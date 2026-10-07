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आजमगढ़ : नवोदय गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं का प्रदर्शन; इस बात से नाराज खुद को छात्रावास में किया बंद

गर्ल्स हॉस्टल में छात्राएं ( Photo Credit; ETV Bharat )

आजमगढ़ : जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित नवोदय गर्ल्स हॉस्टल में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब छात्राओं ने खुद को हॉस्टल के अंदर बंद करके विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान छात्राओं ने वार्डन और मेस रसोइया गुड्डू पर अभद्रता के आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की. इधर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि छात्राओं का विरोध प्रदर्शन मेस में खाना बनाने वाली रसोइया सोनमती की बहाली को लेकर था.