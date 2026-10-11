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शारदीय नवरात्रा 2026 : मेहरानगढ़ में चामुंडा माता के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब

शारदीय नवरात्रा का पहला दिन ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर : मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माताजी के मंदिर में शारदीय नवरात्र के पहले दिन रविवार सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लग गईं. मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के प्रशासक कर्नल अजय सिंह शेखावत ने बताया कि नवरात्रा में मंदिर में दर्शन की व्यवस्था सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी. श्रद्धालुओं की सुरक्षा के प्रबंध किया गए हैं. आज सुबह मंदिर के शिखर पर मुख्य ध्वजा चढ़ाई गई.