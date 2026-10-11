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Navratri 2026 : ये है 200 साल प्राचीन चामुंडा माता मंदिर, जिसे तोड़ने की कोशिश रही थी नाकाम

चामुंडा माता मंदिर ( ETV Bharat GFX )

भरतपुर : सेवर रोड पर जसवंत नगर स्थित करीब 200 साल पुराने चामुंडा माता मंदिर में लोगों की गहरी आस्था है. यहां से गुजरने वाले लोग माता के सामने सिर झुकाते हैं. वाहन चालक को वाहन धीमी कर श्रद्धा से शीश नवाते हैं. करीब 30-40 साल पहले इस मंदिर को हटाने की योजना बनी थी, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही. मंदिर पुजारी ओमप्रकाश ने बताया कि उस समय मंदिर को तोड़ने के लिए मिस्त्री लगाए गए थे. इस दौरान एक मिस्त्री छत से नीचे गिर गया और काम रुक गया. इसके बाद तत्कालीन कलेक्टर ने मंदिर को दोबारा सही करवाया था. नवरात्रि में इस मंदिर में विशेष रौनक रहती है.