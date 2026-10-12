नवरात्रि 2026 : तीर्थ नगरी में माता का गुप्त स्थान, माकडोल नाम से पुकारते हैं ग्रामीण, ऋषि मार्कंडेय की है तपोस्थली
नवरात्रि पर जानिए पुष्कर तीर्थ अरण्य क्षेत्र में सतयुग से स्थित माता के गुप्त स्थान के बारे में. प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट...
Published : October 12, 2026 at 9:36 AM IST|
Updated : October 12, 2026 at 9:46 AM IST
अजमेर : देशभर में शारदीय नवरात्रा में आदिशक्ति नवदुर्गा की आराधना हो रही है. देश में जगत जननी माता के अनगिनत प्राचीन स्थान हैं. इनमें से कुछ स्थान सतयुग से माने जाते हैं. सतयुग के तीर्थ पुष्कर में माता के अनेक स्थान हैं. इनमें खोरी गांव की पहाड़ी और जंगल क्षेत्र में स्थित माता माकडोल का सतयुग से पवित्र स्थान भी है, जो आज भी अपनी दिव्यता से भक्तों के जीवन में सकारात्मक प्रकाश भर रहा है. शहरी चकाचौंध और लोगों की होड़ से दूर यहां माता के स्थान पर प्रकृति के अद्भुत दर्शन भी होते हैं. माता के परम भक्त ऋषि मार्कंडेय के तप की ऊर्जा ने इस स्थान को और भी देदीप्यमान बना दिया है. इस स्थान पर माता की ममता को महसूस किया जा सकता है, बस यहां आने वाले शख्स में श्रद्धा का भाव होना चाहिए.
सतयुग से है स्थान : अजमेर से करीब 30 किलोमीटर दूर खोरी गांव पुष्कर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है. इस गांव से सटी पहाड़ियों और जंगल के बीच तलहटी में माकडोल माता का मंदिर है. यह एक सीधी चट्टान के नीचे कंदरा में मंदिर का गर्भ गृह है. मंदिर के पुजारी का 23 बरस पहले निधन हो चुका है. अब उनकी पत्नी नानी देवी और उनके बच्चे यहां मंदिर में सेवा पूजा करते हैं. उन्होंने बताया कि यह स्थान सतयुग से है और महान ऋषि मार्कंडेय की तपोस्थली है. माता का यह दिव्य स्थान पुष्कर तीर्थ के अरण्य क्षेत्र में ही आता है. ऐसा माना जाता है कि जगत पिता ब्रह्मा ने पुष्कर में सृष्टि यज्ञ किया था तब पुष्कर के चारों ओर शिवलिंग और नौ दुर्गा की स्थापना की थी. माकडोल माता का स्थान भी सतयुग से है. यहां प्रकृति के अद्भुत नजारें हैं और दिव्य झरना भी है, जो कभी बंद नहीं होता है. यह स्थान सदियों से माता का गुप्त स्थान ही रहा है.
इसे भी पढे़ं. रोडवेज कर्मचारियों ने की थी चिंतपूर्णी माता मंदिर की स्थापना, पोशाक चढ़ाने के लिए 2-3 साल पहले लगता है नंबर
अपेक्षा का शिकार ये पवित्र स्थान : उन्होंने बताया कि आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों के लिए माकडोल माता आराध्य देवी हैं, वही कई जाति के लोग माता को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं. माकडोल माता मंदिर का ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं होने से लोगों को इस दिव्य स्थान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी. अब इंटरनेट और सोशल मीडियो के कारण मंदिर का प्रचार प्रसार होने लगा है और मंदिर के विकास में सहयोग भी मिलने लगा है. हालांकि, फिर भी यह पवित्र स्थान अपेक्षा का शिकार रहा है. माता के मंदिर में भैरव का स्थान भी है. मंदिर तक पहुंचने के लिए खोरी या बांसेली गांव से कोई पक्की सड़क नहीं है. दोनों ही गांवों से करीब ढाई से तीन किलोमीटर कच्ची सड़क पर जंगल के बीच का सफर तय कर मंदिर तक पहुंचना होता है. यहां निजी साधन से ही पहुंचा जा सकता है. हालांकि, कई ग्रामीण तो पैदल भी यहां पहुंच जाते हैं.
