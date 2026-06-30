पद्मश्री कपिलदेव प्रसाद के 'बावन बूटी' को मिला GI टैग, लेकिन जहां से सीखी ये कला वह 'बुनकर विद्यालय' बना नशेड़ियों का अड्डा

पद्मश्री कपिलदेव प्रसाद के 'बावन बूटी' को मिला GI टैग, लेकिन जहां से सीखी ये कला वह 'बुनकर विद्यालय' बना नशेड़ियों का अड्डा
नालंदा का ऐतिहासिक नवरत्न महल और बावन बूटी की जन्मस्थली आज खंडहर बन चुका है. यहां बसती है पद्मश्री कपिलदेव की यादें.
Published : June 30, 2026 at 6:51 AM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ में स्थित नवरत्न महल आज बेहद दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है. यहीं 'हाफ टाइम बीविंग स्कूल' में पद्मश्री कपिलदेव प्रसाद ने बावन बूटी कला सीखी थी, जिसने नालंदा और बिहार को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई. हाल ही में GI टैग मिलने के बावजूद इस कला की जन्मभूमि अब असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों का अड्डा बन गई है.
250 साल पुराना नवरत्न महल: लगभग 250 वर्ष पुराना यह भवन 18वीं शताब्दी की उत्कृष्ट इंजीनियरिंग और स्थापत्य कला का नमूना है. चार स्तंभों पर टिका यह वातानुकूलित महल गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता था. राजा-महाराजाओं द्वारा उपयोग किए जाने के बाद ब्रिटिश काल में यह अंग्रेजों का सर्किट हाउस बना, जहां बड़े अधिकारी ठहरते थे.
आजादी के बाद खुला बुनकर विद्यालय: स्वतंत्रता के बाद इस गौरवशाली इमारत में बुनकरों के लिए हाफ टाइम बीविंग स्कूल स्थापित किया गया. यहां सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कक्षा 7 तक की सामान्य शिक्षा के साथ बुनाई का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता था. छात्रों को धागा कातना, ग्राफ पर बूटी बनाना, ताना बुनना जैसी बावन बूटी कला की बारीकियां सिखाई जाती थी.
समय और अनदेखी ने किया खंडहर: प्रशासन की घोर उपेक्षा और समय की मार ने नवरत्न महल को पूरी तरह ढहा दिया है. दीवारें और छत गिर चुकी हैं, चारों ओर जंगली झाड़ियां फैल गई हैं. बिहार शरीफ शहर के बीचों-बीच स्थित इस बेशकीमती जमीन पर अब भू-माफियाओं की नजर टिकी हुई है.
पद्मश्री कपिलदेव प्रसाद का संघर्ष: पद्मश्री कपिलदेव प्रसाद की बहू नीलू कुमारी बताती हैं कि उनके ससुर ने इसी स्कूल से शिक्षा और प्रशिक्षण लिया. गरीबी के कारण आगे नहीं पढ़ सके, लेकिन ₹500 के कर्ज से बुनकर सहयोग समिति बनाई. शुरू में 12 बुनकरों से शुरू किया गया यह सफर 1000 बुनकरों तक पहुंचा. इसी शिक्षा के बल पर उन्होंने बावन बूटी कला को जीवित रखा और राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किया.
"मेरे ससूर ने इसी स्कूल से कक्षा 7 तक की पढ़ाई और बुनाई का प्रशिक्षण पूरा किया था. गरीबी के कारण वे आगे नहीं पढ़ सके, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. पिताजी ने मात्र ₹500 का कर्ज लेकर एक बुनकर सहयोग समिति बनाई. इसी स्कूल से मिली शिक्षा के दम पर उन्होंने बावन बूटी कला को जीवित रखा, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार और फिर पद्मश्री से सम्मानित किया गया."-नीलू कुमारी, कपिलदेव प्रसाद की बहू
बेशकीमती जमीन पर भू-माफियाओं की नजर: वरिष्ठ पत्रकार सुजीत कुमार वर्मा के अनुसार नवरत्न महल प्राइम लोकेशन पर है, जिसे हथियाने की कोशिशें लंबे समय से हो रही है. वर्ष 2016 में सड़क निर्माण के नाम पर तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसे मीडिया हस्तक्षेप से रोका गया. तत्कालीन डीएम ने संरक्षण का वादा किया था, लेकिन वह अधूरा रहा. फिलहाल नगर निगम ने घेराबंदी कराई है.
"यह नवरत्न महल बिहार शरीफ के बेहद 'प्राइम लोकेशन' पर है, जिसके कारण भू-माफिया लंबे समय से इसे हथियाने की कोशिश कर रहे हैं. साल 2016 में सड़क निर्माण के बहाने ठेकेदारों ने इसे तोड़ने का प्रयास किया था, जिसे मीडिया के हस्तक्षेप के बाद रोका गया. तत्कालीन डीएम ने इसके सौंदर्यीकरण और संरक्षण का वादा किया था, जो कभी पूरा नहीं हुआ."-सुजीत कुमार वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार
GI टैग के बाद कुशल बुनकरों की कमी: बावन बूटी कला को GI टैग मिलने और मार्केटिंग बढ़ने के बावजूद कुशल बुनकरों की भारी कमी महसूस की जा रही है. नई पीढ़ी को प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है. इस स्थिति में बुनकर सहयोग समिति के सदस्यों ने सरकार से ऐतिहासिक नवरत्न महल के जीर्णोद्धार और स्कूल को फिर से शुरू करने की मांग की है.
रोजगार और संरक्षण की अपील: दयानंद प्रसाद, सुनील कुमार और नीलू कुमारी जैसे सदस्य चाहते हैं कि यहां हाफ टाइम वीविंग स्कूल का मॉडल फिर लागू हो. इससे बच्चे पढ़ाई के साथ पारंपरिक बुनाई सीख सकेंगे. इससे बावन बूटी कला लुप्त होने से बचेगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा.
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