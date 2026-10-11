SPECIAL: राजस्थान में बेटियों को बचाने के लिए सालों से जारी मुहिम, राजन चौधरी की जुबानी कन्या पूजन की असली तस्वीर
114 डिकॉय ऑपरेशनों के जरिए कोख में बेटियों को बचाने वाले राजन चौधरी के साथ ईटीवी भारत के ब्यूरो चीफ अश्वनी पारीक की खास बातचीत.
Published : October 11, 2026 at 9:41 AM IST
जयपुर : शारदीय नवरात्र की अष्टमी और नवमी के दिन देश की गलियों और मोहल्लों में एक अलग ही रौनक दिखाई देती है. घर-घर में नन्हीं बच्चियों को आदर से बुलाया जाता है. उनके पांव धोए जाते हैं, महावर लगाया जाता है, माथे पर रोली और अक्षत का तिलक सजता है, हलवा-पूरी खिलाई जाती है और श्रद्धा से उनके सामने हाथ जोड़े जाते हैं. सरकारी स्तर पर भी 'नारी तू नारायणी' और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के नारों की गूंज सुनाई देती है.
लेकिन सवाल यह है कि कन्या पूजन का असली अर्थ क्या है ? क्या सिर्फ नवरात्र में कन्या के पैर पूजने से समाज की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है या फिर असली पूजा उस समय शुरू होती है, जब एक बेटी को जन्म लेने का अधिकार दिया जाता है ? राजस्थान के झुंझुनू के सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार राजन चौधरी ने इसी सवाल को सालों पहले उठाया था. उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या और अवैध लिंग जांच के खिलाफ ना सिर्फ जागरूकता अभियान चलाया, बल्कि डिकॉय ऑपरेशनों के जरिए ऐसे डॉक्टरों और सोनोग्राफी सेंटरों का पर्दाफाश करने की मुहिम शुरू की, जहां गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग बताकर बेटियों को जन्म लेने से रोकने का कारोबार चल रहा था.
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राजस्थान के शेखावाटी अंचल में स्थित झुंझुनू जिले के सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार राजन चौधरी ने दशकों पूर्व इसी विरोधाभास को अपनी अंतरात्मा से महसूस किया था. उन्होंने देखा कि जिस समाज में नवरात्र पर नन्हीं कन्याओं के पांव पूजे जा रहे थे, उसी समाज के कई सफेदपोश लोग चुपचाप सोनोग्राफी की मशीनों के जरिए यह पता लगाने में जुटे थे कि कोख में सांस ले रहा जीव लड़का है या लड़की. यदि गर्भ में बेटी पाई जाती, तो चंद हजार रुपयों के लालच में उसे जन्म से पहले ही मिटा दिया जाता था.
पढ़ाई में आगे झुंझुनू, लेकिन बेटियों के आंकड़ों ने चिंता बढ़ाई : झुंझुनू को राजस्थान के शिक्षित जिलों में गिना जाता है. खास तौर पर महिला शिक्षा के क्षेत्र में जिले ने लंबे समय से बेहतर प्रदर्शन किया है. लेकिन बाल लिंगानुपात के आंकड़े तस्वीर का दूसरा पहलू सामने रखते थे . राजन चौधरी बताते हैं कि 2001 की जनगणना के आंकड़े 2003 में सामने आए , तो राजस्थान में सेक्स रेशियो में गिरावट चिंता का कारण बनी. झुंझुनू में हालात और नाजुक थे. उन्हें लगा कि अगर जिले में किसी एक सामाजिक मुद्दे पर गंभीरता से काम करना है , तो वह घटता हुआ बाल लिंगानुपात होना चाहिए. राजन ने करीब 2005 तक उन्होंने मुख्य रूप से जागरूकता अभियान चलाया. लेकिन इसके बाद उन्हें लगा कि सिर्फ लोगों को बेटियों के पक्ष में समझाने से समस्या खत्म नहीं होगी. जरूरत उन लोगों तक पहुंचने की थी, जो तकनीक का दुरुपयोग कर गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग बता रहे थे.
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सोनोग्राफी तकनीक बनी अवैध कारोबार का जरिया : 1980 के दशक में भारत में सोनोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल शुरू हुआ. इसका मकसद चिकित्सा जांच था, लेकिन वक्त के साथ कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग शुरू कर दिया. 1991 की जनगणना के बाद इसके दुष्परिणाम दिखाई देने लगे और 2001 की जनगणना ने समस्या की गंभीरता सामने रख दी. देश में 1994 में PCPNDT Act बनाया गया, जिसका मकसद गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व लिंग चयन पर रोक लगाना था. इसके बावजूद कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में कई जगह कमियां बनी रहीं. राजन चौधरी ने झुंझुनूं जिला प्रशासन के साथ आंकड़ों का अध्ययन शुरू किया और अवैध लिंग जांच करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई. उनका कहना था कि समाज को केवल यह बताना काफी नहीं है कि बेटी को जन्म लेने दें. उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई जरूरी है, जो पैसे लेकर गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग बता रहे हैं.
