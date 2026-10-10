नवरात्र में कैसा होना चाहिए आपका डाइट प्लान, डायटिशियन दे रहे एक्सपर्ट राय
जलीय और फलीय डाइट का उपवास में रखना चाहिए खास ध्यान. रितेश तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2026 at 1:58 PM IST
रायपुर: कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है. 19 अक्टूबर तक भक्त मां को प्रसन्न रखने के लिए उपवास और पूजन अर्चन करेंगे. 9 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार न सिर्फ मन की शुद्धता को बढ़ाता है, बल्कि मानसिक रुप से हमें मजबूत भी बनाता है. माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग 9 दिनों तक उपवास भी रखते हैं. उपवास के दौरान शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं.
नवरात्र में उपवास के दौरान कैसी होनी चाहिए हमारी डाइट
नवरात्र में उपवास के दौरान कौन-कौन सी चीजें हमें खानी चाहिए और कौन-कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, इन बातों का हमें खास ख्याल रखना होता है. अक्टूबर का महीना सर्दियों के आगमन का भी महीना होता है. ऐसे में हमें उपवास के दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए. कई लोग उपवास के दौरान गरबा खेलने भी जाते हैं. गरबा खेलने के दौरान हमारी ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है. ऐसे में हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो हमें ताकत भी दे और मन और शरीर दोनों को शुद्ध भी रखे.
उपवास के दौरान किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का नहीं ये बता रही हैं, रायपुर मेकाहारा अस्पताल की सीनियर डॉक्टर और डायटिशियन नेहा जैन.
सर्दी के मौसम में उपवास करते समय रखें ध्यान
डायटिशियन डॉक्टर नेहा जैन कहती हैं, 'ठंड की शुरुआत होते ही शीत ऋतु का भी आगमन हो जाता है. ऐसे मौसम में बहुत सारे फल और सब्जियां ऑप्शन में रहते हैं. नवरात्रि का 9 दिनों का उपवास होता है, लेकिन कुछ लोग 1 दिन 3 दिन 5 दिन और 7 दिन का उपवास भी करते हैं. जलीय आहार से लेकर लिक्विड डायट के ऊपर डिपेंड रहते हैं. इसके साथ ही कुछ लोग फलाहार करके उपवास रखते हैं. लिक्विड डायट में बहुत सारे ऑप्शन नहीं मिल पाते, ऐसे में हम लोग फल लेते हैं, दूध लेते हैं, मठा लेते हैं. इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है."
नवरात्रि के समय लोग गरबा करते हैं या जगराता करते हैं. ऐसे में कैलोरी मेंटेन करना बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है. ऐसे में जलीय आहार ले रहे हैं तो हाइड्रेशन जरूर मेंटेन करके रखिए. यदि हाइड्रेशन ठीक से मेंटेन नहीं हुआ. पानी ठीक से नहीं पीया या फिर कैलोरी कम हो गई तो त्योहार को आप ठीक से एंजॉय नहीं कर पाएंगे आपको चक्कर भी आ सकते हैं. इस दौरान शुगर लेवल डाउन भी हो सकता है: डॉ नेहा जैन, डायटिशियन, मेकाहारा
डॉ नहीं देते ज्यादा देर तक खाली पेट रहने की सलाह
डॉ नेहा जैन कहती हैं, ''उपवास में काफी देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए. हर तीन-तीन घंटे के अंतराल में आप लिक्विड आहार जरूर लीजिए. जिसमें जूस, मट्ठा, नारियल पानी और दूध का ऑप्शन शामिल है. आप फलों के शेक भी ले सकती हैं. यदि आप फलाहार लेते हैं तो ज्यादा तली भुनी या फ्राइड चीजों को नहीं लें.''
बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आजकल ऑनलाइन भी मौजूद होते हैं. उपवास के दौरान कुछ लोग हॉस्टल में रहते हैं या फिर घर से बाहर रहते हैं. ऐसे लोग घर के बजाय बाहर के खाने पर डिपेंडेंट रहते हैं. वहां पर आप खाने की क्वालिटी अच्छे से नहीं देख पाते. ऑयली फूड का ऑप्शन ज्यादा होता है. इसलिए प्रेफर करिए की फल के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें. इस दौरान हाइड्रेशन को अच्छी तरह मेंटेन करें. यदि आप उपवास के दौरान गरबा करते हैं तो आपको देर रात तक जागना होता है. बाकी दिन भर आप नॉर्मल एक्टिविटी में व्यस्त रहते हैं. ऐसे में इस समय खासतौर पर यह ध्यान रखें कि तली भुनी चीजों से दूरी बनाएं: डॉ नेहा जैन, डायटिशियन, मेकाहारा
खट्टे और मीठे फलों को शामिल करें
डॉ नेहा जैन कहती हैं, ''नवरात्रि उपवास के दौरान खट्टे फलों में मौसंबी, संतरा के जूस का जरूर उपयोग करें. इसके साथ ही सेब और पपीता भी बहुत फायदा करेगा. यदि इससे भी आप संतुष्ट नहीं है तो साबूदाने की खिचड़ी या चीला बनाकर भी उपवास के दौरान खा सकते हैं. साबूदाने की खीर बनाकर भी खाई जा सकती है. इसके साथ ही उपवास के दौरान राजगीर की रोटी और आलू की सब्जी भी बनाकर खा सकते हैं. उपवास के दौरान गरबा करने से पहले आपको हाइड्रेट रहना जरूरी है. इसके लिए मूंगफली और गुड़ का उपयोग करना भी जरूरी है. गरबा करने के दौरान और बाद में आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है. ऐसे में हल्का गुनगुना दूध हल्दी मिलाकर पीने से शरीर में होने वाले दर्द से राहत मिलता है, रात में नींद भी अच्छी आती है.
माता के भक्त उपवास के दौरान फलीय आहार जिसमें शकरकंद ले सकते हैं. शकरकंद को उबालकर दूध के साथ लेना अच्छा होता है. इसके साथ ही उबले हुए आलू को सिंपल मूंगफली के साथ भी लिया जा सकता है या फिर आलू जीरा बनाकर भी व्रत के दौरान लिया जा सकता है: डॉ नेहा जैन, डायटिशियन, मेकाहारा
एनर्जी गेन करने के लिए करें ये काम
डॉ नेहा जैन कहती हैं, ''बहुत सारी महिलाएं वर्किंग होती हैं या फिर घर में भी पूरे टाइम काम करती हैं. इसके सात ही वो नवरात्रि का उपवास भी रखती हैं. उस समय एनर्जी की रिक्वायरमेंट उनको ज्यादा होती है. ऐसे में आप फलाहार लेकर भी उपवास को मेंटेन करने के साथ ही अपनी एक्टिविटी को भी बनाए रख सकती हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप उपवास रख रहे हैं, तो एकदम से 4 या 5 घंटे तक खाली पेट बिना कुछ खाए या बिना पानी पिए रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए यह आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है.
नवरात्र में उपवास के दौरान डॉक्टर देते हैं ये सलाह
|रात में सोने से पहले दो अंजीर जरूर खाएं, ताकि एसिडिटी ना हो.
|जूस के बदले फल लें, ये अधिक फायदेमंद है, इससे भी एसिडिटी नहीं बनेगी.
|मिंट लीव, धनिया पत्ती का इस्तेमाल करें.
|फैट लॉस करना है तो गन्ना जूस न लें, इसमें शुगर की मात्रा अधिक होती है. इसके बदले वॉटरमेलन लें.
|तली भुनी चीजें खाने से बचें.
|दिनभर में 3-4 लीटर पानी जरूर पिएं.
|बार-बार चाय काफी पीने से बचें.
|दिनभर में एक बार ग्रीन टी ले सकते हैं.
|खीर में मिठास के लिए खजूर मिलाएं.
जलीय आहार में क्या-क्या ले सकते हैं
|नींबू पानी लें.
|शहद को पानी के साथ ले सकते हैं.
|नारियल पानी पीने से शरीर को एनर्जी मिलती है.
|छांछ ले सकती हैं, ये पानी की कमी को दूर करता है.
|ग्रीन टी ले सकती हैं.
|गुनगुना दूध शहद के साथ ले सकती हैं
|फलों का रस लेना अच्छा होता है.
|संतरा और मोसंबी लेना फायदेमंद होता है.
|फ्रिज का पानी पीने से बचें, नॉर्मल पानी पिएं
बीमार लोगों को रखना चाहिए खास ध्यान
|समय पर अपनी दवाएं लें.
|उपवास के दौरान भी डॉक्टर की बताई बातों का पालन करें.
|जितना संभव हो उतना उपवास रखें.
|उपवास में दवा लेना न छोड़ें.
दुर्गा पूजा 2026: मूर्तिकारों का छलका दर्द, कहा- इस कारोबार से परिवार का पेट पालना हुआ मुश्किल
Explainer: छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का हुआ साइड इफेक्ट, फसलों पर पड़ी मौसम की मार, एक्सपर्ट से जानिए उपाय
दिल को हेल्दी रखने की कार्डियोलॉजिस्ट से जानिए राय, शुगर पेशेंट भी रखें हार्ट का इस तरीके से खास ख्याल: डॉ. स्मित श्रीवास्तव