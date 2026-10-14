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भरतपुर के इस मंदिर में एक साथ विराजती हैं तीन देवियां, 1983 से प्रज्ज्वलित है मां ज्वाला की अखंड ज्योति

भरतपुर का माता मंदिर ( ETV Bharat GFX )

भरतपुर : एक ही मंदिर, तीन देवियों के दिव्य दर्शन और मां ज्वाला की अखंड ज्योति. भरतपुर के रणजीत नगर स्थित इस मंदिर की आस्था चार दशक से अधिक पुरानी है. 28 मार्च 1983 को स्थापित इस मंदिर में मां महाकाली, मां महालक्ष्मी और मां महासरस्वती एक साथ विराजमान हैं. मां वैष्णो देवी की पवित्र पिंडियों के दर्शन भी यहां होते हैं. करीब 30 वर्षों से प्रज्ज्वलित अखंड ज्योति और मंदिर से जुड़ी मान्यताएं श्रद्धालुओं को यहां खींच लाती है. नवरात्र में मंदिर माता की भक्ति, भव्य झांकियों, जागरण और धार्मिक आयोजनों से सराबोर हो उठता है. दिल्ली, आगरा और अलवर तक से श्रद्धालु यहां शीश नवाने पहुंचते हैं.