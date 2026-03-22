जरा संभलकर चलना, बड़े गड्ढे हैं इस राह में, वरना खतरे में पड़ सकती है जिंदगी
जवाहर नवोदय विद्यालय धुनगिर को जोड़ने वाला मार्ग हादसों को दावत दे रहा है. लोगों ने मार्ग को जल्द दुरुस्त करने की मांग की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 22, 2026 at 10:12 AM IST
उत्तरकाशी: जवाहर नवोदय विद्यालय धुनगिर को जोड़ने वाला लगभग एक किलोमीटर लंबा संपर्क मार्ग बदहाल स्थिति में है. सड़क पर एक दर्जन से अधिक स्थानों पर गड्ढे बने हैं जिससे आवागमन बेहद कठिन हो गया है. मार्ग की जर्जर हालत पर अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन में रोष है और आंदोलन की चेतावनी दी है.पीएमजीएसवाई के ईई ने बताया कि ठेकेदार से मार्ग ठीक करने के लिए तीन साल का अनुबंध है. मार्ग को दुरुस्त करने के लिए ठेकेदार को निर्देशित कर दिया गया है. वहीं लोगों का कहना है कि मार्ग पर गड्ढों से उन्हें आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने विभाग से जल्द मार्ग को दुरुस्त करने की मांग की है.
जनपद का एकमात्र आवासीय नवोदय विद्यालय में जनपदभर के 550 से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं. हर सप्ताह अभिभावक अपने बच्चों से मिलने पहुंचते हैं, लेकिन खराब सड़क के कारण वाहनों को भी नुकसान हो रहा. अभिभावक शिक्षक संगठन का कहना है कि सड़क की दुर्दशा को लेकर कई बार संबंधित विभाग से गड्ढे भरने, दोनों ओर नालियों का निर्माण एवं डामरीकरण की मांग की जा चुकी है, लेकिन पीएमजीएसवाई की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है.
संगठन के सदस्य एवं अभिभावक बचन सिंह रावत, राजपाल रावत, राधेश्याम नौटियाल और रमेश बड़ोनी ने बताया कि यह विद्यालय तक पहुंचने का एकमात्र संपर्क मार्ग है. इसी रास्ते से विद्यालय के लिए खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति होती है और छात्र-छात्राओं और अभिभावकों का आवागमन भी इसी मार्ग से होता है. लेकिन सड़क खराब होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का समाना करना पड़ता है. पीटीए अध्यक्ष बृजमोहन चौहान ने बताया कि इस संबंध में कई बार संबंधित अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से अवगत भी करवाया गया है, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है. कहा कि यदि एक माह के भीतर सड़क की मरम्मत नहीं की गई, तो निर्माणदायी संस्था के खिलाफ आंदोलन करेंगे.
इस संबंध में पीएमजीएसवाई के ईई योगेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सड़क की मरम्मत, गड्ढे भरने एवं नालियों के निर्माण की जिम्मेदारी तीन वर्ष तक ठेकेदार के अनुबंध में शामिल है. ठेकेदार को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं.
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