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नौतपा का कहर दुर्ग में 46 डिग्री के पार तापमान, लू और भीषण गर्मी, हीट वेव अलर्ट

दुर्ग भिलाई: नौतपा के दूसरे दिन दुर्ग जिले में गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. जिले का तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. दोपहर के समय सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं और हालात किसी लॉकडाउन जैसे दिखाई दे रहे हैं. लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. तेज धूप और गर्म हवाओं ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है.

दरअसल भीषण गर्मी और लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने हीट वेव अलर्ट जारी किया है. वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी ने लोगों से अपील की है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. उन्होंने कहा कि शरीर में पानी की कमी बिल्कुल न होने दें और लगातार पानी, ओआरएस, नींबू पानी और छाछ का सेवन करते रहें.

नौतपा का कहर (ETV Bharat Chhattisgarh)

अस्पताल में विशेष हीट स्ट्रोक रूम

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि लू से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए जिला अस्पताल दुर्ग में विशेष इंतजाम किए गए हैं. अस्पताल में एक विशेष हीट स्ट्रोक रूम बनाया गया है, जहां गंभीर मरीजों को तुरंत राहत देने के लिए दो विशेष टब लगाए गए हैं. इसके अलावा मरीजों के शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए छह बिस्तरों वाला फुली एसी चिलर रूम भी तैयार किया गया है.

हीट स्ट्रोक रूम में विशेष टब (ETV Bharat Chhattisgarh)

डॉक्टरों ने सलाह दी है कि धूप में निकलते समय सिर और शरीर को ढंककर रखें. स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की परेशानी महसूस होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें. प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए.