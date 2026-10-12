Navaratri 2026 : 1100 कन्याओं का पूजन देगा सामाजिक समरसता का संदेश...
आयोजन में विभिन्न समाजों की कन्याएं शामिल होंगी. कार्यक्रम की शुरुआत हवन-यज्ञ से होगी.
Published : October 12, 2026 at 3:26 PM IST
जयपुर: नवरात्रि में शक्ति उपासना और कन्या पूजन की परंपरा को वृहद स्तर पर आगे बढ़ाने के साथ सामाजिक समरसता का संदेश देने के उद्देश्य से जयपुर में पहली बार एक साथ 1100 कन्याओं का पूजन और प्रसादी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. 13 अक्टूबर को परकोटा क्षेत्र स्थित पौण्ड्रिक उद्यान में होने वाले इस आयोजन में विभिन्न समाजों की कन्याएं शामिल होंगी. कार्यक्रम की शुरुआत हवन-यज्ञ से होगी. इसके बाद कन्या पूजन और भोजन प्रसादी का आयोजन किया जाएगा.
नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व : कन्या पूजन हिंदू धर्म में शक्ति उपासना और नारी सम्मान का प्रतीक माना जाता है. विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान कन्याओं को मां दुर्गा के नौ स्वरूपों का प्रतीक मानकर उनकी पूजा-अर्चना की जाती है. धार्मिक मान्यता है कि कन्याओं में देवी का स्वरूप देखने और उनका पूजन करने से सुख-समृद्धि, सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद मिलता है.
कन्याओं को भोजन कराना, उपहार देना और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना इस परंपरा का अभिन्न हिस्सा है. कन्या पूजन का महत्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज को बेटियों के सम्मान, उनकी गरिमा और समान अधिकारों का संदेश भी देता है. इसी तरह का संदेश देने के उद्देश्य से जयपुर में 13 अक्टूबर को कन्या पूजन का कार्यक्रम होगा.
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नवरात्रि में कन्या पूजन की परंपरा को मिलेगा वृहद स्वरूप : आयोजन समिति से जुड़े शुभम शर्मा ने बताया कि नवरात्रि में नौ दिनों तक मां दुर्गा की पूजा-आराधना की जाती है. इस दौरान घरों में कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है, भोजन कराया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है. इसी परंपरा को वृहद स्तर पर आयोजित करने के उद्देश्य से पहली बार जयपुर में एक साथ 1100 कन्याओं के पूजन और प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया है. इसमें प्रयास किया जा रहा है कि हर समाज की बच्चियां शामिल हों और सभी को एक मंच पर एकत्रित कर उनका सम्मान किया जाए.
हवन-यज्ञ से होगी कार्यक्रम की शुरुआत : शुभम शर्मा ने बताया कि शास्त्रों और पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में हवन-यज्ञ को विशेष महत्व दिया गया है. इसी वजह से धार्मिक आयोजन में हवन-यज्ञ को प्राथमिकता दी गई है. पौण्ड्रिक उद्यान में होने वाले कार्यक्रम में हवन-यज्ञ के बाद कन्या पूजन और भोजन प्रसादी का आयोजन होगा. इसमें वृद्ध महिलाओं से लेकर युवाओं और स्कूली विद्यार्थियों तक की भागीदारी रहेगी. आयोजन का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को धार्मिक परंपराओं से जोड़ने के साथ सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देना है.
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जाति और वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर समानता का संदेश : आयोजन समिति के सदस्य गजानंद ने बताया कि 1100 कन्याओं का पूजन और प्रसादी कार्यक्रम केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज में सामाजिक समरसता का संदेश भी देगा. सामाजिक समरसता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों के लोग जाति, वर्ग, आर्थिक स्थिति और ऊंच-नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर समानता, भाईचारे और आपसी सहयोग के साथ रहें. कन्या पूजन में प्रत्येक कन्या को देवी स्वरूप मानकर सम्मान देना इसी भावना को मजबूत करता है.
नारी सम्मान और सामाजिक एकजुटता पर रहेगा जोर : गजानंद ने कहा कि 1100 कन्याओं को एक साथ पूजन के बाद प्रसादी ग्रहण करवाना समाज की एकता और समानता का प्रतीक होगा. समाज तभी मजबूत बन सकता है, जब प्रत्येक व्यक्ति को समान सम्मान और अवसर मिले. इस आयोजन के जरिए धार्मिक परंपरा के साथ नारी सम्मान, सामाजिक एकजुटता और समरस समाज के निर्माण का संदेश दिया जाएगा. समिति की योजना इस पहल को भविष्य में और अधिक वृहद स्तर पर आगे बढ़ाने की भी है.