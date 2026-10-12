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Navaratri 2026 : 1100 कन्याओं का पूजन देगा सामाजिक समरसता का संदेश...

आयोजन की तैयारी शुरू ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: नवरात्रि में शक्ति उपासना और कन्या पूजन की परंपरा को वृहद स्तर पर आगे बढ़ाने के साथ सामाजिक समरसता का संदेश देने के उद्देश्य से जयपुर में पहली बार एक साथ 1100 कन्याओं का पूजन और प्रसादी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. 13 अक्टूबर को परकोटा क्षेत्र स्थित पौण्ड्रिक उद्यान में होने वाले इस आयोजन में विभिन्न समाजों की कन्याएं शामिल होंगी. कार्यक्रम की शुरुआत हवन-यज्ञ से होगी. इसके बाद कन्या पूजन और भोजन प्रसादी का आयोजन किया जाएगा.

नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व : कन्या पूजन हिंदू धर्म में शक्ति उपासना और नारी सम्मान का प्रतीक माना जाता है. विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान कन्याओं को मां दुर्गा के नौ स्वरूपों का प्रतीक मानकर उनकी पूजा-अर्चना की जाती है. धार्मिक मान्यता है कि कन्याओं में देवी का स्वरूप देखने और उनका पूजन करने से सुख-समृद्धि, सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद मिलता है.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) कन्याओं को भोजन कराना, उपहार देना और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना इस परंपरा का अभिन्न हिस्सा है. कन्या पूजन का महत्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज को बेटियों के सम्मान, उनकी गरिमा और समान अधिकारों का संदेश भी देता है. इसी तरह का संदेश देने के उद्देश्य से जयपुर में 13 अक्टूबर को कन्या पूजन का कार्यक्रम होगा. पढ़ें : कोटा में भक्ति और कला का अनूठा संगम, ड्राई फ्रूट और कैंडी के महल बने आकर्षण का केंद्र नवरात्रि में कन्या पूजन की परंपरा को मिलेगा वृहद स्वरूप : आयोजन समिति से जुड़े शुभम शर्मा ने बताया कि नवरात्रि में नौ दिनों तक मां दुर्गा की पूजा-आराधना की जाती है. इस दौरान घरों में कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है, भोजन कराया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है. इसी परंपरा को वृहद स्तर पर आयोजित करने के उद्देश्य से पहली बार जयपुर में एक साथ 1100 कन्याओं के पूजन और प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया है. इसमें प्रयास किया जा रहा है कि हर समाज की बच्चियां शामिल हों और सभी को एक मंच पर एकत्रित कर उनका सम्मान किया जाए. परकोटे में मौजूद पौण्ड्रिक उद्यान (ETV Bharat Jaipur)