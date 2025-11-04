ETV Bharat / state

5 नवंबर को नवा रायपुर का ट्रैफिक प्लान रहेगा चेंज, सूर्य किरण एयर शो के मद्देनजर किया गया बदलाव

ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जारी किया रूट प्लान और पार्किंग, भारी वाहनों का इन इलाकों में प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित.

Surya Kiran Air Show
नवा रायपुर का ट्रैफिक प्लान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 4, 2025 at 7:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: बुधवार 5 नवंबर को सूर्य किरण एयर शो का कार्यक्रम सेंध जलाशय अटल नगर नया रायपुर में होने जा रहा है. सूर्य किरण एयर शो को देखने के लिए वीवीआईपी, वीआईपी सहित हजारों की संख्या में आम लोग भी शामिल होंगे. यातायात पुलिस रायपुर द्वारा एयर शो कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए वीवीआईपी, वीआईपी और आम नागरिकों के लिए अलग-अलग रूट एवं पार्किंग प्लान तैयार किया है.

5 नवंबर को पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था

1 - अतिविशिष्ट और वीवीआईपी वाहन पास धारकोंं के लिए मार्ग: जैनम तिराहा - विमानतल तिराहा से दाहिने मुड़कर - स्टेडियम तिराहा से बांए मुड़कर - पुराना मंदिरहसौद मार्ग रेलवे अंडर ब्रिज तिराहा से दाहिने मुड़कर - सत्य साईं हॉस्पिटल के सामने से कार्यक्रम स्थल मंच के दोनों और अतिविशिष्ट व्यक्तियों का वाहन पार्किंग तथा वीवीआईपी पास धारी वाहनों का सत्य साईं हॉस्पिटल मैदान में अपना वाहन पार्क कर सकेंगे.



2 - वीआईपी पास वाले वाहनों के लिए मार्ग: जैनम तिराहा - विमानतल तिराहा से दाहिने मुड़कर - स्टेडियम तिराहा से बांए मुड़कर - पुराना मंदिर हसौद मार्ग रेलवे अंडर ब्रिज तिराहा से दाहिने मुड़कर - मंदिर हसौद रेलवे स्टेशन सेक्टर 1 के पास मैदान में वाहन पार्क कर कार्यक्रम स्थल इसके अलावा स्टेडियम तिराहा से दाहिने मुड़कर - खूबचंद बघेल चौक - चंदूलाल चंद्राकार चौक से बाएं मुड़कर - कोटराभाटा कबीर चौक से बांए मुड़कर - सेक्टर 12 - सेक्टर 9 - सेक्टर 4 - सत्य साईं अस्पताल तिराहा होकर सेक्टर 1 रेलवे स्टेशन मैदान में पार्किंग करेंगे.

Surya Kiran Air Show
नवा रायपुर का ट्रैफिक प्लान (ETV Bharat)



आम लोगों के लिए पार्किंग सुविधा: सेरीखेड़ी और माना विमानतल की ओर से जाने वाले दर्शकों के लिए माना विमानतल एवं सेरीखेड़ी ओवर ब्रिज की ओर से विमानतल तिराहा - स्टेडियम तिराहा से दाहिने मुड़कर - खूबचंद बघेल चौक - चंदूलाल चंद्राकार चौक से बाएं मुड़कर - कोटराभाटा कबीर चौक से बांए मुड़कर - सेक्टर 12 - सेक्टर 9 - सेक्टर 4 से दाहिने मुड़कर अविनाश उपवन मैदान सेक्टर 10 में अपना वाहन पार्क कर पैदल कार्यक्रम स्थल तक जाएंगे.

Surya Kiran Air Show
नवा रायपुर का ट्रैफिक प्लान (ETV Bharat)


अभनपुर की ओर से आने वाले दर्शकों के लिए मार्ग: मोंटफोर्ट स्कूल तिराहा - ऊपरवारा चौक- सतनाम चौक - पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक - कबीर चौक चौक - सेक्टर 12- सेक्टर 9 /सेक्टर 4 से दाहिने मुड़कर- अविनाश उपवन सेक्टर 10 एवं ग्राम पलौद मैदान में वाहन पार्क कर कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सकते हैं.

Surya Kiran Air Show
नवा रायपुर का ट्रैफिक प्लान (ETV Bharat)


मंदिर हसौद एवं आरंग से जाने वाले वाहनों के लिए मार्ग: नवागांव स्टेडियम टर्निंग से नवागांव रेलवे क्रॉसिंग - क्रिकेट स्टेडियम पानी टंकी तिराहा से बाएं मुड़कर परसदा एवं कोसा मैदान में वाहन पार्क कर पैदल कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे.

Surya Kiran Air Show
नवा रायपुर का ट्रैफिक प्लान (ETV Bharat)



नया रायपुर के सभी मार्गों में भारी वाहन रहेगा प्रतिबंध: बुधवार 5 नवंबर 2025 को सुबह 7:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक सुरक्षा के दृष्टिकोण से नया रायपुर के समस्त मार्गों पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.

Surya Kiran Air Show
नवा रायपुर का ट्रैफिक प्लान (ETV Bharat)

जानिए सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम के बारे में: भारतीय वायु सेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम का गठन साल 1996 में किया गया था. यह दुनिया की बहुत कम 9 विमान एरोबेटिक टीमों में से एक है, और पूरे एशिया में एकमात्र है. सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम ने भारत में 500 से अधिक एयर शो किए हैं. इसके अलावा चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर और यूएई में एयर शो में भी भारतीय वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन किया जा चुका है.

छत्तीसगढ़ के 25 साल : जमीन पर विकास की गौरव यात्रा, देश के आसमान पर सूर्य किरण की शौर्य गाथा

कच्छ के आसमान में दिखेगा इंडियन एयर फोर्स का दम, सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम का हैरतअंगेज एयर शो

बच्चों ने खुद बनाए एयरोप्लेन और आसमान में उड़ाया, मंत्री बोले 'ये है भविष्य का भारत'

रायपुर के आसमान में होगा ऐतिहासिक एयर शो, वायुसेना की सूर्य किरण टीम करेगी हैरतअंगेज प्रदर्शन

TAGGED:

NAVA RAIPUR
TRAFFIC PLAN IN RAIPUR
JAINAM TIRAHA
SATHYA SAI HOSPITAL
SURYA KIRAN AIR SHOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Success Story : बीसीए तंदूरी समोसा वाला, नौकरी छोड़ लगाया ठेला, अब लोगों को दे रहे रोजगार

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.