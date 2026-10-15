Special: अरावली की गोद में 1100 साल पुराना मनसा माता मंदिर, कभी 'अंबे मां' के नाम से थी पहचान
जयगढ़ की तलहटी में स्थित मनसा माता मंदिर में 16वीं पीढ़ी की पहली महिला महंत पूजा संभाल रही हैं. अंकुर जाखड़ की रिपोर्ट..
Published : October 15, 2026 at 11:04 AM IST
जयपुर : गुलाबी नगरी जयपुर की पहचान केवल इसके भव्य महलों, किलों और स्थापत्य कला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहां की अरावली पहाड़ियों की गोद में सदियों पुरानी ऐसी आध्यात्मिक धरोहरें भी बसी हैं, जिनका इतिहास राजस्थान के राजघरानों और जन-आस्था से गहराई से जुड़ा है. ऐसा ही एक पावन और जागृत स्थल है जयगढ़ दुर्ग के ठीक नीचे अरावली की वादियों में स्थित प्राचीन मनसा माता मंदिर. चारों तरफ फैली हरी-भरी पहाड़ियों और बीच में माता रानी का पवित्र दरबार होने के कारण स्थानीय लोग इस जगह को बड़े आदर के साथ 'देवी खोल' के नाम से भी पुकारते हैं.
करीब 1100 साल पुराना यह मंदिर इतिहास, प्रकृति और अटूट श्रद्धा का अनूठा संगम है. यहां माता का स्वयंभू स्वरूप विराजमान है. शारदीय व चैत्र नवरात्र की अष्टमी-नवमी पर और हर रविवार को यहां भक्तों का भारी जमावड़ा लगता है. मंदिर परिवार का दावा है कि यह पवित्र स्थान 900 ईस्वी से भी पहले का है और आज यहां परिवार की 16वीं पीढ़ी सेवा-पूजा की परंपरा को पूरी निष्ठा से आगे बढ़ा रही है.
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अंबे मां से ऐसे पड़ा मनसा माता नाम : मंदिर की पहली महिला महंत सुष्मिता भट्टाचार्य के अनुसार, यहां विराजमान माता स्वयंभू हैं. पहले माता को अंबे मां के नाम से जाना जाता था. मान्यता है कि आमेर का नाम भी अंबे मां के नाम से जुड़ा हुआ है. बाद में मिर्जा राजा मानसिंह ने माता के दरबार में मन्नत मांगी. मन्नत पूरी होने के बाद माता का नाम अंबे मां से मनसा माता पड़ गया. इसके बाद से श्रद्धालुओं के बीच माता के प्रति आस्था और गहरी होती चली गई. मनसा माता का अर्थ भी मन की इच्छा पूरी करने वाली माता से जोड़ा जाता है. यही वजह है कि भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर यहां पहुंचते हैं और माता के दरबार में शीश नवाते हैं.
जसोर से शिला देवी आईं, तब आमेर पहुंचे थे पांच बंगाली परिवार : मंदिर की पूजा परंपरा का इतिहास भी खास है. सुष्मिता भट्टाचार्य ने बताया कि जब शिला देवी को जसोर से जयपुर लाया गया था, उस समय मिर्जा राजा मानसिंह की ओर से पूजा-पाठ के लिए पांच बंगाली परिवारों को आमेर लाया गया था. उनका परिवार भी इन्हीं पांच परिवारों में शामिल था. शुरुआत में उनका परिवार शिला देवी की पूजा-अर्चना करता था. बाद में उन्हें मनसा माता मंदिर की सेवा-पूजा की जिम्मेदारी सौंपी गई. तब से परिवार की पीढ़ियां इस परंपरा को निभा रही हैं और वर्तमान में परिवार की 16वीं पीढ़ी माता की सेवा में जुटी है.
पुरुषों के निधन के बाद पहली महिला महंत ने संभाली जिम्मेदारी : मनसा माता मंदिर की एक और खास बात ये है कि यहां पहली बार किसी महिला महंत के हाथों पूजा-पाठ और मंदिर की जिम्मेदारी संभाली जा रही है. सुष्मिता भट्टाचार्य ने बताया कि उनका परिवार छोटा था. संयोग से पूजा-पाठ की जिम्मेदारी संभालने वाले पुरुष सदस्यों का एक के बाद एक निधन होता चला गया. इसके बाद मंदिर की पूरी जिम्मेदारी उन्हें संभालनी पड़ी. वो इसे माता रानी की इच्छा मानती हैं. उनका कहना है कि शायद माता ने ही उन्हें अपनी सेवा के लिए चुना है. परंपरागत रूप से पुरुषों की ओर से निभाई जा रही जिम्मेदारी को संभालकर वो मंदिर की पूजा-अर्चना और धार्मिक व्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रही हैं.
