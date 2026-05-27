ETV Bharat / state

नौतपा का कहर दुर्ग में 46 डिग्री के पार तापमान, लू और भीषण गर्मी, हीट वेव अलर्ट

दुर्ग भिलाई के लोग गर्मी और धूप से बेहाल है. अस्पताल अलर्ट मोड पर है.

Nautapa wreaks havoc on Durg
नौतपा का कहर (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 27, 2026 at 7:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग भिलाई: नौतपा के दूसरे दिन दुर्ग जिले में गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. जिले का तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. दोपहर के समय सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं और हालात किसी लॉकडाउन जैसे दिखाई दे रहे हैं. लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. तेज धूप और गर्म हवाओं ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है.

दुर्ग में नौतपा में बढ़ी और गर्मी

दरअसल भीषण गर्मी और लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने हीट वेव अलर्ट जारी किया है. वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी ने लोगों से अपील की है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. उन्होंने कहा कि शरीर में पानी की कमी बिल्कुल न होने दें और लगातार पानी, ओआरएस, नींबू पानी और छाछ का सेवन करते रहें.

नौतपा का कहर (ETV Bharat Chhattisgarh)

अस्पताल में विशेष हीट स्ट्रोक रूम

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि लू से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए जिला अस्पताल दुर्ग में विशेष इंतजाम किए गए हैं. अस्पताल में एक विशेष हीट स्ट्रोक रूम बनाया गया है, जहां गंभीर मरीजों को तुरंत राहत देने के लिए दो विशेष टब लगाए गए हैं. इसके अलावा मरीजों के शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए छह बिस्तरों वाला फुली एसी चिलर रूम भी तैयार किया गया है.

Nautapa wreaks havoc on Durg
हीट स्ट्रोक रूम में विशेष टब (ETV Bharat Chhattisgarh)

डॉक्टरों ने सलाह दी है कि धूप में निकलते समय सिर और शरीर को ढंककर रखें. स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की परेशानी महसूस होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें. प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए.

Nautapa wreaks havoc on Durg
गर्मी को देखते हुए अस्पतालों में विशेष व्यवस्था (ETV Bharat Chhattisgarh)
जीपीएम में बीच बाजार सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या, आज पेंड्रा बंद
बहू की पीठ पर 90 साल की सास, तपती धूप में 3 किमी का सफर, आखिर क्या है मजबूरी
बकरीद पर बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस हाई अलर्ट मोड पर, जिलेभर में शांति समिति की बैठकें

TAGGED:

नौतपा का कहर
BHILAI DURG TEMPERATURE
HEAT WAVE ALERT
दुर्ग भिलाई गर्मी
NAUTAPA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.