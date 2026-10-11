ETV Bharat / state

30 साल से निर्जला उपवास.. 65 किलो के 21 कलश को 9 दिनों तक सीने पर रख साधना करते हैं बाबा नागेश्वर दास

पटना में बाबा का हठ योग ( ETV Bharat )

पटना: मां शैलपुत्री की आराधना के साथ नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है और माता के भक्त अलग-अलग तरीके से माता की साधना में लग गए हैं. ऐसे ही साधना का अनोखा रूप राजधानी पटना में देखने को मिल रहा है. पटना के सचिवालय स्थित नौलखा दुर्गा मंदिर में श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास 65 किलो से अधिक वजन का 21 कलश अपने सीने पर रखकर माता की साधना में लीन हो गए हैं.

सीने पर 65 किलो का कलश

यह बाबा नागेश्वर दास का लगातार 30वां वर्ष है, जब वह इस प्रकार की साधना कर रहे हैं. खास बात ये है कि हर वर्ष उनके कलश का वजन बढ़ता जाता है. इस बार उनके सीने पर 21 कलशों का वजन 65 किलो से अधिक है. कलश एक दूसरे के ऊपर स्थिर टिके रहे इसके लिए धागे का सपोर्ट दिया जाता है लेकिन कलश का पूरा भर बाबा नागेश्वर दास के सीने पर होता है.

बाबा नागेश्वर दास का हठ योग (ETV Bharat) 21 कलश का वजन

बाबा नागेश्वर दास नौलखा दुर्गा मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने मिट्टी का सेज बनाकर और उसके ऊपर चादर बिछाकर पीठ के बोल लेते हुए हैं और सीना ऊपर है. जिसके ऊपर 21 कलश का वजन है, जिसकी ऊंचाई ही 11 फीट से अधिक है. बाबा नागेश्वर दास ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि यह उनका तीसरा वर्ष है. वह साल 1997 से लगातार यह साधना करते आ रहे हैं. "हर साल नवरात्र में 9 दिन तक अन्न जल का त्याग कर सीने पर कलश रखकर मां दुर्गा की साधना करते हैं. 35 वर्ष की उम्र से यह शुरू किए थे और आज मेरी उम्र 65 वर्ष हो गई है."- बाबा नागेश्वर दास बाबा नागेश्वर दास (ETV Bharat) साधना और आराधना से मिलती है शक्ति

बाबा नागेश्वर दास ने बताया कि यह साधना और आराधना करने की सारी प्रेरणा माता के चरणों से मिली है. जहां भक्त हैं, वहीं भगवान हैं. जहां-जहां शक्तिपीठ है, भक्तों के नाम से जाना जाता है. भक्त ही भगवान को उजागर करते हैं. आज मां के इस प्रांगण में यह साधना करते हुए 30 वर्ष पूरे हो गए. वह कहते हैं, 'माता की आराधना में वह शक्ति है कि उन्हें यह साधना करने की शक्ति मिलती है. जो ऊर्जा आज पहले दिन है, वही ऊर्जा आखिरी दिन भी बनी रहती है. यह सब माता की कृपा है कि वह यह साधना कर पाते हैं. वह इस साधना के माध्यम से आस-पड़ोस, समाज, राज्य और देश के लिए मां से मंगल कामना करते हैं.' कब मन में आया ख्याल?

इस प्रकार की साधना करने का भाव कैसे आपके मन में आया? इस बारे में बाबा नागेश्वर दास ने बताया कि शक्ति प्राप्त होती है तो भक्ति शुरू हो जाती है. वह माता रानी की पूजा पाठ करते थे. इसी दौरान साल 1997 में नवरात्रि से पहले उन्हें एक स्वप्न आया, जिसमें माता रानी की तरफ से सीने पर कलश रखकर साधना करने का संदेश मिला. 'माता से संदेश मिला कि भक्ति के नाम से भगवान जाने जाते हैं. तुम यहां कलश की साधना करो इससे तुम्हारा भी नाम उजागर होगा और मेरी भी शक्ति उजागर होगी. इसके बाद से उन्होंने यह शुरू कर दिया और उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं हुई. वह मां के चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करते हैं.' 21 कलश, 65 किलो वजन (ETV Bharat) जिउतिया के बाद से तैयारियां शुरू

बाबा नागेश्वर दास ने साधना से पहले की क्या प्रक्रिया होती है? इस पर उन्होंने कि जिउतिया का व्रत के दिन से उनकी तैयारी शुरू हो जाती है. अन्न जल का सेवन कम करने लगते हैं. नवरात्र शुरू होने के दो दिन पूर्व ही नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अन्न जल और नित्य क्रिया का त्याग कर देते हैं. पूरे 9 दिन मां के चरण के नीचे सीने पर कलश रखकर मां की साधना करते हैं. दशमी की रात्रि में जल का ग्रहण

सीने पर 21 कलश रखते हैं. जब 9 दिन पूरा हो जाता है हवन पूजा हो जाता है तो दशमी की रात्रि में जल का ग्रहण करते हैं. इसके बाद जल और फल पर रहते हैं और फिर 2 दिन बाद से धीरे-धीरे अन्न का सेवन शुरू करते हैं. बाबा नागेश्वर दास ने बताया कि नवरात्रि में सारी दुनिया और सारे भक्त अपने-अपने तरीके से मां की साधना में लगे हुए हैं. अपने-अपने खुशी और उत्साह के अनुसार लोग भगवान की पूजा करते हैं. अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार ही भक्ति करनी चाहिए.