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नवा रायपुर में गोल्फ का रोमांच, 1 करोड़ की राशि के लिए 132 खिलाड़ियों की दावेदारी, कपिल देव करेंगे शुभारंभ

नवा रायपुर ओपन 2026 का आयोजन 15 से 18 सितंबर तक 4 राउंड में होगा, 13 सितंबर को प्रो-एम स्पर्धा होगी

Nava Raipur Golf Tournament
नवा रायपुर में गोल्फ का रोमांच (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 7, 2026 at 7:34 PM IST

4 Min Read
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रायपुर. नवा रायपुर एक बार फिर देश के पेशेवर गोल्फ के बड़े आयोजन का गवाह बनने जा रहा है. डीपी वर्ल्ड प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया की ओर से नवा रायपुर ओपन 2026 का आयोजन 15 से 18 सितंबर तक फेयरवे गोल्फ एंड लेक रिज़ॉर्ट में किया जाएगा.

टूर्नामेंट में 132 पेशेवर गोल्फर 1 करोड़ की पुरस्कार राशि के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे. खास बात यह है कि महान भारतीय क्रिकेटर और डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई के अध्यक्ष कपिल देव 13 सितंबर को टूर्नामेंट के शुभारंभ के अवसर पर मौजूद रहेंगे.

15 से 18 सितंबर तक गोल्फ का रोमांच

नवा रायपुर ओपन 2026 का आयोजन 15 से 18 सितंबर तक 4 राउंड में होगा. टूर्नामेंट के उद्घाटन संस्करण को छत्तीसगढ़ सरकार का सहयोग प्राप्त है. प्रतियोगिता में देश के शीर्ष पेशेवर गोल्फरों के साथ 18 विदेशी खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे. भारतीय गोल्फ के कई बड़े नाम मैदान में अपनी चुनौती पेश करेंगे.

दिग्गज भारतीय गोल्फरों पर रहेंगी नजरें

नवा रायपुर ओपन में सप्तक तलवार, हनी बैसोया, वीर अहलावत, अक्षय शर्मा, ओम प्रकाश चौहान, खालिन जोशी, राशिद खान और मनु गंडास जैसे प्रमुख भारतीय पेशेवर खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. इनके अलावा 18 विदेशी खिलाड़ी भी प्रतियोगिता का हिस्सा होंगे, जिससे मुकाबले का स्तर और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ेंगे.

इस साल नवा रायपुर में दूसरा पीजीटीआई टूर्नामेंट

2026 में नवा रायपुर में यह डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई का दूसरा टूर्नामेंट होगा. लगातार दूसरे आयोजन के जरिए नवा रायपुर का नाम भारत के पेशेवर गोल्फ कैलेंडर में तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है. टूर्नामेंट सप्ताह की शुरुआत 13 सितंबर को प्रो-एम स्पर्धा से होगी. इसके बाद 14 सितंबर को आधिकारिक अभ्यास दौर खेला जाएगा. 15 सितंबर से पेशेवर प्रतियोगिता शुरू होगी, जिसमें खिलाड़ी चार राउंड में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और खिताब के लिए मुकाबला करेंगे.

शुभारंभ समारोह में कपिल देव की मौजूदगी

महान भारतीय क्रिकेटर और डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई के अध्यक्ष कपिल देव 13 सितंबर को नवा रायपुर ओपन 2026 के शुभारंभ के अवसर पर मौजूद रहेंगे. कपिल देव ने कहा कि नवा रायपुर में पेशेवर गोल्फ का महत्वपूर्ण स्पॉट बनने की सभी खूबियां मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि वे 13 सितंबर को शुभारंभ समारोह में उपस्थित रहने और क्षेत्र में गोल्फ पर्यटन के विकास में सहयोग देने को लेकर उत्सुक हैं.

खेल और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

नवा रायपुर ओपन का उद्देश्य सिर्फ गोल्फ प्रतियोगिता तक सीमित नहीं है. टूर्नामेंट के जरिए शहर की खेल अवसंरचना, प्राकृतिक आकर्षण को देशभर से आने वाले खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया जाएगा. आयोजकों का मानना है कि इससे नवा रायपुर को एक उभरते पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी.

डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई है क्या?

डीपी वर्ल्ड प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया भारत में पुरुषों के पेशेवर गोल्फ की आधिकारिक नियामक और मान्यता प्रदान करने वाली संस्था है. यह इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ पीजीए टूर्स का मान्यता प्राप्त सदस्य है. डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई का डीपी वर्ल्ड टूर यानी यूरोपियन टूर के साथ रणनीतिक गठबंधन भी है. इसकी प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को ऑफिशियल वर्ल्ड गोल्फ रैंकिंग यानी ओडब्ल्यूजीआर अंक भी प्रदान किए जाते हैं.

कुल मिलाकर, नवा रायपुर ओपन 2026 नवा रायपुर को देश के पेशेवर गोल्फ के नक्शे पर और मजबूती से स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण आयोजन साबित हो सकता है. 13 सितंबर के प्रो-एम और शुभारंभ समारोह से शुरू होकर 15 से 18 सितंबर तक चलने वाली मुख्य प्रतियोगिता में 132 खिलाड़ी ₹1 करोड़ की पुरस्कार राशि के लिए अपना दमखम दिखाएंगे.

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