतपिता ब्रह्मा की भूमि कहा जाता है. सतयुग के इस परम तीर्थ में कदम रखते ही एक अलग ही सुकून का एहसास होता है. धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, जब सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ करने का विचार किया, तब उन्होंने पुष्कर को ही चुना. उसी यज्ञ के साथ इस धरती पर तप और साधना की अविरल धारा बही, जिसने आगे चलकर अनगिनत तपस्वियों को अपनी ओर आकर्षित किया. पुष्कर से करीब 12 किलोमीटर दूर, खोरी ग्राम पंचायत के बीहड़ वन क्षेत्र में बसा 'रोजड़ी माता मंदिर' और 'ऋषि लोमस की तपोस्थली'. खेजड़ी के वन से होकर थोड़ी पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने के बाद सबसे पहले रोजड़ी माता मंदिर के दर्शन होते हैं. रोजड़ी माता का मंदिर बड़ा नहीं है, लेकिन इसके दर से बड़े बड़े काम जरूर लोगों के संवर जाते हैं. यहां माता की कोई मूर्ति नहीं है, केवल पद चिन्ह हैं.
कौन है रोजड़ी माता : पहाड़ी की थोड़ी चढ़ाई चढ़ते ही सबसे पहले रोजड़ी माता का छोटा सा मंदिर दिखाई देता है. इस मंदिर की बनावट भव्य या आडंबरपूर्ण नहीं है, लेकिन इसकी आभा बेहद शांत और गहरी है. मंदिर के गर्भगृह में किसी देवी की प्रतिमा नहीं है, बल्कि एक पवित्र शिलाखंड पर माता के पद-चिह्न (चरण पादुकाएं) अंकित हैं. स्थानीय ग्रामीणों का दृढ़ विश्वास है कि सच्चे मन से यहां माथा टेकने वाले हर भक्त की बिगड़ी बात बन जाती है.
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कोटा के राजा-रानी और रोजड़ी माता की अमर गाथा : इस मंदिर को स्थानीय लोग 'सती माता' का धाम भी कहते हैं. इस नाम के पीछे त्याग, साधना और वियोग की एक बेहद भावुक लोककथा जुड़ी हुई है. तपोस्थली के सेवादार राजू नाथ, जो पिछले आठ वर्षों से इस निर्जन अरण्य में रहकर स्थान की देखरेख कर रहे हैं, बताते हैं कि सदियों पहले कोटा अंचल से एक क्षत्रिय दंपती सांसारिक जीवन का मोह छोड़कर इस अरण्य में आए थे.
स्थानीय लोग उन्हें आदर से कोटा के राजा-रानी कहा करते थे. दोनों ने यहां कठोर साधना की और कई अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कीं. इन सिद्धियों के बल पर वे स्वेच्छा से कोई भी रूप धारण करने में सक्षम थे. वर्षों की कठिन तपस्या पूरी होने के बाद, एक दिन राजा ने रानी से कहा कि अब उनका इस नश्वर देह में रहने का उद्देश्य समाप्त हो गया है और वे शरीर का त्याग करना चाहते हैं. रानी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और कहा कि अभी इस शरीर को छोड़ने का सही समय नहीं आया है.
लेकिन राजा मानस बना चुके थे, राजा ने रोजड़े का रूप धरा और तीन किलोमीटर दूर खोरी गांव में एक मक्का के खेत में घुस गए. जहां खेत मालिक ने उन पर आत्मघाती प्रहार कर दिया. वहां उस खेत मालिक को रोजड़ा ( नील गाय ) बने राजा ने श्राप देते हुए कहा कि उसका वंश बढ़ेगा लेकिन विस्तृत नहीं होगा. उस खेत मालिक के खेत में आज भी रोजड़ा का चबूतरा है जो राजा का चबूतरा कहलाता है. उन्होंने बताया कि प्राणघाती हमले के शिकार हुए राजा वापस उस स्थान पर पहुंचे जहां रोजड़ी माता का मंदिर है. यहां चट्टान पर राजा ने शरीर त्याग दिया और उनके शरीर के साथ रानी ने भी रोजड़ी का रूप धर कर सती हो गई थी. इसलिए रोजड़ी माता को सती माता भी कहा जाता है.
