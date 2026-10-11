Navratri 2026 : ये है 200 साल प्राचीन चामुंडा माता मंदिर, जिसे तोड़ने की कोशिश रही थी नाकाम
नवरात्रि के पहले दिन पढ़िए भरतपुर के चामुंडा माता मंदिर के बारे में. श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट....
Published : October 11, 2026 at 10:17 AM IST
भरतपुर : सेवर रोड पर जसवंत नगर स्थित करीब 200 साल पुराने चामुंडा माता मंदिर में लोगों की गहरी आस्था है. यहां से गुजरने वाले लोग माता के सामने सिर झुकाते हैं. वाहन चालक को वाहन धीमी कर श्रद्धा से शीश नवाते हैं. करीब 30-40 साल पहले इस मंदिर को हटाने की योजना बनी थी, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही. मंदिर पुजारी ओमप्रकाश ने बताया कि उस समय मंदिर को तोड़ने के लिए मिस्त्री लगाए गए थे. इस दौरान एक मिस्त्री छत से नीचे गिर गया और काम रुक गया. इसके बाद तत्कालीन कलेक्टर ने मंदिर को दोबारा सही करवाया था. नवरात्रि में इस मंदिर में विशेष रौनक रहती है.
मां के स्वयं प्रकट होने की मान्यता : जसवंत नगर के स्थानीय लोगों के अनुसार चामुंडा माता का यह मंदिर करीब 200 साल पुराना है. मंदिर के निर्माण और स्थापना को लेकर अलग-अलग स्थानीय मान्यताएं हैं, लेकिन श्रद्धालुओं में सबसे प्रमुख विश्वास यही है कि मां चामुंडा यहां स्वयं प्रकट हुई थीं. बाद में स्थानीय लोगों और पूर्वजों ने यहां मंदिर का निर्माण करवाया.
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श्रद्धालु अमृतलाल बताते हैं कि मंदिर राजा-महाराजाओं के समय से ही लोगों की आस्था का केंद्र रहा है. यही कारण है कि मंदिर में केवल स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालक भी रुककर माता के दर्शन करते हैं. लोग माता को भेंट, प्रसाद और अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ावा अर्पित करते हैं. उनका कहना है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से माता की पूजा करता है, उसकी मनोकामना पूरी होने की आस्था लोगों में बनी हुई है.
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मंदिर के सामने धीमी हो जाती हैं बसें : मंदिर से जुड़ी सबसे खास बात यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों की आस्था है. मंदिर के पुजारी ओमप्रकाश ने बताया कि बस चालक अक्सर मंदिर के सामने वाहन रोकते हैं. कई चालक वाहन से उतरकर दर्शन करते हैं तो कुछ सीट पर बैठे-बैठे ही सिर झुकाकर आगे निकल जाते हैं. उनके अनुसार यह परंपरा इतनी पुरानी है कि स्थानीय लोगों के लिए अब यह सामान्य दृश्य बन चुका है.
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चालक यात्रा शुरू करने से पहले या मंदिर के सामने से गुजरते समय मां का नाम लेते हैं और सुरक्षित यात्रा की कामना करते हैं. मंदिर में कुछ श्रद्धालुओं की ओर से धार चढ़ाने की परंपरा भी निभाई जाती है. पूजा के दौरान शराब की धार चढ़ाने की मान्यता भी यहां प्रचलित है. श्रद्धालु इसे माता को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद और अपनी धार्मिक मान्यता से जोड़ते हैं.
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मन्नत पूरी होने पर चढ़ता है घंटा : मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मन्नत और मनौती की परंपरा भी खास है. कोई स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता है तो कोई परिवार की सुख-शांति के लिए. कई लोग संतान प्राप्ति, संकट से मुक्ति या किसी बड़ी परेशानी के दूर होने की कामना लेकर माता के दरबार में पहुंचते हैं. मन्नत पूरी होने के बाद श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य और मान्यता के अनुसार प्रसाद चढ़ाते हैं. इनमें घंटा चढ़ाने की परंपरा भी शामिल है.
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श्रद्धालु मान्यता ने बताया कि करीब एक साल पहले उनके बेटे का गंभीर हादसा हो गया था. इससे परिवार बेहद परेशान था. उस समय उन्होंने मां चामुंडा से मनौती मांगी कि बेटा ठीक हो गया तो वह मंदिर में घंटा चढ़ाएंगी. जब उनका बेटा ठीक हो गया तो उन्होंने मंदिर पहुंचकर घंटा चढ़ाया. वह पिछले करीब छह-सात साल से मंदिर में आती रही हैं. बेटे के ठीक होने को वह देवी मां की कृपा मानती हैं.
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नवरात्र में नौ दिन विशेष पूजा और जागरण : सामान्य दिनों में भी मंदिर में श्रद्धालुओं का आना-जाना रहता है, लेकिन नवरात्र में यहां विशेष रौनक रहती है. नौ दिनों तक माता की विशेष पूजा-अर्चना होती है. भजन-कीर्तन और जागरण के आयोजन होते हैं. आसपास के लोग परिवार के साथ मंदिर पहुंचते हैं और माता के दर्शन कर मनोकामना मांगते हैं. नवरात्र के दौरान मंदिर में विशेष पूजा होती है और लोग सुख-शांति, धन-धान्य और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं.
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