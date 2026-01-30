ETV Bharat / state

हिमाचल के नवोदय विद्यालय में रैगिंग का मामला, छात्र ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच

हिमाचल के नवोदय विद्यालय में रैगिंग का मामला ( ETV BHARAT )

मामले को गंभीरता से लेते हुए विद्यालय प्रबंधन ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है. विद्यालय के प्रिंसिपल राज सिंह ने बताया, "आरोपों की सच्चाई सामने लाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है. यह कमेटी पीड़ित छात्र, आरोपित छात्रों और अन्य संबंधित पक्षों के बयान दर्ज कर पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी. यह घटना कथित तौर पर नवंबर महीने की बताई जा रही है, जबकि छात्र के परिजनों ने 27 जनवरी को पुलिस में शिकायत दी."

जवाहर नवोदय विद्यालय में दसवीं कक्षा के एक छात्र ने अपने सीनियर छात्रों पर रैगिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं. छात्र के परिजनों का कहना है कि वह मानसिक रूप से परेशान था और काफी समय से दबाव में था. जब स्थिति बिगड़ने लगी तो परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी लेकर पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत सामने आने के बाद यह मामला केवल स्कूल प्रशासन तक सीमित न रहकर कानूनी दायरे में आ गया है.

ऊना: हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से रैगिंग के लगातार सामने आ रहे मामलों ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों की सुरक्षा, मेंटल हेल्थ और अनुशासन को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है. अब ऊना जिले के प्रतिष्ठित जवाहर नवोदय विद्यालय से रैगिंग का मामला सामने आया है, जिसके बाद मामला पुलिस जांच तक पहुंच गया है और शिक्षा महकमे में हलचल मच गई है.

प्रिंसिपल राज सिंह ने स्पष्ट किया कि स्कूल प्रशासन को इससे पहले न तो लिखित और न ही मौखिक रूप से रैगिंग की कोई शिकायत मिली थी. उन्होंने यह भी बताया कि पीड़ित छात्र की ओर से पहले एक अलग शिकायत प्राप्त हुई थी, जो किसी खाद्य वस्तु से जुड़े मामले को लेकर थी. अब पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन सभी तथ्यों की गहराई से जांच कर रहा है.

छात्र और परिजनों की ओर से दी गई लिखित शिकायत (COMPLAINT COPY)

पुलिस ने शुरू की जांच

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार पीड़ित छात्र, उसके परिजनों और जिन छात्रों पर आरोप लगाए गए हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि रैगिंग की घटनाएं कब से और किस स्तर तक हो रही थीं. जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अभिभावकों और छात्रों में चिंता

घटना के बाद विद्यालय परिसर में छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता का माहौल बना हुआ है. अभिभावकों का कहना है कि रैगिंग जैसे मामलों में समय रहते सख्त और पारदर्शी कार्रवाई बेहद जरूरी है, ताकि छात्रों में सुरक्षा की भावना बनी रहे और वे बिना डर के पढ़ाई कर सकें.

प्रदेश में बढ़ते रैगिंग के मामले

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में हाल के दिनों में रैगिंग के कई मामले सामने आए हैं. हाल ही में धर्मशाला कॉलेज में भी रैगिंग का एक गंभीर मामला सामने आया था, जिसमें एक छात्रा की मौत हो गई थी. हालांकि उस मामले की जांच अभी जारी है, लेकिन लगातार सामने आ रही घटनाओं ने शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

