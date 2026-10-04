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इस बार भी नैला की नवरात्रि होगी खास, पंडाल को न्यूजर्सी के स्वामी नारायण मंदिर का दिया जा रहा रूप, जानिए क्या होगा खास

पंडाल को न्यूजर्सी के स्वामी नारायण मंदिर का दिया जा रहा रूप ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जांजगीर-चांपा: जिले के नैला में हर बार किसी खास मंदिर की तर्ज पर भव्य पंडाल बनाया जाता है. इस बार भी भव्य पंडाल बनाने की तैयारी चल रही है. नैला के ऐतिहासिक दुर्गा पंडाल में 43वें वर्ष माता रानी का भव्य दरवार 2 माह से आकर्षक रूप ले रहा है. इस बार न्यू जर्सी के स्वामी नारायण मंदिर के तर्ज पर इसे बनाया जा रहा है.

आयोजन समिति ने बताया क्या होगा खास?

दुर्गा पूजा को लेकर आयोजन समिति ने प्रत्येक दिन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किए गए इंतजाम के विषय में जानकारी दी. प्रेसवार्ता में सदस्यों ने बताया कि समिति ने इस पंडाल को अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित स्वामी नारायण अक्षर धाम के तर्ज पर बनाने का फैसला किया है. इसे कोलकाता के कारीगरों द्वारा बनाया जा रहा है. पंडाल को बांस और सफ़ेद कपड़ों के साथ थर्माकोल से आकर्षक तरीके से तैयार किया जा रहा है.

नवरात्रि में मां दुर्गा की प्रतिमा और पंडाल नैला में आकर्षक का केंद्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पंडाल और प्रतिमा की भव्यता जानिए

नैला में 2026 की नवरात्रि को लेकर पंडाल की ऊंचाई 110 फ़ीट और चौडाई 200 फ़ीट रहेगी. वहीं माता रानी की 35 फ़ीट ऊँची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है. प्रतिमा को सजाने के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ ही असली हीरा-मोती और सोना-चांदी के आभूषण का इस्तेमाल होगा. वहीं पंडाल के अंदर तरफ सोने के रंग से सजाया जा रहा है.

माँ दुर्गा की प्रतिमा को बनाने के लिए भठगांव से 20 मूर्तिकार दो माह से जुटे हुए हैं, प्रतिमा को बांस के फ्रेम से बनाकर फिर मिट्टी से तैयार किया जा रहा है. वहीं रायगढ़ के कलाकारों द्वारा पंडाल को स्वर्ण रंग से सजाया जा रहा है- राजू पालीवाल, समिति के सदस्य

मूर्ति की लागत और पंडाल की लागत कितने होगी इसका अंदाजा नहीं लगाया गया है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास आयोजन होंगे. इस बार जांजगीर चांपा जिला के पर्यटन के स्थानों के विषय में लाइट और साउंड के माध्यम से 8 प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जाएगा- अशोक पंचाल, टेंट डेकोरेशन कलाकार

इस बार भी नैला की नवरात्रि होगी खास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नैला में 43 साल से हो रहा आयोजन

नैला की नवरात्रि बेहद प्रसिद्ध है. यहां 43 साल से भव्य रूप से इसे मनाया जा रहा है. कई सालों से पंडाल को अलग-अलग मंदिरों का रूप दिया जाता है जो बेहद आकर्षक होता है. दर्शन करने लाखों की संख्या में श्रद्धालु अन्य प्रदेशों से भी आते हैं. इस समिति की खास बात यह भी है कि किसी व्यक्ति विशेष को इसमें कोई पदाधिकारी नहीं बनाया जाता बल्कि समिति का हर सदस्य उतनी ही जिम्मेदारी से काम करता है.