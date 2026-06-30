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पद्मश्री कपिलदेव प्रसाद के 'बावन बूटी' को मिला GI टैग, लेकिन जहां से सीखी ये कला वह 'बुनकर विद्यालय' बना नशेड़ियों का अड्डा

नालंदा बुनकर विद्यालय ( ETV Bharat )