2011 के आंकड़ों ने फिर बढ़ाई चिंता : 2011 की जनगणना के आंकड़ों ने एक बार फिर स्थिति की गंभीरता सामने रखी. राजन चौधरी के अनुसार उस समय राजस्थान में प्रति 1000 लड़कों पर 888 लड़कियां थीं, जबकि झुंझुनू में यह आंकड़ा 837 था. घटते बाल लिंगानुपात का सामाजिक असर भी दिखाई देने लगा. बेटियों की संख्या कम होने का सीधा असर विवाह योग्य आबादी के संतुलन पर पड़ता है. समाज में अविवाहित पुरुषों की संख्या बढ़ने जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं. चौधरी का सवाल था कि आखिर समाज को हर हाल में बेटा ही क्यों चाहिए ? बेटी को जन्म देने और उसे समान अवसर देने में इतनी हिचक क्यों है ?
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विधानसभा के सामने प्रदर्शन ,सरकार तक पहुंची आवाज : 2011 के आंकड़े आने के बाद राजन चौधरी ने करीब एक हजार लोगों के साथ विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया. उनकी प्रमुख मांग थी कि PCPNDT Act को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, मुखबिर योजना शुरू की जाए और अवैध लिंग जांच करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो. इसके बाद सरकार ने मुखबिर योजना शुरू की. PCPNDT की टीम को मजबूत किया गया और PCPNDT Bureau of Investigation यानी PBI का गठन किया गया. 2014 में तत्कालीन राज्य समुचित प्राधिकारी नवीन जैन और PBI के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रघुवीर सिंह ने भी इस अभियान को आगे बढ़ाया. राजन चौधरी के मुताबिक उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सिर्फ मुखबिर के तौर पर काम नहीं करेंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर ऐसी गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध कराने में भी सहयोग करेंगे, जो डिकॉय ऑपरेशन में भूमिका निभाने के लिए तैयार हों.
छह राज्यों में 42 डिकॉय ऑपरेशन : 2009 से झुंझुनू जिला प्रशासन के साथ मिलकर शुरू हुई प्रक्रिया आगे चलकर राजस्थान के कई जिलों तक पहुंची. झुंझुनू के अलावा सीकर, चूरू, जयपुर और अन्य क्षेत्रों में भी कार्रवाई हुई. राजन चौधरी के मुताबिक 2014 से 2018 के बीच राजस्थान और पड़ोसी राज्यों समेत छह राज्यों में 42 डिकॉय ऑपरेशन किए गए. इन ऑपरेशनों का उद्देश्य ऐसे लोगों को रंगे हाथ पकड़ना था, जो अवैध रूप से भ्रूण का लिंग जांच रहे थे. उनका दावा है कि राजस्थान में अब तक हुए करीब 195 डिकॉय ऑपरेशनों में से 114 डिकॉय ऑपरेशनों में उनकी या उनकी टीम की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका रही है.
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राजन बताते हैं कि बेटियों को बचाने की इस मुहिम में उन्हें कई बार धमकियों का सामना करना पड़ा. चौधरी के मुताबिक उन्हें 10 लाख से 50 लाख रुपये तक का लालच भी दिया गया, लेकिन उन्होंने अभियान से पीछे हटने से इनकार कर दिया. उनका कहना है कि उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनकी जान को खतरा है. उनका तर्क था कि जो लोग बेटियों को जन्म लेने से पहले मारने का काम कर रहे हैं, उनके सामने डरकर खड़े होने का कोई मतलब नहीं है. उनके मुताबिक अभियान का एकमात्र इरादा ,बेटियों को बचाना था.
जब डिकॉय ऑपरेशन में हुआ बवाल : बेटियों को बचाने के इस अभियान के दौरान एक ऐसा मामला भी आया, जिसने राजन चौधरी को लंबे समय तक प्रभावित किया. जोधपुर संभाग के बालोतरा के एक डॉक्टर के खिलाफ मकराना में लिंग जांच की शिकायत मिली थी. एक डिकॉय ऑपरेशन के तहत गर्भवती महिला को सहयोगी के रूप में भेजा गया. ऑपरेशन के दौरान वहां कुछ लोगों ने महिला को रोक लिया. देखते ही देखते काफी लोग जमा हो गए और वहां से निकलना मुश्किल हो गया. स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को बुलाना पड़ा. इस दौरान चौधरी और उनकी टीम के लिए भी स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई. चौधरी बताते हैं कि इस घटना ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि समाज में समस्या कितनी गहरी हो चुकी है. लोग बेटी बचाने की बात तो करते हैं, लेकिन जब लिंग जांच करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की बात आती है तो आगे आने से बचते हैं. यह मामला बाद में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. चौधरी के मुताबिक आरोपी डॉक्टर सरकारी सेवा में था.
