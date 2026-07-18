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जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2027 के लिए इस दिन होगा एग्जाम, समिति ने मांगे आवेदन

"जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का आयोजन 28 नवंबर 2026 को किया जाएगा. परीक्षा के जरिए यनित विद्यार्थियों को देशभर के जवाहर नवोदय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी." - रोशन लाल, प्रिंसिपल, जवाहर नवोदय स्कूल ठियोग

शिमला: भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की नवोदय विद्यालय समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र 2027-28 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST)-2027 हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इच्छुक एवं पात्र अभिभावक अपने बच्चों का आवेदन 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन कर सकते हैं. नवोदय विद्यालय समिति ने सभी पात्र अभिभावकों से समय रहते आवेदन करने का आग्रह किया है, ताकि योग्य एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थी इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकें. ज्यादा जानकारी के लिए समीति की वेबसाइट https://navodaya.gov.in देख सकते हैं और यहीं पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं.

अभ्यर्थी संबंधित जिले का वास्तविक निवासी होना चाहिए.

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत होना जरुरी है.

अभ्यर्थी की जन्म तिथि 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 (दोनों तिथियां सम्मिलित) के बीच होनी चाहिए.

अभ्यर्थी ने कक्षा 3, 4 एवं 5 की पढ़ाई पूर्ण शैक्षणिक सत्र के रूप में की हो.

हिमाचल में जवाहर नवोदय के कितने स्कूल ?

हिमाचल प्रदेश में जवाहर नवोदय के 12 स्कूल हैं. हर जिले में जवाहर नवोदय का एक स्कूल है. जिला शिमला में जवाहर नवोदय विद्यालय ठियोग, जिला सोलन में जवाहर नवोदय विद्यालय कुनिहार, जिला कांगड़ा में जवाहर नवोदय विद्यालय पपरोला, जिला हमीरपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय डुंगरिन, जिला ऊना में जवाहर नवोदय विद्यालय पेखूबेला, जिला कुल्लू में जवाहर नवोदय विद्यालय बंदरोल, जिला मंडी में जवाहर नवोदय विद्यालय मंडी, जिला सिरमौर में जवाहर नवोदय विद्यालय नाहन, जिला लाहौल-स्पीति में जवाहर नवोदय विद्यालय लाहौल-स्पीति, जिला चंबा में जवाहर नवोदय विद्यालय चंबा, जिला किन्नौर में जवाहर नवोदय विद्यालय किन्नौर और जिला बिलासपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय बिलासपुर है.

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स्कूल में विद्यार्थियों को मिलती हैं ये सुविधाएं

जवाहर नवोदय स्कूल ठियोग प्रिंसिपल रोशन लाल ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय देश के प्रत्येक जिले में संचालित सह-शिक्षा आवासीय विद्यालय हैं, जहां विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, पुस्तकें एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. नवोदय स्कूलों में विद्यालयों में खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों, एनसीसी, स्काउट्स एवं गाइड्स सहित व्यक्तित्व विकास पर विशेष बल दिया जाता है.