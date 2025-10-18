ETV Bharat / state

गजबे है भाई..! एक ही सीट पर एक कैंडिडेट ने RJD और VIP दोनों पार्टियों से कर दिया नामांकन

मधेपुरा : बिहार विधानसभा चुनाव में अजगब-गजब कारनामा देखने को मिल रहा है. इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक ही प्रत्याशी एक ही सीट से दो सिंबल पर नामांकन कर लिए. मतलब मधेपुरा से बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया. क्या है पूरा मामला ? : मधेपुरा में एक विधानसभा सीट है आलमनगर. यहां पर पहले नवीन कुमार ने आरजेडी प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया. हालांकि जब उन्हें पता चला कि यह सीट वीआईपी कोटे में चला गया है तो उन्होंने मुकेश सहनी की पार्टी से अपना पर्चा दाखिल कर दिया. RJD से नामांकन लेंगे वापस : इस बात की चर्चा ज्योंहि मीडिया में होने लगी तो हड़कंप मच गया. बवाल होता देख नवीन कुमार उर्फ नवीन निषाद ने कहा कि वह आरजेडी से अपना नामांकन वापस ले लेंगे. वीआईपी उम्मीदवार के रूप में वह मैदान में उतरेंगे. ''पार्टी का जो आदेश हुआ है उसी का मैंने पालन किया है. इसी वजह से दो बार नामांकन करना पड़ा. आगे भी पार्टी जैसा निर्देश देगी वह पालन करूंगा.''- नवीन कुमार, आलमनगर से वीआईपी प्रत्याशी नवीन कुमार ने आरजेडी और वीआईपी से किया नामांकन (ETV Bharat)