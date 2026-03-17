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नवसंवत्सर रौद्र क्या है, क्या मंत्री मंगल दुनिया में और उथल-पुथल मचाएंगे, युद्ध बढ़ेंगे या फिर खत्म होंगे; समझिए ज्योतिष से

19 मार्च से हिंदी नवसंवत्सर 2083 शुरू होगा, इस संवत्सर के राजा देव गुरु वृहस्पति हैं.

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नवसंवत्सर रौद्र क्या है. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 8:02 AM IST

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वाराणसी: भारतीय नव वर्ष का शुभारंभ सनातनी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मनाया जाता है. वैसे संपूर्ण विश्व में पहली जनवरी से ही आंगल्य नव वर्ष का आरंभ माना जाता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में चंद्रगणना पर आधारित काल गणना पद्धति प्रमुख मानी जाती है. इस आधार पर विक्रम संवत की गणना की जाती है. ऐतिहासिक आधार पर बात करें तो किसी दिन उज्जैन के राजा सम्राट विक्रमादित्य ने शक छात्रपों को परास्त किया और विक्रम संवत का प्रारंभ किया. चंद्रगणना पद्धति में चंद्रमा की 16 कलाओं के आधार पर दो पक्ष माना जाता है. इस बार हिंदी नव वर्ष 2083 का आगमन 19 मार्च से हो रहा है. इस वर्ष रौद्र नाम का संवत्सर होगा.

रौद्र संवत्सर क्या है: ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषि द्विवेदी ने बताया कि संवत्सर के नाम से ही स्पष्ट है कि यह सनातनी नया साल पूरे विश्व के लिए वह रौद्र रूप लेकर आने वाला है, जिसकी शुरुआत 2025 में हुई है. 2025 में सौरमंडल में राजा और मंत्री मंगल थे. जिसने अपना रूप दिखाया और चारों तरफ युद्ध, बड़े सड़क हादसे, एक के बाद एक बड़ी घटनाएं और महायुद्ध जैसी स्थितियां बनी और इस बार रौद्र नाम का यह नया साल राजा गुरु और मंत्री यानी सेनापति के रूप में मंगल के साथ आ रहा है, जो पूरे विश्व में बड़े उलट फेर के साथ देखने को मिलेगा.

राजा और मंत्री कौन होंगे: इस नव वर्ष की गणना के बारे में उन्होंने बताया कि नए संवत्सर का नाम रौद्र है अतः वर्ष पर्यंत संकल्प इत्यादि में रौद्र संवत्सर का ही विनियोग करना चाहिए. इस वर्ष के राजा देव गुरु बृहस्पति व मंत्री मंगल होंगे. इस बार नवग्रह में से मंत्री परिषद के 10 विभागों में आठ विभाग शुभ ग्रहों के पास होगा. जिसमें तीन विभागों पर देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य होगा. वही दो विभागों पर पाप ग्रह मंगल और सूर्य देव के पास होंगे.

क्या अधिक मास भी आएगा: उन्होंने बताया कि देखा जाए तो नव वर्ष 2083 अपने आप में बेहद खास रहने वाला है. इसकी वजह क्योंकि इस वर्ष अधिक मास लग रहा है. अधिक मास में ज्येष्ठ मास की वृद्धि मानी जाएगी. वहीं 2083 में विश्व में तीन ग्रहण होंगे. जिसमें दो सूर्य ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण, तीनों ग्रहण इस वर्ष भारत में दृश्य नहीं होंगे. मांगलिक कार्यों के लिए भी विवाह मुहूर्त इत्यादि के योग भी सामान्य से कम रहेंगे.



देवगुरु से ये प्रभाव पड़ेगा: इस वर्ष बृहस्पति के राजा पद प्राप्त होने से वर्ष पर्यंत धार्मिक आध्यात्मिक व शैक्षणिक संस्कृत कार्यक्रमों के अधिकता के साथ ही उत्थानदायक होगा. धर्म परायण आम जनमानस में धर्म के प्रति आस्था और बढ़ती नजर आएगी. वही सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के साथ ही विश्व पटेल पर सनातनियों का परचम लहराता नजर आएगा.



मंत्री मंगल का क्या प्रभाव पड़ेगा: मंगल के मंत्री पद पर होने से व राजा और मंत्री की परस्पर मित्रता होने से शासनाधिकारी, पशु, पक्षी जीव जंतु आदि सुखी रहेंगे. मंगल को प्रभुत्व का कारक माना गया है, निश्चित रूपेण भारतीय सैन्य क्षमता नए योग्यता व आविष्कार संग आगे बढ़ेगी. देश में अराजक तत्वों में कमी और अच्छा उत्पादन होगा. घटना, दुर्घटना, आतंकवाद, उग्रवाद नक्सलियों का आतंक चरम पर देखने को मिलेगा, तो वही विश्व पटेल सहित भारत में बड़े भूकंप के साथ महामारी, दैविक उत्पात और सुनामी इत्यादि देखने को मिलेगा.

क्या भारत और मजबूत होगा: वहीं जमीनी स्तर पर आर्थिक सामाजिक विकास देखने को मिलेगा मेडिकल क्षेत्र तथा सैन्य उपकरण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नई खोज आदि होंगे. जिससे विश्व पटल पर भारत का प्रभुत्व बढ़ेगा. मित्र राष्ट्रों का भारत में पूर्ण समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा विरोधी राष्ट्रों का प्रभाव कम होता नजर आएगा. यह भारत से मित्रता करने के लिए विवश होंगे.

कहां युद्ध की आशंका बनी रहेगी: वही जगन लग्न की कुंडली के अनुसार मध्य एशिया पूर्व एशिया सहित तमाम क्षेत्र में घटनाएं दुर्घटनाएं, महायुद्ध की आशंका बनी रहेगी. इस वर्ष वर्ष सामान्य होगी कहीं-कहीं पर वर्ष अधिक और कहीं पर न्यूनतम देखने को मिलेगी. खरीफ और रबी की फसल सामान्य रहेगी. वहीं खाद्य पदार्थों का मूल्य सामान्य रहेगा. दलहन तिलहन में कुछ वृद्धि नजर आएगी.


शेयर मार्केट और सराफा बाजार पर क्या असर: शेयर मार्केट में में जून के बाद सेंसेक्स में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा. इस वर्ष सराफा बाजार में काफी तेजी होगी. सोना चांदी में और भी महंगाई देखने को मिलेगी.

भारत की कुंडली पर क्या असर: वहीं भारत की कुंडली वृषभ लग्न कर्क राशि का होने से गोचर में शनि बृहस्पति का संक्षरण विशेष ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होगा. विश्व पटल पर भारत की चर्चा चारों तरफ दिखाई देगी. निश्चित रूप से भारत एक समृद्ध एवं प्रबुद्धवादी होकर विश्व में सब की अधीनता स्वीकार करवाने वाला होगा. विदेशी सेनाओं पर राहु का आधिपत्य होता है और देसी सेनाओं पर मंगल का आधिपत्य होता है इससे भारत की सैन्य क्षमता विश्व में सबसे प्रखर बनकर उभरने वाली होगी.

इस संवत्सर का मंत्रिमंडल

राजा
गुरु
मंत्री
मंगल
शसेक
शुक्र
दुर्गेश
चंद्र
धनेश
गुरु
रसेश
रवि
ध्यानेश
बुद्ध
निसेष
गुरु
फलेश
चंद्र
मेघेष चंद्र


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