नवरात्रि 2026; उन्नाव के बक्सर में चंद्रिका देवी मंदिर, जानिये कब हुई स्थापना, क्या हैं मान्यताएं?
पुजारी नारायण तिवारी बताते हैं कि यह माता रानी का सिद्धपीठ मंदिर है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 4:49 PM IST
उन्नाव : जिले में नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. उन्नाव के बक्सर-तरौंधा क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध चंद्रिका देवी धाम में भी सुबह से शाम तक भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है. गंगा के तट के करीब स्थित इस प्राचीन मंदिर में नवरात्रि के दौरान आस-पास के जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. आस्था के इस बड़े केंद्र में बिजली की बदहाल व्यवस्था श्रद्धालुओं और मंदिर से जुड़े लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है.
चंद्रिका देवी मंदिर को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं. पुजारी नारायण तिवारी बताते हैं कि यह माता रानी का सिद्धपीठ मंदिर है. वह बताते हैं कि यह काफी प्राचीन है. मान्यता है कि यहां पर मेधा ऋषि का आश्रम था और राजा ने तप किया था.
उन्होंने बताया कि इनका दुर्गा सप्तशती में वर्णन है. उन्होंने बताया कि इनका नाम माता चंद्रिका और माता अंबिका है. उन्होंने बताया कि मान्यता है कि इन्होंने अवतरित होकर चंड-मुंड का वध किया था. उन्होंने बताया कि यह स्वयंभू हैं. वह बताते हैं कि यह सिद्ध पीठ मंदिर है. मंदिर का निर्माण शोभन सरकार के गुरु श्री सत्संगा महाराज ने कराया था और वर्ष 2008 में इसका जीर्णोद्धार हुआ था.
वह बताते हैं कि मंदिर में काफी भक्त आते हैं और यहां पर गंगा का स्नान करते हैं और माता के दर्शन करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. वह बताते हैं कि यहां पर लाइट की व्यवस्था अच्छी हो जाए और मंदिर के लिए सोलर प्लांट लग जाए तो ज्यादा अच्छा है.
मंदिर में काम करने वाले निर्मल कुमार बताते हैं कि यहां प्रतिदिन करीब तीन से चार घंटे ही बिजली आती है. प्रकाश के लिए सोलर लाइटें लगाई गई हैं, लेकिन वे भी ठीक से काम नहीं करतीं. जनरेटर से लाइट आती है. गंगा घाट पर लगी सोलर स्ट्रीट लाइटें भी मौसम खराब होने पर रोशनी नहीं दे पाती हैं. उनका कहना है कि यदि यहां बड़े सोलर प्लांट की व्यवस्था कर दी जाए तो बिजली और प्रकाश की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है.
चंद्रिका देवी धाम के बाहर सैकड़ों दुकानें लगी हैं, जहां चूड़ी, सौंदर्य प्रसाधन, प्रसाद और पूजा सामग्री बेची जाती है. दुकानदार गुलाब सिंह बताते हैं कि उनकी दुकान करीब 10 से 15 साल पुरानी है. इसी दुकान की कमाई से उनके परिवार का खर्च चलता है. सामान्य दिनों में बिक्री कम रहती है, जबकि नवरात्रि और मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से कारोबार में तेजी आती है.
उनकी मांग है कि मंदिर की धार्मिक पहचान के अनुरूप सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए, ताकि दर्शन-पूजन के लिए आने वाले भक्तों को परेशानी न हो. आस्था के इस दरबार में मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा है, लेकिन बिजली की समस्या मंदिर की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है.
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