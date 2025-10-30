लखनऊ में जल्द बनेगा नौसेना शौर्य संग्रहालय, IANS गोमती और टीयू-142 विमान व C किंग हेलीकॉप्टर देखने को मिलेगा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में संग्राहलय का देखा प्रजेंटेशन, अधिकारियों ने बताया कैसा होगा स्वरूप
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 2:33 PM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक की. बैठक में लखनऊ में प्रस्तावित ‘नौसेना शौर्य संग्रहालय’ का प्रजेंटेशन देखा और जल्द इसके निर्माण के निर्देश दिए. सीएम योगी ने कहा कि यह संग्रहालय भारतीय नौसेना की अदम्य शौर्यगाथाओं और हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत की सामुद्रिक क्षमता का जीवंत प्रतीक बनेगा.
समुद्र भारत की सभ्यता का मंथन स्थल रहा है और भारतीय नौसेना उस गौरवशाली परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति है. लखनऊ का यह संग्रहालय उसी परंपरा को जनता तक पहुंचाने का जरिए बनेगा. लखनऊ का यह संग्रहालय भारतीय नौसेना की वीरता का ही नहीं, बल्कि भारत की समुद्री आत्मा का भी प्रतीक बनेगा. यह उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर एक नई गौरवपूर्ण पहचान देगा.
संग्रहालय का स्वरूप जहाज जैसाः मुख्यमंत्री मीडिया सेल ने बताया कि संग्रहालय का स्वरूप एक जहाज के अमूर्त रूप में होगा. जहाज की रेलिंग, पोर्थोल जैसी खिड़कियां, नौसैनिक वास्तुकला और समुद्री प्रतीकों के साथ इसे विशिष्ट पहचान दिए जाने का प्लान है. परिसर में इंटरप्रिटेशन सेंटर, सेंट्रल डेक, ओपन एयर मेमोरियल, थीमैटिक वॉकवे, प्रदर्शनी गैलरी, फाउंटेन और लाइट-एंड-साउंड एरिना शामिल होंगे. डिज़ाइन को ऊर्जा-संवेदनशील रखा गया है, जिसमें प्राकृतिक रोशनी, वेंटिलेशन और हरित निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाएगा.
अनुभव का केंद्र बनाया जाएः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि संग्रहालय को सिर्फ देखने योग्य नहीं बल्कि 'अनुभव का केंद्र' बनाया जाए, जहां दर्शक इतिहास को महसूस कर सकें. उन्होंने निर्देश दिए कि डिस्प्ले में डिजिटल, इंटरएक्टिव और इमर्सिव तकनीकों का प्रयोग हो, जिससे लोग नौसेना के अभियान, युद्ध और तकनीकी प्रगति को अनुभव कर सकें. उन्होंने निर्देश दिए कि नौसेना संग्रहालय में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आवश्यक जानाकरी उपलब्ध कराई जाए.
परियोजना दो हिस्सों होगी विकसितः लखनऊ में परियोजना दो प्रमुख हिस्सों में विकसित हो रही है. पहली-‘आईएनएस गोमती शौर्य स्मारक’ और दूसरी-‘नौसेना शौर्य वाटिका’. बैठक में प्रजेंटेशन के दौरान बताया गया कि ‘आईएनएस गोमती (F-21)’ गोदावरी श्रेणी का स्वदेशी मिसाइल फ्रिगेट है, जिसने 34 वर्षों तक भारतीय नौसेना में सेवा दी और ‘ऑपरेशन कैक्टस’, ‘ऑपरेशन पराक्रम’ जैसे अभियानों में भाग लिया. इसे संरक्षित कर संग्रहालय परिसर में प्रदर्शित किया जाएगा. जिससे नागरिक और युवा उसकी बहादुरी की कहानी को प्रत्यक्ष देख सकें.
संग्राहलय परिसर में होंगे शोः मुख्यमंत्री ने ‘नौसेना शौर्य वाटिका’ को परियोजना का विशेष आकर्षण बताते हुए इसे जल्द पूरे करने के निर्देश दिए. इस वाटिका में टीयू-142 विमान जो 29 वर्षों तक नौसेना की समुद्री निगरानी और आपदा राहत अभियानों में सक्रिय रहा, स्थापित किया जा रहा है. सी किंग एसके-42बी हेलीकॉप्टर की प्रदर्शनी भी प्रस्तावित है.
संग्राहलय परिसर में होंगे शोः बैठक में बताया गया कि संग्रहालय परिसर में 7D थिएटर, एयरक्राफ्ट कैरियर लैंडिंग सिम्युलेटर, वॉरशिप सिम्युलेटर, सबमर्ज्ड द्वारका मॉडल, डिजिटल वाटर स्क्रीन शो, मरीन लाइफ एक्वेरियम तथा ‘ड्रेस लाइक योर हीरोज़' जैसी एक्टिविटीज होंगी. इसके अलावा नौसेना के वीरता पुरस्कारों, ऐतिहासिक अभियानों और स्वदेशी रक्षा नवाचारों से जुड़ी इंटरएक्टिव गैलरी भी विकसित की जाएंगी. परियोजना की निगरानी के लिए महानिदेशक पर्यटन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसमें मेरिटाइम हेरिटेज सोसाइटी, यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन और नौसेना विशेषज्ञ शामिल हैं.
इसे भी पढ़ें-सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा- उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बन रहे अर्थव्यवस्था की रीढ़, बढ़ेगा रोजगार