मार्कंडेय ऋषि की तपोस्थली है यह स्थान : सेवादार नानी देवी बताती हैं कि जगत जननी आदिशक्ति माता के परम भक्त ऋषि मार्कंडेय थे, महाभारत काल में भी ऋषि मार्कंडेय का जिक्र आता है. द्वापर में ऋषि मार्कंडेय ने माता के अति प्राचीन इस गुप्त स्थान को अपनी तपस्थली बनाया था. ऋषि मार्कंडेय ने यहां कई वर्षों तक तप और हवन किया था. सीधी पथरीली के नीचे छोटी सी कंदरा में ऋषि मार्कंडेय ने सिंह सवार माता दुर्गा का स्वरूप देखा और यही माता की प्रतिमा स्थापित कर दी. नागौर से आए फूल चंद चावला बताते हैं कि माकडोल माता उनके समाज की कुलदेवी हैं. वे बचपन से यहां आ रहे हैं. बड़े-बुजुर्गों से मंदिर के इतिहास के बारे में सुनते आए हैं कि यह स्थान सतयुग से माता का गुप्त स्थान रहा है. यहां मार्कंडेय ऋषि ने माता की आराधना और तप कर उन्हें प्रसन्न किया था.
इसे भी पढे़ं. जीण माता मंदिर में आज भी जलती है औरंगजेब की जलाई ज्योत, मुस्लिम परिवार धोता है सीढ़ियां
ये किंवदंती प्रचलित : मंदिर के सामने की ओर पहाड़ी से गिरता हुआ एक झरना भी है और झरने के पास दो अलग-अलग चट्टानें भी हैं, जिनका संबंध ऋषि मार्कंडेय के तप और भक्ति से है. माता के मंदिर के गर्भ गृह में वर्षों पहले एक संत ने सांसारिक माता की मूर्ति भी स्थापित करवाई थी. चावला बताते हैं कि ऋषि मार्कंडेय माता की आराधना करने से पहले रोज सुबह अपने दिव्य शक्ति से गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जाया करते थे. वहां से अपने कमंडल में गंगाजल भरकर लाया करते और माता की प्रतिमा का अभिषेक किया करते थे. आदिशक्ति के प्रति उनकी भक्ति भावना को देखकर माता गंगा भी उनसे प्रसन्न हो गईं और उन्हें दर्शन देकर कहा कि तुम्हें अब आने की जरूरत नहीं है. अब मेरी एक धारा वहीं प्रवाहित होगी.
दो अद्भुत चट्टानें जिस पर उग जाती है वनस्पति : उन्होंने आगे कहा कि यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपना कमंडल यहीं छोड़ कर चले जाओ. ऋषि मार्कंडेय ने अपना कमंडल माता गंगा के किनारे छोड़ दिया और वापस लौट आए. अगले दिन ऋषि मार्कंडेय गंगा स्नान के लिए जाने लगे तब उन्होंने देखा कि उनका कमंडल गंगाजल से भरा हुआ यहीं पर आ गया है. पहाड़ी से एक धारा झरने के रूप में मंदिर के सामने से बह रही है. माता का स्थान पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है और यहां कई छोटी-बड़ी चट्टानें हैं, लेकिन यहां मंदिर के सामने दो चट्टानें ऐसी हैं, जो अन्य चट्टानों से बिल्कुल अलग हैं. ऋषि मार्कंडेय माता की आराधना में हवन किया करते थे और यहां उनकी धुनी भी थी, जो हमेशा प्रज्वलित रहती थी. धुनी की राख को जहां डाला जाता था, वहा धीरे-धीरे छोटा पहाड़ खड़ा हो गया.
इसे भी पढे़ं. जमवारामगढ़ का दांत माता मंदिर: 1700 साल पुराना है मंदिर, पूरी हो जाती है हर मन्नत
मांस और मदिरा का नहीं लगता भोग : सदियों में यह धुनी और हवन की राख इतनी सख्त हो गई कि उसने चट्टान का रूप ले लिया है. इस राख रूपी चट्टान में बड़, पीपल और अन्य कई पेड़-पौधे उग आए हैं, जो यहां आने वाले भक्तों को हैरान करते हैं. यहां आने वाले लोग इसे माता का चमत्कार मानते हैं. कई लोग राख की चट्टान से टुकड़ा तोड़कर अपने साथ घर ले जाते हैं और पूजा स्थल पर रखते हैं. मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक माहौल रहता है. माकडोल माता के मंदिर में मांस-मदिरा का भोग नहीं लगता है. कई लोग माता को मांस-मदिरा का भोग लगाने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें वापस मंदिर से दूर नीचे भेज दिया जाता है. वहां मंदिर से दूर एक निश्चित स्थान पर ही लोग मांस और मदिरा का माता को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं.
नकारात्मक भाव से आने वाले को झेलना पड़ता है माता का क्रोध : मंदिर में सेवादार नानी देवी बताती हैं कि माता के मंदिर में जाने वाले लोग श्रद्धा भाव के साथ ही यहां आते हैं. यहां लोग बताते हैं कि माता के मंदिर में गलत या नकारात्मक भाव से आने वाले लोगों को नहीं आना चाहिए. मान्यता है कि यदि ऐसे लोग यहां आते हैं तो उन्हें माता के क्रोध का सामना करना पड़ता है. मंदिर में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं. उन्होंने बताया कि मंदिर के ऊपर सीधी पहाड़ी है, जहां दर्जनों मधुमक्खी के छत्ते हैं. ऐसा कहा जाता है कि माता की मंशा के विपरीत यदि कोई कार्य होता है या फिर कोई नकारात्मक भाव से माता के मंदिर में प्रवेश करता है तो उसकी यहां खैर नहीं. यह मधुमक्खियां उनपर हमला कर देती हैं. ग्रामीण इन मधुमक्खियों को भी माता का स्वरूप ही मानते हैं.
