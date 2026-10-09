धमतरी में नवरंग 6.0 के दिखेंगे रंग, गरबा के साथ पहली बार लाइव भजन जैमिंग का आयोजन, हर दिन अलग थीम
धमतरी के नवरंग गरबा में दिखेगा भक्ति और देशभक्ति का संगम, गंगाजल छिड़काव और तिलक के बाद मिलेगी एंट्री, संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 2:45 PM IST
धमतरी: नवरात्र पर्व के साथ ही धमतरी में गरबा की तैयारियां भी अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. सिहावा रोड स्थित शांति वाटिका में नवरंग 6.0 का आयोजन होने जा रहा है. इस बार गरबा सिर्फ नृत्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहां भक्ति के साथ देशभक्ति और छत्तीसगढ़ के साथ अलग-अलग राज्यों की संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा.
नवरंग गरबा की इस बार की खास बात यह है कि आयोजन में प्रवेश करने वाले प्रतिभागियों और गरबा खेलने वालों का गंगाजल छिड़काव और तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा. आयोजकों के मुताबिक, इस व्यवस्था के जरिए धार्मिक आस्था और पारंपरिक माहौल को विशेष महत्व दिया जाएगा. वहीं, अलग-अलग दिनों में निर्धारित थीम के अनुसार प्रतिभागी अपनी वेशभूषा और गरबा प्रस्तुति से आयोजन को खास बनाएंगे.
इस बार धमतरी के युवा होंगे सेलिब्रिटी
नवरंग 6.0 में इस बार स्थानीय युवाओं को खास पहचान देने की पहल की गई है. आयोजन में धमतरी के युवा ही सेलिब्रिटी के रूप में नजर आएंगे. आयोजकों ने बताया कि प्रतिभागियों को अपनी निर्धारित थीम के अनुरूप वेशभूषा में गरबा की प्रस्तुति देने के लिए सीमित समय मिलेगा. ऐसे में हर दिन मंच पर अलग-अलग रंग, परिधान और प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी.
पहली बार धमतरी में भजन जैमिंग
आयोजकों ने बताया कि पहली बार धमतरी में भजन जैमिंग का आयोजन भी किया जा रहा है जो आकर्षण का केंद्र रहेगा. इसमें लाइव भजनों की धुन पर प्रतिभागी गरबा करेंगे, जिससे पारंपरिक नृत्य के साथ भक्ति का रंग भी देखने को मिलेगा.
8 दिन, आठ रंग... हर दिन अलग थीम
नवरंग गरबा में आठ दिनों तक अलग-अलग थीम पर आयोजन किया जाएगा. पहले दिन गरबा में देशभक्ति का रंग नजर आएगा. दूसरे दिन भगवान श्रीराम को समर्पित प्रस्तुतियां होंगी. तीसरे दिन 'हमर माटी के महक' थीम के जरिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं की झलक दिखाई जाएगी. चौथे दिन 'बैक टू द 80s' थीम के साथ पुराने दौर का अंदाज देखने को मिलेगा. पांचवें दिन गुजराती परिधान में प्रतिभागी गरबा करेंगे. छठवें दिन ब्रज की होली का रंग सजेगा, जबकि सातवां दिन भगवान महादेव को समर्पित रहेगा. आठवें दिन भी गुजराती परिधान की थीम पर गरबा का आयोजन किया जाएगा.
लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से हुई थी शुरुआत
नवरंग गरबा की शुरुआत वर्ष 2021 में हुई थी. आयोजकों का कहना है कि कोविड के बाद जब लोग लंबे समय तक घरों में रहे, तब नवरंग शुरू करने के पीछे उद्देश्य केवल गरबा कराना नहीं था, बल्कि लोगों को घरों से बाहर निकालकर एक मंच पर लाना और मां दुर्गा की आराधना के जरिए सकारात्मक माहौल तैयार करना था.
आयोजकों के अनुसार, नवरंग 6.0 की शुरुआत 11 अक्टूबर को रात 8 बजे से शांति वाटिका, सिहावा रोड, धमतरी में होगी. आठ दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में भक्ति, परंपरा, आधुनिक अंदाज और स्थानीय संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा. अब शहरवासियों को इस भव्य गरबा आयोजन के आगाज का इंतजार है.