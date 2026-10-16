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ये हैं मेवाड़ की रक्षा करने वाली देवी 'घाटा वाली माताजी', आक्रमण करने आए मुगलों को खदेड़ा

घाटा वाली माताजी ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर : मेवाड़ की धरती पर कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई हैं. ऐसा ही एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ उदयपुर के देबारी क्षेत्र की पहाड़ी पर स्थित घाटा वाली माताजी का मंदिर है. मान्यता है कि मेवाड़ पर मुगल सेना के आक्रमण के दौरान माता ने हजारों भ्रमरों (ततइयों) के जरिए शत्रु सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था. वहीं, उदयपुर-चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के समय मंदिर को बचाने के लिए सड़क का रास्ता बदलने की कहानी भी यहां प्रचलित है. शारदीय नवरात्र में मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है.