5 नवंबर को नवा रायपुर का ट्रैफिक प्लान रहेगा चेंज, सूर्य किरण एयर शो के मद्देनजर किया गया बदलाव

रायपुर: बुधवार 5 नवंबर को सूर्य किरण एयर शो का कार्यक्रम सेंध जलाशय अटल नगर नया रायपुर में होने जा रहा है. सूर्य किरण एयर शो को देखने के लिए वीवीआईपी, वीआईपी सहित हजारों की संख्या में आम लोग भी शामिल होंगे. यातायात पुलिस रायपुर द्वारा एयर शो कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए वीवीआईपी, वीआईपी और आम नागरिकों के लिए अलग-अलग रूट एवं पार्किंग प्लान तैयार किया है.



5 नवंबर को पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था



1 - अतिविशिष्ट और वीवीआईपी वाहन पास धारकोंं के लिए मार्ग: जैनम तिराहा - विमानतल तिराहा से दाहिने मुड़कर - स्टेडियम तिराहा से बांए मुड़कर - पुराना मंदिरहसौद मार्ग रेलवे अंडर ब्रिज तिराहा से दाहिने मुड़कर - सत्य साईं हॉस्पिटल के सामने से कार्यक्रम स्थल मंच के दोनों और अतिविशिष्ट व्यक्तियों का वाहन पार्किंग तथा वीवीआईपी पास धारी वाहनों का सत्य साईं हॉस्पिटल मैदान में अपना वाहन पार्क कर सकेंगे.





2 - वीआईपी पास वाले वाहनों के लिए मार्ग: जैनम तिराहा - विमानतल तिराहा से दाहिने मुड़कर - स्टेडियम तिराहा से बांए मुड़कर - पुराना मंदिर हसौद मार्ग रेलवे अंडर ब्रिज तिराहा से दाहिने मुड़कर - मंदिर हसौद रेलवे स्टेशन सेक्टर 1 के पास मैदान में वाहन पार्क कर कार्यक्रम स्थल इसके अलावा स्टेडियम तिराहा से दाहिने मुड़कर - खूबचंद बघेल चौक - चंदूलाल चंद्राकार चौक से बाएं मुड़कर - कोटराभाटा कबीर चौक से बांए मुड़कर - सेक्टर 12 - सेक्टर 9 - सेक्टर 4 - सत्य साईं अस्पताल तिराहा होकर सेक्टर 1 रेलवे स्टेशन मैदान में पार्किंग करेंगे.

नवा रायपुर का ट्रैफिक प्लान (ETV Bharat)





आम लोगों के लिए पार्किंग सुविधा: सेरीखेड़ी और माना विमानतल की ओर से जाने वाले दर्शकों के लिए माना विमानतल एवं सेरीखेड़ी ओवर ब्रिज की ओर से विमानतल तिराहा - स्टेडियम तिराहा से दाहिने मुड़कर - खूबचंद बघेल चौक - चंदूलाल चंद्राकार चौक से बाएं मुड़कर - कोटराभाटा कबीर चौक से बांए मुड़कर - सेक्टर 12 - सेक्टर 9 - सेक्टर 4 से दाहिने मुड़कर अविनाश उपवन मैदान सेक्टर 10 में अपना वाहन पार्क कर पैदल कार्यक्रम स्थल तक जाएंगे.



