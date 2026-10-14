भरतपुर के इस मंदिर में एक साथ विराजती हैं तीन देवियां, 1983 से प्रज्ज्वलित है मां ज्वाला की अखंड ज्योति
पढ़िए ऐसे मंदिर के बारे में, जहां मां भगवती के तीन स्वरूपों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पूजा की जाती है. श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट...
Published : October 14, 2026 at 2:05 PM IST
भरतपुर : एक ही मंदिर, तीन देवियों के दिव्य दर्शन और मां ज्वाला की अखंड ज्योति. भरतपुर के रणजीत नगर स्थित इस मंदिर की आस्था चार दशक से अधिक पुरानी है. 28 मार्च 1983 को स्थापित इस मंदिर में मां महाकाली, मां महालक्ष्मी और मां महासरस्वती एक साथ विराजमान हैं. मां वैष्णो देवी की पवित्र पिंडियों के दर्शन भी यहां होते हैं. करीब 30 वर्षों से प्रज्ज्वलित अखंड ज्योति और मंदिर से जुड़ी मान्यताएं श्रद्धालुओं को यहां खींच लाती है. नवरात्र में मंदिर माता की भक्ति, भव्य झांकियों, जागरण और धार्मिक आयोजनों से सराबोर हो उठता है. दिल्ली, आगरा और अलवर तक से श्रद्धालु यहां शीश नवाने पहुंचते हैं.
एक परिसर में तीन देवियों के तीन स्वरूप : आचार्य विनोद पांडेय ने बताया कि रणजीत नगर स्थित इस मंदिर में मां भगवती के तीन प्रमुख स्वरूपों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पूजा की जाती है. उन्होंने बताया कि तीनों देवियों के स्वरूपों का सनातन धर्म की परंपरा और दुर्गा सप्तशती, देवी पुराण सहित विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में विशेष महत्व बताया गया है. मंदिर में तीनों देवियों की प्रतिमाएं विराजमान हैं और नियमित रूप से उनकी सेवा-पूजा की जाती है.
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मां वैष्णो देवी की पवित्र पिंडियां : धार्मिक मान्यताओं में मां महाकाली को शक्ति, मां महालक्ष्मी को समृद्धि और मां महासरस्वती को ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है. ऐसे में एक ही परिसर में तीनों देवियों के दर्शन श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखते हैं. भक्त परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और ज्ञान की कामना के साथ माता के दरबार में पहुंचते हैं. आचार्य पांडेय ने बताया कि मंदिर परिसर में मां वैष्णो देवी की पवित्र पिंडियां भी स्थापित हैं. इसके अलावा शिवालय और राम दरबार श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र हैं. यहां देवी उपासना के साथ भगवान शिव और भगवान राम के दर्शन भी किए जा सकते हैं.
30 साल से मां ज्वाला की अखंड ज्योति : आचार्य पांडेय ने बताया कि मंदिर की प्रमुख विशेषताओं में मां ज्वाला की अखंड ज्योति शामिल है. मंदिर स्थापना के बाद करीब 30 साल पहले हिमाचल प्रदेश की मां ज्वाला देवी के मंदिर से लाई गई अग्नि से मंदिर में अखंड ज्योति प्रज्ज्वलित की गई थी. इसके प्रति श्रद्धालुओं में विशेष आस्था है. आचार्य पांडेय ने बताया कि मंदिर में मां ज्वाला की पूजा के साथ तीनों देवियों के स्वरूपों की नियमित सेवा की जाती है. भक्त माता के दर्शन करने के साथ ज्योति के सामने शीश नवाते हैं और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं.
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अलवर से लाई मां महाकाली की प्रतिमा : उन्होंने बताया कि मंदिर की शुरुआत एक छोटे से धार्मिक स्थल के रूप में हुई थी. समय के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी और भक्तों के सहयोग से मंदिर का विस्तार होता गया. लोगों ने अपनी श्रद्धा, परिश्रम और सामर्थ्य के अनुसार मंदिर के विकास में योगदान दिया. आज यहां विभिन्न देवी-देवताओं के दर्शन के साथ धार्मिक आयोजनों के लिए भी व्यवस्थाएं हैं. मां महाकाली की प्रतिमा अलवर से लाई गई थी.
पहले से रखी मिली प्रतिमा : प्रतिमा की स्थापना से जुड़ी एक विशेष घटना मंदिर की मान्यता का हिस्सा है. जिस स्थान पर प्रतिमा स्थापित करने की योजना थी, वहां पहुंचने पर प्रतिमा पहले से रखी मिली. मंदिर से जुड़े लोग इस घटना को माता की विशेष कृपा के रूप में देखते हैं. मंदिर के विकास में स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों का भी सहयोग रहा है. राम दरबार की स्थापना सहित विभिन्न धार्मिक कार्यों में लोगों ने योगदान दिया. सामूहिक सहयोग से मंदिर का स्वरूप समय के साथ विकसित हुआ है.
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नवरात्र में भक्ति का उल्लास : मंदिर में नवरात्र का पर्व विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है. इन दिनों माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ जाती है. मंदिर को सजाया जाता है और फूल बंगला, आकर्षक झांकियां, जागरण और भंडारे जैसे धार्मिक आयोजन किए जाते हैं. नवरात्र के अलावा रामनवमी, जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि जैसे पर्व भी यहां विशेष धार्मिक कार्यक्रमों के साथ मनाए जाते हैं. इन अवसरों पर भक्त पूजा-अर्चना में भाग लेते हैं और परिवार के साथ मंदिर पहुंचकर माता और अन्य देवी-देवताओं के दर्शन करते हैं.
उन्होंने बताया कि मंदिर की परंपरा में नियमित सेवा-पूजा और श्रद्धालुओं का सहयोग महत्वपूर्ण रहा है. वर्षों से भक्तों का विश्वास मंदिर से जुड़ा हुआ है. यही वजह है कि विशेष पर्वों पर यहां धार्मिक उत्सवों का अलग ही माहौल देखने को मिलता है. रणजीत नगर स्थित मंदिर में भरतपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों के अलावा दिल्ली, आगरा और अलवर से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं. कई परिवार बच्चों का मुंडन संस्कार कराने के लिए यहां आते हैं. कुछ श्रद्धालु संतान, व्यापार और परिवार की सुख-समृद्धि से जुड़ी मनोकामनाएं लेकर माता के दरबार में पहुंचते हैं.
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20 साल से दर्शन कर रहीं सुधा बंसल : रणजीत नगर निवासी श्रद्धालु सुधा बंसल करीब 20 वर्षों से मंदिर में दर्शन करने आ रही हैं. उनका कहना है कि मंदिर में पूजा-अर्चना करने से उन्हें मानसिक शांति और सुकून मिलता है. माता के प्रति उनकी गहरी आस्था है और वह मानती हैं कि यहां मांगी गई उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं. डॉ. मनोज सिंह अपनी पत्नी कल्पना सिंह के साथ पिछले करीब 21 वर्षों से मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं. वह बताते हैं कि उन्होंने माता से कई मनोकामनाएं मांगीं और उनके अनुसार वे पूरी हुईं. मंदिर में पहुंचने पर उन्हें अपनापन महसूस होता है