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लिंग जांच सिर्फ डॉक्टरों तक सीमित नहीं, पूरा नेटवर्क बन चुका था : राजन चौधरी के मुताबिक जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में लिंग जांच का नेटवर्क इतना मजबूत था कि गर्भवती महिलाओं को खुद ऐसे लोगों की ओर से संपर्क किया जाता था. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जयपुर के सिंधी कैंप से सांगानेर गेट जाने के लिए कोई गर्भवती महिला रिक्शा करती थी तो कई बार रिक्शा चालक ही उससे पूछ लेता था कि लिंग जांच करवानी है या नहीं. हां कहने पर वह महिला को संबंधित व्यक्ति या डॉक्टर तक पहुंचा देता था. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवैध लिंग जांच किस तरह समाज के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंच चुकी थी.
पाइप और लैपटॉप से चल रहा था अवैध कारोबार : चौधरी के अनुसार कुछ ऐसे लोग भी इस नेटवर्क में शामिल हो गए थे, जिन्होंने डॉक्टरों के यहां काम करते हुए लिंग जांच की प्रक्रिया को समझ लिया था. चौमूं में सामने आए एक मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति महीने में 50 से ज्यादा लिंग जांच करता था. वह वॉशिंग मशीन के पाइप और लैपटॉप जैसी सामान्य चीजों का इस्तेमाल कर लोगों को भ्रमित करता था. बच्चा लड़की होने की जानकारी देने के लिए अलग रकम ली जाती थी और इसके बाद गर्भपात के लिए अलग पैसे मांगे जाते थे. यानी लिंग जांच और कन्या भ्रूण हत्या केवल किसी एक व्यक्ति का अपराध नहीं रह गया था, बल्कि एक संगठित कारोबार का रूप ले चुका था.
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अभियान के दौरान कई डॉक्टरों और प्रभावशाली लोगों पर भी कार्रवाई हुई. चौधरी बताते हैं कि जयपुर के सांगानेर क्षेत्र की एक डॉक्टर दो बार डिकॉय ऑपरेशन में पकड़ी गई. उनके मुताबिक ऐसे करीब दस मामले उन्होंने देखे, जहां लिंग जांच और भ्रूण हत्या के आरोपों से जुड़े डॉक्टरों के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति थी. वह सवाल उठाते हैं कि बेटियों को जन्म लेने से रोककर कमाया गया इतना पैसा आखिर किस काम आएगा. इंसान एक दिन दुनिया से चला जाता है, लेकिन संपत्ति यहीं रह जाती है.
अभियान के बाद बदले लिंगानुपात के आंकड़े : राजन चौधरी के मुताबिक अभियान, सरकारी कार्रवाई और PCPNDT Act के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रयासों का असर धीरे-धीरे आंकड़ों में भी दिखाई दिया. उनके अनुसार राजस्थान का सेक्स रेशियो 888 से बढ़कर 925, 930, 935 और 2018 में 947 तक पहुंचा. बाद के वर्षों में भी यह आंकड़ा 930-940 के आसपास बना रहा. चौधरी का दावा है कि इस पूरी मुहिम और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से राजस्थान में करीब साढ़े छह लाख बेटियों को जन्म लेने का अवसर मिला. उनके मुताबिक डिकॉय ऑपरेशन में सहयोग करने वाली गर्भवती महिलाओं की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही. कई महिलाओं को आज भी लंबे समय तक अदालतों में गवाही के लिए जाना पड़ता है. इसके बावजूद उन्होंने बेटियों को बचाने के लिए इस प्रक्रिया में सहयोग किया.
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घर में लागू किया 'एक बेटी' का फैसला : राजन चौधरी की इस मुहिम की सबसे व्यक्तिगत कहानी उनके अपने परिवार से जुड़ी है.1982 में सेकंड ईयर में पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपने गांव में फैमिली प्लानिंग कैंप लगाया था. उनका मानना था कि बढ़ती आबादी समाज पर दबाव बढ़ा रही है और सीमित परिवार की सोच जरूरी है. 1988 में उनकी शादी हुई और 1991 में उनकी बेटी का जन्म हुआ. उन्होंने और उनकी पत्नी ने तय किया कि वे सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देंगे. चौधरी कहते हैं कि उन्होंने सोचा जब पति एक है, पत्नी एक है, मां-बाप एक हैं तो दो बच्चों की जरूरत क्यों हो ? समाज ने उनके इस फैसले को आसानी से स्वीकार नहीं किया. लोगों ने सवाल उठाए कि सिर्फ एक बेटी है, वह शादी करके चली जाएगी, बुढ़ापे में कौन साथ देगा. लेकिन उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला. आज उनकी बेटी अपने परिवार के साथ है और अपने पिता के काम से जुड़ी सामाजिक सोच को आगे बढ़ा रही है. वह तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में काम करती हैं.
राजन चौधरी कहते हैं कि उन्हें कभी यह महसूस नहीं हुआ कि उनके पास बेटा नहीं है. उनके लिए बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है.उनकी बेटी की शादी हो चुकी है और उसके दो बेटे हैं. बावजूद इसके बेटी का अपने मायके से जुड़ाव पहले की तरह बना हुआ है. चौधरी कहते हैं कि उन्हें गर्व है कि वे एक बेटी के पिता हैं. उनके मुताबिक जिस सोच के लिए उन्होंने समाज के सामने संघर्ष किया, उसे सबसे पहले अपने घर में लागू करना जरूरी था.
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