इसे भी पढे़ं. शारदीय नवरात्रि : मां कात्यायनी हर सूनी झोली भरती हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं श्रद्धालु
मंदिर के आसपास वन क्षेत्र से कोई नहीं ले जाता लकड़ी : सेवादार नानी देवी बताती हैं कि माता के दिव्य स्थान के आसपास अजमेर नागौर सीमा से लगे दर्जनों गांव के लोगों के लिए यह स्थान आस्था का बड़ा केंद्र है. माता के इस दिव्य मंदिर से एक और मान्यता जुड़ी हुई है. माता के मंदिर से 200 बीघा भूमि से कोई भी ग्रामीण गीली तो छोड़ सूखी लकड़ी तक नहीं ले जाता है. मान्यता है कि यदि कोई यहां से लकड़ी चुपचाप भी ले जाता है तो निश्चित मानें उसकी खैर नहीं है. माता उसको सबक जरूर सिखाती है. यह मान्यता इस क्षेत्र में पर्यावरण को बचाए रखे हुए है.
मंदिर के सामने वन क्षेत्र में था व्यापारिक मार्ग : श्रद्धालु फूलचंद चावला बताते हैं कि एक समय था जब अजमेर नागौर की सीमा से जुड़े डेढ़ दर्जन से अधिक गांव के लोग माता के मंदिर के सामने की पहाड़ी से होकर ही अजमेर आया-जाया करते थे. यहां पुराना मार्ग भी है और अंग्रेजों के जमाने की पुलिस चौकी भी है, जहां अंग्रेज इस मार्ग से अजमेर में गधों पर लादकर लड़कियां बेचने वालों से कर लिया करते थे, इसलिए इस मार्ग को गधा-घाटी भी कहा जाता है. हालांकि, यह मार्ग अब वन क्षेत्र में आता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं है. कुछ ग्रामीण आज भी पैदल इस प्राचीन मार्ग से सफर तय करते हैं.
इसे भी पढे़ं. नवरात्रि 2025: राजराजेश्वरी माता मंदिर, यहां माता के अष्टभुजा में धारण अस्त्र-शस्त्र हैं 'अदृश्य'
एक बार आने पर हमेशा के लिए जुड़ जाती है आस्था : श्रद्धालु ओम प्रकाश गुर्जर बताते हैं कि 10 बरस पहले उन्होंने माता के मंदिर के बारे में सुना था. वह अपनी मन्नत लेकर माता के दरबार में हाजिर हुए. उनकी आस्था है कि यहां माता ने उनकी सुन ली और उनकी मन्नत पूरी कर दी. इसके बाद वे मंदिर आते-जाते रहते हैं. माता के आशीर्वाद से उनके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं. यहां आकर ऐसा लगता है कि परेशानियों का सारा बोझ उतर गया और मन को शांति मिलती है. पुष्कर निवासी चिरंजीव दगदी बताते हैं कि माकडोल माता का स्थान पुष्कर से 11 किलोमीटर दूर है, बावजूद इसके वे पहले कभी माता के दरबार में नहीं आ पाए. हाल ही में उनके मित्र ओम प्रकाश गुर्जर ने उन्हें माता के दिव्या मंदिर बारे में बताया और पहली बार वह दर्शनों के लिए यहां आए हैं.
उन्होंने कहा कि यहां का प्राकृतिक माहौल बहुत ही सुंदर है. यहां सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है. यहां इतनी शांति है कि यहां से जाने की इच्छा ही नहीं होती है. चारों ओर पहाड़ी, हरियाली, झरना है जो माता के आशीर्वाद के रूप में हैं. ऐसी सीधी पहाड़ी पहले कभी नहीं देखी. इसको देख कर लगता है कि किसी ने इस पहाड़ी को सीधा बनाया है. यहां माता प्रकृति की अद्भुत लीला है. नवरात्र में बड़ी संख्या में ग्रामीण माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आते हैं. अजमेर और नागौर से जुड़े दर्जनों गांव के लोग जो बाहर अन्य राज्यों और जिलों में रहने लगे हैं, वे भी नवरात्र में माता की पूजा अर्चना के लिए यहां आते हैं.
इसे भी पढे़ं. स्वयंभू चामुंडा माता मंदिर: चेहरे के भाव और नेत्रों से देती हैं भविष्य के संकेत, रविवार को होती है विशेष पूजा