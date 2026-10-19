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महा सिद्धपीठ मां काली शिला, 12 वर्षीय बालिका के रूप में प्रकट हुईं थी मां भगवती, पटियाला के महाराजा ने की थी तपस्या

महा सिद्धपीठ मां काली शिला ( ETV BHARAT )

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद की ऊखीमठ घाटी में हिमालय की गोद में स्थित महा सिद्धपीठ मां कालीशिला आस्था, अध्यात्म, पौराणिक मान्यताओं और प्राकृतिक दिव्यता का अद्भुत संगम है. समुद्र तल से लगभग 2,300 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित यह पवित्र स्थल अपनी विशिष्ट धार्मिक परंपराओं, रहस्यमयी मान्यताओं और साधना की महत्ता के लिए विशेष पहचान रखता है.

मान्यता है कि मां भगवती के इस दिव्य धाम में सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ पहुंचने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. यही कारण है कि कालीशिला केवल एक तीर्थस्थल नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए अटूट विश्वास और आध्यात्मिक अनुभूति का केंद्र है.