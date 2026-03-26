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मां विंध्यवासिनी दरबार धमतरी में लगा भक्तों का मेला, नवमी हवन का हुआ भव्य आयोजन

मंदिर समिति के अनुसार इस वर्ष चैत्र नवरात्र के दौरान मंदिर में 1521 मनोकामना ज्योत प्रज्ज्वलित की गई.

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नवमी हवन का हुआ भव्य आयोजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 26, 2026 at 8:35 PM IST

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धमतरी: नवरात्र पर धमतरी की आराध्य देवी मां विंध्यवासिनी बिलाई माता मंदिर में श्रद्धा, भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला. नवमी तिथि लगते ही विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूर्णाहुति देकर संपन्न किया गया. इस दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा. सुबह से ही श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया था. भक्तों ने हवन कुंड में आहुति अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और मनोकामना पूर्ण होने की कामना की.

मां विंध्यवासिनी दरबार में लगा भक्तों का मेला

सर्वप्रथम पुजारियों द्वारा पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ हवन में पूर्णाहुति दी गई, जिसके साथ ही मंदिर परिसर “जय माता दी” और “मां विंध्यवासिनी की जय” के जयकारों से गूंज उठा. मंदिर समिति के अनुसार इस वर्ष चैत्र नवरात्र के दौरान मंदिर में 1521 मनोकामना ज्योत प्रज्ज्वलित की गई, जो श्रद्धालुओं की गहरी आस्था और विश्वास का प्रतीक है. नौ दिनों तक लगातार पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक और भक्तिमय वातावरण बना रहा.

नवमी हवन का हुआ भव्य आयोजन (ETV Bharat)

भक्तों ने दी सामूहिक आहुति

मंदिर के पुजारी पंडित निशांत शर्मा ने कहा, वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि को माता का विशेष हवन-पूजन प्रारंभ किया जाता है और नवमी तिथि लगते ही पूर्णाहुति दी जाती है. उन्होंने बताया कि इस परंपरा का पालन करते हुए इस वर्ष भी श्रद्धालुओं की उपस्थिति में विधिवत हवन संपन्न कराया गया. वैदिक मंत्रों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से आहुति देकर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया.

मंदिर से जुड़ी भक्तों की मान्यताएं

श्रद्धालु ममता बाबर ने बताया कि माता के दर्शन सहज रूप से होना अत्यंत सौभाग्य की बात है. उन्होंने कहा कि विंध्यवासिनी माता मंदिर में दूर-दूर से भक्त पहुंचते हैं और सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता के कारण लोगों की आस्था लगातार बढ़ रही है. हवन-पूजन में शामिल होकर उन्होंने परिवार की खुशहाली और समृद्धि की कामना की.

मंंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया

चैत्र नवरात्र के अवसर पर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था. सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्वयंसेवकों एवं मंदिर समिति के सदस्यों की विशेष व्यवस्था रही, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन एवं पूजा में किसी प्रकार की असुविधा न हो. पूरे आयोजन के दौरान अनुशासन और धार्मिक मर्यादा का विशेष ध्यान रखा गया. भक्तों की लगातार आवाजाही से मंदिर क्षेत्र में मेले जैसा माहौल देखने को मिला. प्रसाद वितरण और भक्ति संगीत के बीच श्रद्धालु माता की भक्ति में लीन नजर आए.

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