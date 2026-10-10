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नवरात्र में कैसा होना चाहिए आपका डाइट प्लान, डायटिशियन दे रहे एक्सपर्ट राय

डायटिशियन दे रहे एक्सपर्ट राय ( ETV Bharat )

रायपुर: कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है. 19 अक्टूबर तक भक्त मां को प्रसन्न रखने के लिए उपवास और पूजन अर्चन करेंगे. 9 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार न सिर्फ मन की शुद्धता को बढ़ाता है, बल्कि मानसिक रुप से हमें मजबूत भी बनाता है. माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग 9 दिनों तक उपवास भी रखते हैं. उपवास के दौरान शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं.

नवरात्र में उपवास के दौरान कैसी होनी चाहिए हमारी डाइट नवरात्र में उपवास के दौरान कौन-कौन सी चीजें हमें खानी चाहिए और कौन-कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, इन बातों का हमें खास ख्याल रखना होता है. अक्टूबर का महीना सर्दियों के आगमन का भी महीना होता है. ऐसे में हमें उपवास के दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए. कई लोग उपवास के दौरान गरबा खेलने भी जाते हैं. गरबा खेलने के दौरान हमारी ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है. ऐसे में हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो हमें ताकत भी दे और मन और शरीर दोनों को शुद्ध भी रखे.