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ऋषि लोमस की तपोस्थली : रोजड़ी माता के मंदिर से कुछ ही कदम की दूरी पर ऋषि लोमस की तपोस्थली है. हिंदू धर्मग्रंथों में ऋषि लोमस का स्थान अत्यंत आदरणीय है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, त्रेतायुग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम पुष्कर पधारे थे और उन्होंने अपने पिता महाराज दशरथ का पिंडदान व श्राद्ध तर्पण किया था, तब उस विधान को संपन्न कराने वाले प्रमुख ऋषियों में महर्षि लोमस और ऋषि मकरंद भी शामिल थे. श्राद्ध के उपरांत भगवान राम ने स्वयं इन ऋषियों को आदरपूर्वक भोजन कराया था.
पौराणिक कथाओं के अनुसार, ऋषि लोमस देवाधिदेव महादेव के परम आराधक थे. उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव प्रकट हुए, तो ऋषि ने अमरता का वरदान मांगा. सृष्टि के नियमों के अनुसार पूर्ण अमरता संभव नहीं थी, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जो लगभग अमरता के ही समान है. ऋषि लोमस के पूरे शरीर पर घने बाल (रोम) थे. महादेव ने वरदान दिया कि जब तक उनके शरीर पर बाल रहेंगे, वे जीवित रहेंगे और उनका केवल एक बाल तब झड़ेगा जब एक 'कल्प' समाप्त होगा. यानी एक कल्प में एक हजार महायुग होते है. सेवादार राजूनाथ ने बताया कि नित्य वे धुनी की पूजा करते हैं और ध्यान करते हैं. इस दौरान कई बार एक सर्प धुनी के समीप आकर बैठ जाता है और तब तक रहता है जब तक पूजा अर्चना पूर्ण नहीं हो जाती है.
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सकारात्मक ऊर्जा की होती है अनुभूति : लोमस ऋषि की तपोस्थली पर प्रकृति भी मेहरबान है. इसका कारण यह भी है कि यहां लोगों के पैर काफी कम पड़ते है. लेकिन जो एक बार यहां आ गया वह इस स्थान पर दोबारा आने की ख्वाहिश जरूर रखता है. श्रद्धालु सुरेश कुमार सारण अजमेर के निवासी हैं. वे 25 वर्षों से हर साल नवरात्रि के दिनों में 10 दिन के लिए यहीं रहते हैं और आराधना करते हैं. उन्होंने बताया कि यहां आध्यात्मिक ऊर्जा है, उन्हें यहां रहकर मन को शांति मिलती है. सारण ने बताया कि यहां पर ऋषि लोमस की धुनी वर्षों से लगातार प्रज्वलित रहती है. धुनी का स्थान पहले लंबी गुफा थी जिसे दो कमरों में बदल दिया गया है. वहीं पहली बार इस धाम के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु विजय बुधवानी का कहना है कि अरावली की वादियों के बीच बसा यह स्थान किसी तपोवन से कम नहीं है, जहां बार-बार आने की इच्छा जागृत होती है.
नवरात्रि की नवमी के दिन होता है माता का भंडारा : तपोस्थली के पीछे पहाड़ी पर संत चिंतानंद और संत लक्ष्मण दास की समाधि है. यहां बारिश से पहाड़ी से आने वाले पानी को रोकने के लिए छोटे-छोटे कई कुंड बनाए हुए हैं. इनके भरने के बाद भी बरसात का पानी झरने के रूप में नीचे एनिकट में जाता है. ऋषि लोमस की धुनी से पहले छोटे दो मंदिर भी हैं जो यहां रहने वाले संत चिंतानंद ने बनवाए थे, इनमें एक भगवान दत्तात्रेय और दूसरा सिंह सवार अंबे माता का मंदिर है. तपोस्थली पर गौशाला भी है. सेवादार राजू नाथ बताते हैं कि नवरात्रा में नवरात्रि के नवें दिन यहां माता का भंडारा होता है. आसपास के दर्जनों गांवों से करीब डेढ़ हजार लोग यहां प्रसादी ग्रहण करने मंदिर आते हैं.
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