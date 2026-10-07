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11 अक्टूबर से नवरात्रि, गज पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा, शुक्र रहेंगे अस्त, जानिए क्या करें और क्या नहीं

भरतपुर: मां दुर्गा की आराधना के नौ दिन इस बार 11 अक्टूबर रविवार से शुरू होंगे. नवरात्रि के पहले दिन घर-घर घट स्थापना के साथ शक्ति साधना का संकल्प लिया जाएगा. इस बार मां भगवती गज पर सवार होकर आ रही हैं, जिसे धन-धान्य और समृद्धि का संकेत माना गया है. वहीं शुक्र तारा अस्त होने के कारण विवाह और नए कारोबार के शुभारंभ को लेकर भी ज्योतिषीय सलाह दी गई है.

गज पर सवार होकर आएंगी मां: पंडित प्रेमी शर्मा ने बताया कि इस बार भगवती के गज पर सवार होकर आने की धार्मिक मान्यता है. गज को धन-धान्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में श्रद्धालु नवरात्रि में माता की आराधना कर परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि नवरात्रि में केवल पूजा-पाठ ही नहीं, बल्कि आचरण की शुद्धता का भी महत्व है. श्रद्धालुओं को अखाद्य वस्तुओं के सेवन से बचते हुए सात्विक भोजन और सात्विक भाव के साथ साधना करनी चाहिए.

पंडित प्रेमी शर्मा ने बताया कि 11 अक्टूबर को सूर्योदय से दोपहर साढ़े 12 बजे तक सर्वसाधारण के लिए घट स्थापना की जा सकती है. घर के मंदिर में चौकी लगाकर लाल वस्त्र बिछाएं. इसके बाद गौरी-गणेश, सूर्य, नवग्रह और पंचदेव का पूजन कर कुलदेवी का आह्वान एवं स्थापना करें. कलश और जौ स्थापित कर नौ दिनों तक देवी की आराधना की जाती है. नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा होती है, जिनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता और कात्यायनी सहित नवदुर्गा के विभिन्न स्वरूप शामिल हैं.

शुक्र अस्त, न करें उद्घाटन: शुक्र की स्थिति को लेकर पंडित शर्मा ने कहा कि इस समय शुक्र तारा अस्त है. ज्योतिषीय मान्यता में शुक्र का संबंध दांपत्य सुख, विवाह और व्यापार से माना जाता है. उनके अनुसार शुक्र तुला राशि में होने से व्यापार के क्षेत्र में कई लोगों को लाभ मिल सकता है, लेकिन नए प्रतिष्ठान या कारोबार के उद्घाटन के लिए कुछ समय रुकना बेहतर रहेगा. ऐसे लोग कार्तिक मास में शुभ मुहूर्त देखकर उद्घाटन कर सकते हैं. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि शुक्र अस्त होने को लेकर किसी तरह का भय रखने की जरूरत नहीं है. ग्रह व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल देते हैं और शुक्र अस्त का अर्थ किसी अनहोनी या दुर्घटना का संकेत नहीं है.

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विवाह के लिए देवउठनी एकादशी का इंतजार: पंडित शर्मा ने बताया कि विवाह के लिए देवउठनी एकादशी के बाद शुभ मुहूर्त शुरू होने की मान्यता है. विवाह में गुरु, चंद्रमा और सूर्य सहित अन्य ग्रहों की स्थिति देखी जाती है. शुक्र को दांपत्य सुख का कारक माना जाता है, इसलिए इसकी स्थिति का भी महत्व रहता है. ऐसे में विवाह की तैयारी कर रहे लोगों को देवउठनी एकादशी तक इंतजार करने की सलाह दी गई है. शुक्र से जुड़े ज्योतिषीय उपाय के तौर पर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने, भगवान श्रीकृष्ण को मिश्री-माखन अर्पित करने तथा सवा किलो चावल या किसी सफेद वस्तु का दान करने से लाभ होगा.

विजयदशमी पर शुभ कार्य, विवाह नहीं: उन्होंने बताया कि विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया था. इस दिन कई शुभ कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन विवाह की अनुमति नहीं होती है. धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दौरान देव शयन अवस्था में रहते हैं और देवउठनी एकादशी के बाद ही विवाह के मुहूर्त शुरू होते हैं. पंडित शर्मा ने कहा कि नवरात्रि शक्ति आराधना का विशेष पर्व है. श्रद्धालुओं को शुक्र अस्त जैसी स्थिति को लेकर चिंतित होने के बजाय कुलदेवी और मां दुर्गा की श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए. धार्मिक मान्यता के अनुसार देवी की आराधना से जीवन के विभिन्न दोषों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है.

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