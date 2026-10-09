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Navratri 2026 : 11 अक्टूबर से शुरू होगी शारदीय नवरात्र, जानें घटस्थापना का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त

मां दुर्गा की श्रृंगारित प्रतिमा(File Photo) ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: शक्ति उपासना के महापर्व शारदीय नवरात्र इस वर्ष 11 अक्टूबर से प्रारंभ होंगे. सनातन धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व है, इन नौ दिनों में श्रद्धालु व्रत, पूजन और अनुष्ठान कर मां दुर्गा की आराधना करते हैं. इस बार चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग के संयोग में घटस्थापना होगी. घटस्थापना का अति श्रेष्ठ मुहूर्त 11 अक्टूबर को अभिजित बेला में सुबह 11:50 बजे से रहेगा, जबकि सुबह 8 बजे से मध्याह्न 12:13 बजे तक चौघड़िया की दृष्टि से लाभ और अमृत चौघड़िया भी शुभ माना जा रहा है. नवरात्र के दौरान शहर के विभिन्न पंडालों, घरों और मंदिरों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित होंगी और नौ दिन तक विशेष पूजा-अर्चना चलेगी. वर्ष में चार नवरात्र होते हैं, इनमें चैत्र और आश्विन के नवरात्र प्रमुख हैं. इस बार रविवार से नवरात्र शुरू होने पर मां के हाथी पर आने की चर्चा है. हालांकि इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं. ज्योतिषाचार्य पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार मां की सवारी सिंह ही है, हाथी पर सवारी की बात प्रमाणिक नहीं है.

नवरात्र के दौरान शहर के विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी. घरों और मंदिरों में भी नौ दिनों तक विशेष पूजा-अर्चना होगी. श्रद्धालु विधि-विधान से मां दुर्गा की आराधना कर सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना करेंगे. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से भारतीय नववर्ष प्रारंभ होता है. यहां से लेकर आगामी 12 महीनों में कुल चार नवरात्र आते हैं. पंडित किराडू के अनुसार, पहला चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्र, दूसरा आषाढ़ मास गुप्त नवरात्र, तीसरा आश्विन मास नवरात्र और चौथा माघ मास गुप्त नवरात्र होता है.