शारदीय नवरात्रा 2026 : मेहरानगढ़ में चामुंडा माता के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब
नवरात्रा में मंदिर में दर्शन की व्यवस्था सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी.
Published : October 11, 2026 at 2:00 PM IST
जोधपुर : मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माताजी के मंदिर में शारदीय नवरात्र के पहले दिन रविवार सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लग गईं. मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के प्रशासक कर्नल अजय सिंह शेखावत ने बताया कि नवरात्रा में मंदिर में दर्शन की व्यवस्था सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी. श्रद्धालुओं की सुरक्षा के प्रबंध किया गए हैं. आज सुबह मंदिर के शिखर पर मुख्य ध्वजा चढ़ाई गई.
प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी प्रशासन के सुझावानुसार सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया है. जयपोल के बाहर से ही एक पंक्ति में लाइनों की व्यवस्था की गई, जो मंदिर तक रहेगी और डी.एफ.एम.डी. गेट से ही जयपोल व फतेहपोल से प्रवेश दिया जाएगा. महिलाओं, बच्चों एवं वृद्धजनों के लिए आने-जाने की व्यवस्था की गई है. वे वहीं से जाएंगे और वहीं से आएंगे. इसी प्रकार पुरुषों एवं युवाओं के लिए सलीम कोट से होते हुए बसंत सागर से आने-जाने की व्यवस्था की गई है.
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पूर्व महाराजा गजसिंह करेंगे पूजा : प्रशासक कर्नल शेखावत ने बताया कि नवरात्रा स्थापना पर सतवर्ती पाठ का संकल्प और स्थापना का मुहूर्त सुबह 12.05 से 12.51 बजे के बीच है. पूर्व महाराजा गजसिंह और हेमलता राजे इस मुहूर्त के अनुसार मेहरानगढ़ के चामुंडा माता मंदिर में दर्शन व पूजा करेंगे. इस दौरान परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहेंगे.
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प्रसाद चढ़ाने की अलग से व्यवस्था : उन्होंने बताया कि प्रसाद चढ़ाने के लिए बसंत सागर पर महामृत्युंजय मूर्ति वाले मार्ग पर पुरुषों के लिए और पट्ठे पर महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है. यहां पर अतिरिक्त ब्राह्मणों की व्यवस्था प्रसाद चढ़ाने के लिए की गई है. मंदिर में चामुंडा माता की मूर्ति के दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर में परिक्रमा वर्जित रहेगी.
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2008 के बाद बदले इंतजाम : वर्ष 2008 के शारदीय नवरात्र के दौरान मंदिर में भगदड़ मचने से 216 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद से हर वर्ष इंतजाम प्रशासन की देखरेख में किए जाते हैं. मेहरानगढ़ के नीचे और मंदिर के आसपास सुरक्षा कर्मचारी दिए जाते हैं. एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां तैनात रहती है.