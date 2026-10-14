ETV Bharat / state

नवरात्रि 2026; उन्नाव के बक्सर में चंद्रिका देवी मंदिर, जानिये कब हुई स्थापना, क्या हैं मान्यताएं?

चंद्रिका देवी मंदिर ( Photo credit: ETV Bharat )

उन्नाव : जिले में नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. उन्नाव के बक्सर-तरौंधा क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध चंद्रिका देवी धाम में भी सुबह से शाम तक भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है. गंगा के तट के करीब स्थित इस प्राचीन मंदिर में नवरात्रि के दौरान आस-पास के जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. आस्था के इस बड़े केंद्र में बिजली की बदहाल व्यवस्था श्रद्धालुओं और मंदिर से जुड़े लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है.

उन्नाव के बक्सर में चंद्रिका देवी मंदिर (Video credit: ETV Bharat) चंद्रिका देवी मंदिर को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं. पुजारी नारायण तिवारी बताते हैं कि यह माता रानी का सिद्धपीठ मंदिर है. वह बताते हैं कि यह काफी प्राचीन है. मान्यता है कि यहां पर मेधा ऋषि का आश्रम था और राजा ने तप किया था.