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धमतरी में नवरंग 6.0 के दिखेंगे रंग, गरबा के साथ पहली बार लाइव भजन जैमिंग का आयोजन, हर दिन अलग थीम

धमतरी में नवरंग 6.0 के दिखेंगे रंग, गरबा के साथ पहली बार लाइव भजन जैमिंग का आयोजन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी: नवरात्र पर्व के साथ ही धमतरी में गरबा की तैयारियां भी अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. सिहावा रोड स्थित शांति वाटिका में नवरंग 6.0 का आयोजन होने जा रहा है. इस बार गरबा सिर्फ नृत्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहां भक्ति के साथ देशभक्ति और छत्तीसगढ़ के साथ अलग-अलग राज्यों की संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा.

नवरंग गरबा की इस बार की खास बात यह है कि आयोजन में प्रवेश करने वाले प्रतिभागियों और गरबा खेलने वालों का गंगाजल छिड़काव और तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा. आयोजकों के मुताबिक, इस व्यवस्था के जरिए धार्मिक आस्था और पारंपरिक माहौल को विशेष महत्व दिया जाएगा. वहीं, अलग-अलग दिनों में निर्धारित थीम के अनुसार प्रतिभागी अपनी वेशभूषा और गरबा प्रस्तुति से आयोजन को खास बनाएंगे.