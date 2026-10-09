Navratri 2026 : 11 अक्टूबर से शुरू होगी शारदीय नवरात्र, जानें घटस्थापना का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त
इस बार नवरात्र रविवार के दिन शुरू होने के कारण माता हाथी पर सवार होकर आएंगी, इस बात को लेकर खूब चर्चा है.
Published : October 9, 2026 at 9:53 AM IST
बीकानेर: शक्ति उपासना के महापर्व शारदीय नवरात्र इस वर्ष 11 अक्टूबर से प्रारंभ होंगे. सनातन धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व है, इन नौ दिनों में श्रद्धालु व्रत, पूजन और अनुष्ठान कर मां दुर्गा की आराधना करते हैं. इस बार चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग के संयोग में घटस्थापना होगी. घटस्थापना का अति श्रेष्ठ मुहूर्त 11 अक्टूबर को अभिजित बेला में सुबह 11:50 बजे से रहेगा, जबकि सुबह 8 बजे से मध्याह्न 12:13 बजे तक चौघड़िया की दृष्टि से लाभ और अमृत चौघड़िया भी शुभ माना जा रहा है. नवरात्र के दौरान शहर के विभिन्न पंडालों, घरों और मंदिरों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित होंगी और नौ दिन तक विशेष पूजा-अर्चना चलेगी. वर्ष में चार नवरात्र होते हैं, इनमें चैत्र और आश्विन के नवरात्र प्रमुख हैं. इस बार रविवार से नवरात्र शुरू होने पर मां के हाथी पर आने की चर्चा है. हालांकि इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं. ज्योतिषाचार्य पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार मां की सवारी सिंह ही है, हाथी पर सवारी की बात प्रमाणिक नहीं है.
नवरात्र के दौरान शहर के विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी. घरों और मंदिरों में भी नौ दिनों तक विशेष पूजा-अर्चना होगी. श्रद्धालु विधि-विधान से मां दुर्गा की आराधना कर सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना करेंगे. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से भारतीय नववर्ष प्रारंभ होता है. यहां से लेकर आगामी 12 महीनों में कुल चार नवरात्र आते हैं. पंडित किराडू के अनुसार, पहला चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्र, दूसरा आषाढ़ मास गुप्त नवरात्र, तीसरा आश्विन मास नवरात्र और चौथा माघ मास गुप्त नवरात्र होता है.
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चैत्र व आश्विन नवरात्र होते हैं विशेष: वर्ष भर में आने वाले चार नवरात्रों में चैत्र और आश्विन मास के नवरात्र का विशेष महत्व है. देवी पुराण और देवी भागवत में इसका उल्लेख मिलता है. एक वर्ष में छह ऋतुएं मानी जाती हैं, लेकिन शीत और ग्रीष्म दो ऋतुएं प्रमुख हैं. ग्रीष्म का चैत्र से और शीत ऋतु का आरंभ आश्विन से होता है. आयुर्वेद के अनुसार, ऋतु परिवर्तन के इस संधिकाल का हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है. शास्त्रकारों ने इस संधिकाल के महीनों में शरीर को पूर्ण स्वस्थ रखने के लिए नौ दिनों तक विशेष व्रत-नियमों का पालन करने का विधान किया है. इसी विशेषता के कारण चैत्र और आश्विन मास के नवरात्र पर्व प्रमुख होते हैं. आषाढ़ और माघ के नवरात्र का समय देवी उपासकों के लिए विशेष साधना का माना जाता है.
नवरात्र व्रत का महत्व: नवरात्रि के दौरान श्रद्धालु और देवी उपासक नौ दिनों तक व्रत, पूजन और नवरात्र अनुष्ठान करते हैं. पंडित किराडू के अनुसार, नौ दिनों के साथ सात दिन, पांच दिन तक और एक दिन तक भी व्रत श्रद्धालु अपनी आस्था और श्रद्धाभाव के साथ कर सकते हैं. व्रत के दौरान व्रती को फलाहारी अथवा एकाहारी होना चाहिए. नवरात्र के नौ दिनों तक देवी मंत्र जाप और देवी पाठ करने का विधान है. इन नौ दिनों में व्रत-उपवास और पूजा-अर्चना के साथ दुर्गा सप्तशती पाठ, श्रीसूक्त, कनकधारा स्तोत्र पाठ, देवी भागवत, देवी पुराण, नवीन मंत्र जाप और नवाह्न पारायण आदि करने का विधान है.
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क्या हाथी पर सवार होकर आएगी मां दुर्गा: इस बार नवरात्र रविवार के दिन शुरू होने के कारण माता हाथी पर सवार होकर आएंगी, इस बात को लेकर खूब चर्चा है. वहीं दूसरी ओर धर्म शास्त्रों से जुड़े लोगों में इस बात को लेकर मत भिन्नता है. किराडू का कहना है कि मां की सवारी सिंह ही है, वहीं कुछ धर्म शास्त्रियों का कहना है कि नवरात्रि में मां दुर्गा का आगमन जिस विशेष वाहन में होता है, उसका खास महत्व होता है. परंपरागत रूप से शास्त्र जानकार नवरात्र में देवी की सवारी को अलग-अलग बताने से परहेज करते हैं. राजेंद्र किराडू देवी के चैत्र नवरात्रि में हाथी पर सवार होने की बात पर अपना मत रखते हुए कहते हैं कि देवी के हाथी पर सवार होने की बात प्रमाणिक नहीं मानी जा सकती है. वे कहते हैं कि मां दुर्गा सिंह की सवारी करती हैं. वे कहते हैं कि मां दुर्गा हमेशा ही सिंह पर सवार रहती हैं, ऐसे में नवरात्र में हाथी या किसी अन्य वाहन पर सवार होने की बात केवल मनगढ़ंत बात है.
सक्रांति की होती है सवारी: पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू कहते हैं कि मकर सक्रांति के आगमन पर मां दुर्गा की सवारी से जुड़ी बात लागू होती है. इसको शुभ और अशुभ संकेत फल से जोड़कर देखा जाता है. किराडू कहते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है और भौगोलिक दृष्टि से कई राज्यों में नवरात्र में देवी की सवारी और उनसे मिलने वाले संकेतों के आधार पर अलग-अलग मत प्रचलन में हैं.