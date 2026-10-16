ये हैं मेवाड़ की रक्षा करने वाली देवी 'घाटा वाली माताजी', आक्रमण करने आए मुगलों को खदेड़ा
ये हैं घाटा वाली माताजी, जिनको मेवाड़ की रक्षक शक्ति के रूप में विशेष श्रद्धा से पूजा जाता है.
Published : October 16, 2026 at 8:16 AM IST
उदयपुर : मेवाड़ की धरती पर कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई हैं. ऐसा ही एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ उदयपुर के देबारी क्षेत्र की पहाड़ी पर स्थित घाटा वाली माताजी का मंदिर है. मान्यता है कि मेवाड़ पर मुगल सेना के आक्रमण के दौरान माता ने हजारों भ्रमरों (ततइयों) के जरिए शत्रु सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था. वहीं, उदयपुर-चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के समय मंदिर को बचाने के लिए सड़क का रास्ता बदलने की कहानी भी यहां प्रचलित है. शारदीय नवरात्र में मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है.
मुगल सेना पर भ्रमरों के हमले की मान्यता : भोपाजी वर्दीचंद ने बताया कि मेवाड़ की धरती पर स्थित यह शक्तिपीठ अपनी प्राचीन परंपराओं, चमत्कारों से जुड़ी लोककथाओं और श्रद्धालुओं के अटूट विश्वास के लिए प्रसिद्ध है. शारदीय नवरात्र में यहां भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. श्रद्धालु माता के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कर रहे हैं. घाटा वाली माताजी को मेवाड़ की रक्षक शक्ति के रूप में विशेष श्रद्धा से पूजा जाता है. स्थानीय मान्यता के अनुसार, उदयपुर की स्थापना से पहले माता की स्थापना नीम के पेड़ के नीचे एक छोटे से देवरे में हुई थी. समय के साथ यह स्थान श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया.
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कहा जाता है कि जब मुगल सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण का प्रयास किया, तब देबारी मार्ग की रक्षा करने वाले माता की आराधना कर विजय की प्रार्थना की. लोक कथा के अनुसार, इसी दौरान माता की नाभि से हजारों भ्रमर निकले और मुगल सेना पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से घबराए सैनिकों को पीछे हटना पड़ा. मान्यता है कि सेना को करीब पांच किलोमीटर दूर नाहर मंगरा तक खदेड़ दिया गया था. इसी घटना के बाद से घाटा वाली माताजी को मेवाड़ की रक्षा करने वाली देवी के रूप में विशेष मान्यता मिलने की बात कही जाती है. हालांकि, इस घटना की स्वतंत्र ऐतिहासिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्थानीय लोककथाओं और श्रद्धालुओं की आस्था में इसका विशेष स्थान है.
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हाईवे निर्माण के दौरान मंदिर का रास्ता बदलने की कहानी : स्थानीय निवासी दलपत सिंह ने बताया कि घाटा वाली माताजी के मंदिर से जुड़ी एक अन्य चर्चित मान्यता उदयपुर-चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के समय की है. स्थानीय लोगों के अनुसार, 1990 के दशक में सड़क निर्माण के दौरान मंदिर को हटाने की योजना बनाई गई थी. इसी दौरान पहाड़ी की खुदाई के लिए पहुंची मशीनों में खराबी आने और इंजीनियरों को माता के अलग-अलग स्वरूप दिखाई देने जैसी घटनाओं की चर्चा रही.
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मान्यता के अनुसार, इन घटनाओं के बाद मंदिर को हटाने के बजाय यथावत रखने और सड़क का मार्ग बदलने का निर्णय लिया गया. इस प्रसंग ने घाटा वाली माताजी की महिमा से जुड़ी मान्यताओं को और प्रसिद्ध किया. बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटा वाली माताजी के दर्शन करने पहुंचते हैं. भक्तों की माता रानी के प्रति गहरी आस्था है. मान्यता है कि सच्चे मन से माता के दरबार में मांगी गई मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है. यही वजह है कि नवरात्र सहित पूरे वर्ष यहां श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहता है.
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नीम के पेड़ के नीचे आज भी माता का मूल स्थान : स्थानीय व्यक्ति दिलखुश ने बताया कि मंदिर परिसर में माता के दर्शन के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं. मान्यता है कि माता का मूल स्थान आज भी नीम के पेड़ के नीचे स्थित है. यही स्थान मंदिर की प्राचीन परंपरा और लोक आस्था से जुड़ा हुआ है. मंदिर परिसर में धर्मशाला और भव्य पांडाल श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मौजूद हैं. पहाड़ी पर स्थापित करीब 35 फीट ऊंचा त्रिशूल भी यहां आने वाले भक्तों के आकर्षण का केंद्र है.
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नवरात्र में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ : नवरात्र के दिनों में मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन, भजन-कीर्तन और पूजा-अर्चना की जाती है. सुबह से ही दर्शनार्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है. शारदीय नवरात्र के अवसर पर घाटा वाली माताजी के दरबार में विशेष रौनक दिखाई दे रही है. श्रद्धालु माता के दर्शन कर सुख-शांति, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं. भक्तों का विश्वास है कि सच्चे मन से माता के दरबार में मांगी गई मुराद पूरी होती है.
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