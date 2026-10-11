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SPECIAL: राजस्थान में बेटियों को बचाने के लिए सालों से जारी मुहिम, राजन चौधरी की जुबानी कन्या पूजन की असली तस्वीर

बेटियों को बचाने के लिए सालों से जारी मुहिम ( फोटो ईटीवी भारत gfx )

जयपुर : शारदीय नवरात्र की अष्टमी और नवमी के दिन देश की गलियों और मोहल्लों में एक अलग ही रौनक दिखाई देती है. घर-घर में नन्हीं बच्चियों को आदर से बुलाया जाता है. उनके पांव धोए जाते हैं, महावर लगाया जाता है, माथे पर रोली और अक्षत का तिलक सजता है, हलवा-पूरी खिलाई जाती है और श्रद्धा से उनके सामने हाथ जोड़े जाते हैं. सरकारी स्तर पर भी 'नारी तू नारायणी' और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के नारों की गूंज सुनाई देती है.