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Special: अरावली की गोद में 1100 साल पुराना मनसा माता मंदिर, कभी 'अंबे मां' के नाम से थी पहचान

मनसा माता मंदिर जयपुर ( फोटो ईटीवी भारत GFX )

जयपुर : गुलाबी नगरी जयपुर की पहचान केवल इसके भव्य महलों, किलों और स्थापत्य कला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहां की अरावली पहाड़ियों की गोद में सदियों पुरानी ऐसी आध्यात्मिक धरोहरें भी बसी हैं, जिनका इतिहास राजस्थान के राजघरानों और जन-आस्था से गहराई से जुड़ा है. ऐसा ही एक पावन और जागृत स्थल है जयगढ़ दुर्ग के ठीक नीचे अरावली की वादियों में स्थित प्राचीन मनसा माता मंदिर. चारों तरफ फैली हरी-भरी पहाड़ियों और बीच में माता रानी का पवित्र दरबार होने के कारण स्थानीय लोग इस जगह को बड़े आदर के साथ 'देवी खोल' के नाम से भी पुकारते हैं.