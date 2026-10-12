ETV Bharat / state

नवरात्रि 2026 : तीर्थ नगरी में माता का गुप्त स्थान, माकडोल नाम से पुकारते हैं ग्रामीण, ऋषि मार्कंडेय की है तपोस्थली

माता माकडोल ( ETV Bharat GFX )

अजमेर : देशभर में शारदीय नवरात्रा में आदिशक्ति नवदुर्गा की आराधना हो रही है. देश में जगत जननी माता के अनगिनत प्राचीन स्थान हैं. इनमें से कुछ स्थान सतयुग से माने जाते हैं. सतयुग के तीर्थ पुष्कर में माता के अनेक स्थान हैं. इनमें खोरी गांव की पहाड़ी और जंगल क्षेत्र में स्थित माता माकडोल का सतयुग से पवित्र स्थान भी है, जो आज भी अपनी दिव्यता से भक्तों के जीवन में सकारात्मक प्रकाश भर रहा है. शहरी चकाचौंध और लोगों की होड़ से दूर यहां माता के स्थान पर प्रकृति के अद्भुत दर्शन भी होते हैं. माता के परम भक्त ऋषि मार्कंडेय के तप की ऊर्जा ने इस स्थान को और भी देदीप्यमान बना दिया है. इस स्थान पर माता की ममता को महसूस किया जा सकता है, बस यहां आने वाले शख्स में श्रद्धा का भाव होना चाहिए.