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Chaitra Navratri 2026 - किलेनुमा मंदिर, अष्टभुजा मूर्ति और छिपे शस्त्र: राजराजेश्वरी माता का अनोखा धाम

जयपुर के मानबाग में 250 साल से भी अधिक राजराजेश्वरी माता मंदिर का मंदिर है. नवरात्रों में यहां भक्तों का तांता लगा रहता है.

Rajrajeshwari Mata Temple
जयपुर के मानबाग राजराजेश्वरी माता की प्रतिमा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 26, 2026 at 11:42 AM IST

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जयपुर: शस्त्र हों, पर दिखें नहीं—यह अनूठी विशेषता है जयपुर के मानबाग स्थित राजराजेश्वरी माता मंदिर की. यहां विराजमान अष्टभुजा देवी के आठों हाथों में खड़क, त्रिशूल, कृपाण, माला, सर्प, तीर-कमान, पक्षी और राक्षस की चोटी है, लेकिन ये सभी शस्त्र माता की पोशाक के अंदर इस प्रकार छिपे हैं कि भक्तों को केवल देवी का मुखारविंद ही दर्शन देता है.

इस मंदिर का इतिहास भी उतना ही अद्भुत है— मराठों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद राजा सवाई प्रताप सिंह ने इसे स्थापित किया था, और तब से यह सिद्धपीठ राजनेताओं से लेकर आम श्रद्धालुओं तक की आस्था का केंद्र बनी हुई है. यहां नवरात्रों में भक्तों का तांता लगा रहता है. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई राजनेता भी यहां दर्शनों के लिए आते रहते हैं.

मंदिर का इतिहास व गाथा बताते महंत बद्री पुरी गोस्वामी (ETV Bharat Jaipur)

मंदिर के महंत बद्री पुरी गोस्वामी ने बताया कि सन् 1780 में मराठों ने जयपुर पर आक्रमण किया था. तुंगा क्षेत्र में युद्ध के दौरान महाराजा सवाई प्रताप सिंह उनसे पिछड़ गए थे. राजा भ्रमण करते हुए मानबाग क्षेत्र के जंगल में आ गए. मानबाग इलाके में अरावली की तलहटी में तपस्या कर रहे संत अमृतपुरी ने इस स्थान पर मंदिर बनवाने का संकल्प लेने का सुझाव दिया और कहा कि आपकी जीत अवश्य होगी. राजा सवाई प्रताप सिंह ने अपनी मुट्ठी में जल लेकर संकल्प किया और वह युद्ध में विजयी हुए. इसके बाद राजा ने राजराजेश्वरी माता मंदिर का निर्माण करवाया और मंदिर के लिए करीब 180 बीघा जमीन दान में दी. मंदिर जयपुर की पारंपरिक स्थापत्य शैली में बना है. वर्तमान में महंत परिवार की 11वीं पीढ़ी मातारानी की सेवा कर रही है. मंदिर बाहर से किले जैसा प्रतीत होता है. गर्भगृह अष्टभुजा धारी मां जगदंबा की प्रतिमा से सुसज्जित है. मंदिर के निर्माण के बाद हवा महल का निर्माण करवाया गया था.

Rajrajeshwari Mata Temple
मंदिर का किलेनुमा प्रवेश द्वार (ETV Bharat Jaipur)

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मराठों ने मांगा था आयकर: धर्माचार्य पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि पहले जयपुर में आमेर रियासत थी. इसके बाद राजा सवाईजयसिंह ने जयपुर बसाया. महाराजा सवाई जयसिंह के पौत्र माधो सिंह के पुत्र सवाई प्रताप सिंह थे. सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल 1764 से 1803 तक रहा. महाराज सवाई प्रताप सिंह का मराठों से युद्ध हुआ. मराठों ने जयपुर पर 63 लाख रुपए का आयकर प्रस्तावित किया था. इस आयकर को जबरन वसूलने के लिए मराठों ने जयपुर पर आक्रमण किया था. जयपुर के पास तुंगा गांव में भयंकर युद्ध हुआ.

Rajrajeshwari Mata Temple
पंचमुखी रुद्र महादेव (ETV Bharat Jaipur)

पंडित आशुतोष ने बताया कि युद्ध में मराठा भी घायल हुए और सवाई प्रताप सिंह भी युद्ध हारने की स्थिति में आ गए. उस समय महाराजा सवाई प्रताप सिंह निराश होकर जयपुर के मानबाग इलाके की अरावली में भ्रमण करते हुए आए, जहां अमृतपुरी नाम के संत रहते थे. संत अपनी तपस्या में लीन थे. उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि एक थका-हारा राजा उनकी शरण में आया है. संत ने राजा से प्रश्न पूछा तो राजा ने बताया कि युद्ध में हारने की स्थिति बनी हुई है. संत अमृतपुरी ने राजा को युद्ध जीतने के लिए माता का मंदिर बनवाने का संकल्प लेने को कहा. उनके निर्देशन में राजा सवाई प्रताप सिंह ने राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाने का संकल्प लिया. राजराजेश्वरी माता के आशीर्वाद से राजा सवाई प्रताप सिंह ने मराठों को युद्ध में पराजित किया. राजा ने तंत्र-मंत्र और विधि-विधान से मंदिर का निर्माण कार्य करवाया था.

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अष्टभुजा की है माता की मूर्ति: यह मंदिर न केवल ऐतिहासिक और स्थापत्य दृष्टि से, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी भक्तों के लिए अत्यंत पूजनीय स्थल है. शर्मा ने बताया कि राजराजेश्वरी मंदिर की दिव्य मूर्ति भगवती की अष्टभुजाओं वाली मूर्ति है. मंदिर परिसर में अष्टभुजा भैरव, पंचमुखी रुद्र महादेव और दशभुजा वाले हनुमान (पंचमुखी हनुमान के रूप में) हैं. अमृतपुरी महाराज का धूणा आज भी मंदिर में मौजूद है. 1780 के समय में भयंकर अकाल पड़ा था, तब सवाई प्रताप सिंह ने यहां बावड़ी का निर्माण करवाया था. सवाई प्रताप सिंह भगवान कृष्ण और माता राजराजेश्वरी के भक्त थे. मंदिर का इतिहास करीब 251 वर्ष से भी अधिक पुराना है. नवरात्रों में विशेष रूप से अनुष्ठान किए जाते हैं. दूर-दूर से भक्त माता के दर्शन करने पहुंचते हैं. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहां कई बार दर्शन करने आ चुकी हैं.

Rajrajeshwari Mata Temple
दशभुजा वाले हनुमान (पंचमुखी हनुमान के रूप में) (ETV Bharat Jaipur)

पोशाक में छिपे हैं शस्त्र: जराजेश्वरी माता के दाएं हाथों में खड़क, त्रिशूल, कृपाण, माला और पक्षी हैं. बाएं हाथों में सर्प, तीर-कमान, राक्षस की चोटी और एक हाथ पक्षी पर रखा हुआ है. विशेष बात यह है कि सभी शस्त्र पोशाक के अंदर छिपे रहते हैं, केवल मुखारविंद के दर्शन होते हैं. मंदिर परिसर में अमृतपुरी महाराज का धूणा और अखंड ज्योति जलती है.

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