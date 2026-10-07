आजमगढ़ : नवोदय गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं का प्रदर्शन; इस बात से नाराज खुद को छात्रावास में किया बंद
एसडीएम ने बताया कि छात्राओं की मांग को स्वीकार कर लिया गया है. अब मामला शांत है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 8:47 PM IST
आजमगढ़ : जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित नवोदय गर्ल्स हॉस्टल में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब छात्राओं ने खुद को हॉस्टल के अंदर बंद करके विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान छात्राओं ने वार्डन और मेस रसोइया गुड्डू पर अभद्रता के आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की. इधर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि छात्राओं का विरोध प्रदर्शन मेस में खाना बनाने वाली रसोइया सोनमती की बहाली को लेकर था.
छात्राओं के प्रदर्शन की खबर मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए. एसडीएम सगड़ी, एसडीएम लालगंज, सीओ सगड़ी और जीयनपुर कोतवाली पुलिस की टीम महिला पुलिसकर्मियों के साथ हॉस्टल पहुंची. अधिकारियों ने छात्राओं से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया. करीब दो घंटे से अधिक समय तक छात्राएं हॉस्टल के अंदर रहीं.
प्रशासन के अनुसार, छात्राओं की मुख्य मांग मेस में खाना बनाने वाली सोनमती की बहाली को लेकर थी. जब अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी मांग पर कार्रवाई की जाएगी, तब जाकर छात्राएं शांत हुईं और हॉस्टल से बाहर आ गईं.
एसडीएम सगड़ी ने बताया कि छात्राओं की मांग को स्वीकार कर लिया गया है. उन्होंने छात्राओं को अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर भी दिया, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की समस्या होने पर छात्राएं सीधे उनसे संपर्क कर सकें.
वहीं, छात्राओं की ओर से छेड़छाड़ से संबंधित आरोपों की भी बात सामने आई. इस पर एसडीएम लालगंज नेहा मिश्रा ने कहा कि छेड़छाड़ से संबंधित मामला पुराना है और बुधवार को हुए विरोध प्रदर्शन से उसका कोई संबंध नहीं है. फिलहाल हॉस्टल में स्थिति सामान्य बताई जा रही है.
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