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प्रांगण में गणेश-भैरूजी और हनुमानजी भी विराजमान : मंदिर परिवार के सदस्य रोहित भट्टाचार्य ने बताया कि नवरात्र के दौरान मंदिर में विशेष रूप से दुर्गा पाठ का आयोजन होता है. मंदिर में निर्धारित समय के दौरान लगातार दुर्गा पाठ चलता है और श्रद्धालु माता के दर्शन के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होते हैं. मंदिर प्रांगण में मनसा माता के अलावा प्रथम पूज्य भगवान गणेश, भैरूजी और भगवान हनुमान भी विराजमान हैं. नवरात्र की अष्टमी-नवमी पर यहां विशेष धार्मिक माहौल रहता है. रविवार को भी बड़ी संख्या में भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. अरावली की तलहटी में स्थित यह मंदिर धार्मिक आस्था के साथ प्रकृति के करीब समय बिताने का अवसर भी देता है.
80 फुट गहरा प्राचीन कुंड, चर्म रोग दूर होने की मान्यता : मनसा माता मंदिर परिसर के पीछे अरावली की तलहटी में एक प्राचीन कुंड और शिवालय भी मौजूद हैं. मंदिर परिवार के अनुसार, कुंड करीब 80 फुट गहरा बताया जाता है और इसमें पांच कुएं भी हैं. यहां प्राकृतिक जल मौजूद है, जिसका इस्तेमाल पूजा-पाठ और रोजमर्रा के कामों में भी किया जाता है. श्रद्धालुओं के बीच मान्यता है कि इस कुंड के पानी से स्नान करने पर चर्म रोग, खुजली और त्वचा संबंधी परेशानियों में राहत मिलती है. कुंड की प्राचीनता और इससे जुड़ी लोक आस्था इसे मंदिर परिसर की खास पहचान देती है.
प्राचीन शिवालय में सावन में उमड़ते हैं श्रद्धालु : मनसा माता के दर्शन करने आने वाले भक्तों को यहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन का अवसर भी मिलता है. मंदिर के पीछे मौजूद प्राचीन शिवालय में सावन के महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. माता के दरबार में पूजा-अर्चना के बाद भक्त शिवालय में भी शीश नवाते हैं. इस तरह एक ही परिसर में शक्ति उपासना और शिव आराधना का संगम देखने को मिलता है. अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित यह धार्मिक स्थल अपनी प्राकृतिक बनावट और प्राचीन मंदिर संरचनाओं के कारण भी अलग पहचान रखता है.
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मंदिर से जुड़ी रही है आसपास की बस्ती : रोहित भट्टाचार्य के अनुसार, मंदिर के आसपास बसी बस्ती का जुड़ाव भी प्राचीन समय से मंदिर की सेवा-पूजा से रहा है. यहां कुछ गड़रिया और यादव परिवार रहते हैं, जिनके पूर्वज मंदिर के पशुधन को चराने जैसे कामों से जुड़े थे. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर केवल पूजा का केंद्र ही नहीं, बल्कि आसपास के समुदायों के सामाजिक जीवन का भी हिस्सा रहा है. पीढ़ियों से मंदिर और स्थानीय परिवारों के बीच बना ये संबंध आज भी इसकी परंपरा को जीवित रखे हुए है.
मंदिर के शांत वातावरण में लीन हो जाते हैं श्रद्धालु : जयपुर के राजा पार्क क्षेत्र से हर रविवार मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालु अशोक काठवानी ने बताया कि वह करीब 20 साल से माता के दर्शन कर रहे हैं. उनके अनुसार, मंदिर में आकर मन को शांति मिलती है. किसी रविवार को यहां नहीं पहुंच पाते हैं तो मन विचलित रहता है. उनका विश्वास है कि सच्चे मन से माता की पूजा करने पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं. कुंड के जल को लेकर भी श्रद्धालुओं में त्वचा संबंधी परेशानियों से राहत मिलने की मान्यता है. वहीं, टूरिस्ट गाइड महेश शर्मा ने बताया कि अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा यह प्राचीन मंदिर अपने अद्भुत और अलौकिक स्वरूप के लिए जाना जाता है. अष्टमी, नवमी और रविवार जैसे विशेष दिनों पर यहां श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है. उनके अनुसार, मंदिर की धार्मिक मान्यताएं और प्राकृतिक परिवेश इसे जयपुर के प्रमुख आस्था स्थलों में शामिल करते हैं.
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आस्था, परंपरा और प्रकृति का समागम : जयगढ़ की तलहटी में स्थित मनसा माता मंदिर जयपुर की धार्मिक विरासत का ऐसा हिस्सा है, जहां माता के प्रति श्रद्धा के साथ इतिहास और परंपरा की कई परतें जुड़ी हुई हैं. अंबे मां से मनसा माता नाम पड़ना, बंगाली परिवारों से जुड़ी पूजा परंपरा, 16वीं पीढ़ी की सेवा और पहली महिला महंत की जिम्मेदारी इस मंदिर को विशिष्ट बनाती हैं. वहीं, प्राचीन शिवालय और प्राकृतिक कुंड इसकी पहचान को और खास बनाते हैं. नवरात्र में यहां उमड़ने वाली भीड़ बताती है कि बदलते समय के बावजूद लोगों की आस्था आज भी इस प्राचीन देवी स्थल से गहराई से जुड़ी हुई है.